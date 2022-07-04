Элбона выписали из больницы, он выступит в Австрии

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Машину Алекса Элбона отбросило в бетонный барьер, когда в возникшей после переворота Гуаньюя Чжоу толчее в нее врезался сзади Себастьян Феттель.

После того, как разбитая Williams остановилась в зоне безопасности, Алекс по радио сказал команде, что с ним все в порядке, и сам выбрался из кокпита. Однако после обязательной проверки в медицинском центре трассы гонщика из соображений предосторожности все же отправили на вертолете в ближайшую больницу.

Но там Элбона даже не оставили на ночь, выписав тем же вечером после осмотра. В официальном заявлении Williams, опубликованном утром в понедельник, сказано: «Мы рады подтвердить, что у Алекса не обнаружили травм, врачи отпустили его из больницы в Ковентри».

Сам пилот добавил: «Я рад, что со всеми участниками аварии в первом повороте все в порядке. Спасибо спасателям на трассе и врачам. Жаль, что наша гонка завершилась, даже не начавшись, но мы уже концентрируемся на следующем этапе в Австрии».

Глава команды Йост Капито рассказал Motorsport.com вскоре после финиша: «Алекс говорил, что чувствует боль. Посмотрим, каким будет его состояние завтра, но в целом мы испытали большое облегчение. Самое важное, что он в порядке, все остальное в этой ситуации вторично.

Его тренер был с ним в медцентре и держал нас в курсе всей информации. Больше всего у Алекса болела спина, а с этим надо быть осторожным.

Мы вновь увидели, как важно заранее думать о безопасности. Внешне могло показаться, что Алекс вообще не пострадал – хотя сам он назвал этот эпизод самым серьезным в карьере.

Первый удар был сзади, в таких случаях редко возникает большая перегрузка. После этого его развернуло, машина стала замедляться, но почти сразу налетела на стенку пит-лейна».

Он добавил: «Это гонки. Здесь нельзя особенно расстраиваться. Самое главное, что все пилоты в порядке, а остальное не столь важно».

Другой гонщик Williams Николя Латифи в Сильверстоуне долго претендовал на очки, но в итоге финишировал 12-м.