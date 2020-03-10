Акции Формулы 1 упали сильнее, чем курс рубля

По итогам понедельника, 9 марта, акции Formula One Group на торгах на бирже NASDAQ подешевели на 14,57%. На момент закрытия торгов за одну бумагу давали $29,96, хотя вечером в пятницу (предыдущий торговый день на бирже) стоимость акций составляла $35,07 за штуку.

Для наглядности это можно сравнить с динамикой российских торгов. Утром во вторник, в первый на этой неделе рабочий день на Московской бирже, индекс РТС снизился на 10%, а курс рубля к доллару упал на 3,42%. Получается, что Формула 1 дешевеет быстрее, чем рубль.

За один день рыночная капитализация Формулы 1 уменьшилась на $1 млрд.

Причиной падения котировок по всему миру аналитики называют срыв сделки поставщиков нефти по ограничению добычи. Из-за этого стоимость барреля в моменте падала до $30, из-за чего и снизился курс рубля. Однако Формула 1 дешевеет по другой причине.

Инвесторы опасаются, что из-за коронавируса могут быть отменены предстоящие Гран При, а чемпионат из-за этого лишится доходов. В воскресенье стало известно, что Гран При Бахрейна пройдет без зрителей. Организаторы гонки не получат доходы от продажи билетов, но на выручке Formula One Group это не скажется, так как деньги все равно достались бы местному промоутеру.

Под угрозой отмены находятся и другие этапы Формулы 1, в том числе Гран При Вьетнама и Нидерландов.

В январе 2020 года котировки акций Формулы 1 достигли своего максимального значения за всю историю торгов – 48 долларов 95 центов. С тех пор акции неуклонно дешевеют.