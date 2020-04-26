Академию Ferrari назвали лучшей в Ф1 – благодаря Шварцману
По мнению журналистам, подопечные Скудерии в младших формулах в сумме сильнее, чем представители юниорской программы Red Bull
Издание The Race составило рейтинг молодежных программ команд Формулы 1. При расстановке позиций учитывалось общее число пилотов в программе, а также их нынешний уровень.
Первое место в рейтинге досталось академии пилотов Ferrari. На данный момент в программу входят девять пилотов, сразу пятеро из которых в этом году поедут в Формуле 2. Среди прочих авторы рейтинга выделили россиянина Роберта Шварцмана.
«Бриллиантом в короне Ferrari стала пара соперников в борьбе за титул чемпиона Формулы 3 в 2019 году: Роберт Шварцман и Маркус Армстронг. Действующий чемпион Ф3 Шварцман стал открытием, когда занял второе место в европейской Ф3 в 2018 году, уступив Мику Шумахеру. А в 2019-м он подтвердил свой статус впечатляющим походом за титулом.
Конечно, этому способствовало общее превосходство команды Prema, но Армстронг был частью той же команды, а проиграл [Шварцману] более 50 очков. Это показывает упорство Шварцмана и его умение набирать очки», – говорится в заметке.
В программу Ferrari также входят пилоты Ф2 Мик Шумахер, Каллум Илотт и Джулиано Алези, гонщик Ф3 Энцо Фиттипальди, Дино Беганович из Ф4 и Артур Леклер с Джанлукой Петеркофом, выступающие в европейской Формуле Regional.
Второе место в рейтинге заняла молодежная программа Red Bull. В отличие от Ferrari, австрийцы разделили основные силы между Суперформулой (Юри Випс и Сержиу Сетте Камара) и Ф2 (Джехан Дарувала и Юки Цунода). А в Ф3 и Ф4 программу в сумме представляют шестеро пилотов.
На третьем месте с шестью пилотами (по два в Ф2, Ф3 и Еврокубке Формулы Renault) оказалась Renault. AlphaTauri не попала в список, так как имеет общую программу с Red Bull, а McLaren и Racing Point разделили последнее место из-за отсутствия молодежных программ.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Академию Ferrari назвали лучшей в Ф1 – благодаря Шварцману
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