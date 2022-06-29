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Формула 1 Новости

Афера? В Германии продали Porsche, с которым Шумахер тайно изменял Ferrari

В объявлении о продаже утверждалось, что семикратный чемпион Формулы 1 в течение четырех лет ездил на Porsche Carrera GT по дорогам общего пользования

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Афера? В Германии продали Porsche, с которым Шумахер тайно изменял Ferrari
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Михаэль Шумахер был представителем марки Ferrari, а затем и Mercedes, однако в обычной жизни предпочитал Porsche? Как минимум, так говорилось в объявлении о продаже суперкара Carrera GT 2004 года, причем сейчас эта машина уже продана.

В истории попытались разобраться журналисты Auto Bild. Как утверждалось, Шумахер из-за контракта с Ferrari не мог приобрести себе Porsche. Однако машину оформили на компанию менеджера гонщика Вилли Вебера. Далее в объявлении утверждалось, что Шумахер как минимум один раз прокатился на Carrera GT и намекалось, что он и вовсе использовал спорткар в качестве дорожной машины в течение четырех лет.

Само собой, это должно было повысить стоимость автомобиля, который предлагался с пробегом в 14 тысяч километров. И, судя по тому, что машина была продана, объявление сработало.

Издание, однако, получило комментарии от нынешнего менеджера семьи Шумахера Сабины Кем. По ее словам, Михаэль никогда ни прямо, ни косвенно не владел Porsche, а утверждения о Carrera GT являются ложью. Кроме того, журналисты связались с братом Михаэля Ральфом Шумахером и он заявил, что ни разу не видел и не слышал, чтобы семикратный чемпион водил машину этой марки.

С другой стороны, поскольку Шумахер был вынужден скрывать свою машину от Ferrari, не исключено, что его брат и Сабина Кем о ней и не знали. Либо продолжают хранить тайну чемпиона.

В 2004 году Carrera GT был флагманской моделью Porsche. Суперкар оснащался мотором V10 мощностью 612 л.с. и мог разгоняться до 334 км/ч. Всего было выпущено 1270 подобных автомобилей.

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