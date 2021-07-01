Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

Команда Aston Martin официально объявила, что руководителем направления аэродинамики в ее структуре станет Эндрю Алесси. До последнего времени этот британский специалист работал в коллективе Red Bull, где занимал должность менеджера по производственным и операционным вопросам.

Напомним, что чуть ранее стало известно о переходе из австрийской команды в британскую другого важного специалиста, руководителя направления аэродинамики Дэна Фэллоуза, который займет пост технического директора. При этом Энди Грин, являющийся с 2010 года создателем болидов Force India, Racing Point и Aston Martin (а до этого тоже проработавший некоторое время в Red Bull), пойдет на повышение.

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Но если сроки начала работы Фэллоуза в новой команде еще не определены (ключевые технические специалисты традиционно берут длительный отпуск при смене коллектива), Алесси начнет выполнять свои обязанности в Aston Martin с сегодняшнего дня. Скорее всего, это связано с тем, что сферой деятельности нового сотрудника является не непосредственная работа с аэродинамикой болида, а организация производственного процесса. Где у конкурирующих команд меньше секретов друг от друга.

Напомним, что после перехода британской команды под контроль канадского бизнесмена Лоуренса Стролла, новый владелец профинансировал и запустил процесс расширения коллектива. Количество персонала постоянно растет (с 400 человек в 2018 году его планируется увеличить до 600), а база команды в Сильверстоуне сейчас находится в процессе реконструкции и расширения.

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