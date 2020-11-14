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Формула 1 / Гран При Турции / Аналитика

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

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Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?
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Соавтор: Иван Матушкин, редактор

По итогам пятничных тренировок кое-какие приятные новости есть и для чемпионской команды, и для ее соперников

Пятница в Стамбуле вышла весьма необычной. Из-за низкого сцепления с трассой все пилоты испытывали проблемы со скольжением, но справлялись с ними с разной степенью успеха. 

С лучшим временем день завершил Макс Ферстаппен. Однако сам он к такому достижению отнесся скептически: «Я быстрейший? Да, но мы проехали на пять секунд медленнее, чем ожидали».

Адаптивный Red Bull

Несмотря на скептицизм Ферстаппена, анализ показывает, что Red Bull сумела лучше адаптироваться к низкому сцеплению на трассе. Особенно впечатляющей оказалась надежность, с которой держались за асфальт задние колеса болида – а также скорость, с которой Макс прогревал резину в сравнении с конкурентами. 

 

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Партнер Ферстаппена Алекс Элбон уступил голландцу даже больше обычного, отстав от лучшего времени напарника на секунду. Однако и этого хватило, чтобы показать высокую скорость и на длинных отрезках, и в квалификационной симуляции. По итогам дня Элбон показал пятое время, непривычно для себя опередив всех середняков. 

Стоит также учесть, что Алекс выезжал на трассу позже Макса, что могло сказаться на его результатах. Когда оба пилота проводили круги одновременно, их результаты были куда ближе друг к другу.

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Что удивило даже сильнее, чем форма Red Bull – второй по скорости оказалась не Mercedes, а Ferrari. Шарль Леклер завершил день со вторым временем. Он уступил Ферстаппену четыре десятых – зато опередил обоих пилотов Mercedes. 

Мало того: Себастьян Феттель показал восьмой результат, опередив McLaren, Racing Point и Renault. И на длинных отрезках Леклер с Феттелем тоже были хороши. 

 

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Вероятно, Скудерии удавалось лучше конкурентов прогревать резину – а скольжения на входе в поворот помогали компенсировать дефицит SF1000 в мощности. На последней длинной серии кругов (на шинах Medium и без лишнего топлива) Леклер вообще показывал лучший темп на трассе. Хотя одновременно с ним схожей работой занимались Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.

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Когда чемпионы не занимают первые места, это всегда событие. В пятницу Mercedes оказалась лишь третьей по темпу, а Хэмилтон показал только четвертое время с отставанием в четверть секунды от Валттери Боттаса. 

«Я сегодня ничего не менял в машине, потому что это просто бессмысленно. В отсутствие зацепа, когда шины не работают, ты просто не представляешь, каков баланс у болида», – заявил раздосадованный Льюис после сессии. 

 

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Слова Хэмилтона о том, что он не менял настроек болида, тут являются ключевыми. Судя по очень высокой скорости обеих Mercedes на прямых, в пятницу команда использовала куда меньше прижимной силы, чем было бы логично с учетом условий на трассе. А значит, у Хэмилтона и Боттаса есть хороший запас для улучшения темпа. 

К тому же, тренировки на этот раз явно выглядят менее показательными, чем обычно. Об этом говорят,  в частности, чрезвычайно большие разрывы: первое место от пятого отделила целая секунда, а Хэмилтон отстал от Ферстаппена на 85 сотых. 

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В пользу Mercedes говорит и то, что темп на длинных отрезках на Soft оказался лучшим именно у Льюиса. Он ехал в среднем на две десятых быстрее Боттаса и на три десятых быстрее Ферстаппена. Однако стоит учесть и то, что серия кругов у Льюиса была намного короче, чем у соперников. Возможно, при большем числе кругов на той же резине постепенное снижение скорости нивелировало бы преимущество чемпиона. 

В целом же говорить о том, что Mercedes провали Гран При Турции, пока очень рано. Но надежда на интригу в борьбе за победу появилась.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен , Шарль Леклер
Команды Ferrari , Red Bull Racing , Mercedes
Автор Роберто Кинкеро

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