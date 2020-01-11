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Абитбуль ждет от Окона больше позитива, чем от Риккардо

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Абитбуль ждет от Окона больше позитива, чем от Риккардо
Автор:
11 янв. 2020 г., 02:00

В Renault рассчитывают, что с ними Эстебан превзойдет свои успехи в Force India.

Эстебан Окон в сезоне-2020 вернется в Формулу 1 после годичной паузы. Француз станет боевым пилотом Renault в паре с Даниэлем Риккардо. На этом месте Окон заменил Нико Хюлькенберга, который покинул чемпионат.

Руководитель Renault Сириль Абитбуль считает, что появление молодого француза должно положительно сказаться на команде.

«Он придаст нам другую динамику, – сказал Абитбуль. – Толкнет в новом направлении, добавит новой энергии, агрессии, по-моему, он полон позитива и несет с собой свой опыт после работы с Mercedes.

Так что это пойдет нам на пользу. Но можно многое сделать с пилотами, однако нам очевидно нужно улучшать свою машину».

Напарник Окона Риккардо пополнил команду год назад, перейдя из Red Bull. Австралиец ради Renault отказался от выступлений за команду, побеждающую в гонках. Окон же после двух сезонов за Force India провел год в роли тест-пилота Mercedes, поэтому Абитбуль не готов поставить эти два перехода в один ряд.

«У Окона немного другая ситуация, – заметил глава команды. – Он еще в стадии становления. Во-первых, он возвращается в гонки, что хорошо. Надеюсь, мы дадим ему машину получше, чем была его предыдущая. Это будет положительной динамикой, в отличии от отрицательной, которую многие углядели для Риккардо в 2019 году.

Я думаю, от Окона к команде будет идти больше позитива. Я не говорю, что Даниэль был негативен, он двигал команду вперед. Но его переход создал давление на команду из-за ожиданий в медиасфере. Мы этого и хотели, но в итоге родились огромные ожидания, намного превосходящие наши обещания. А это привело к реакции команды, когда мы поняли, что не достигли требуемого уровня».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эстебан Окон
Команды Renault F1 Team
Автор Адам Купер

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