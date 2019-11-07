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Формула 1 / Новость

Абитбуль: Я не стыжусь борьбы с McLaren

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Абитбуль: Я не стыжусь борьбы с McLaren
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
7 нояб. 2019 г., 16:48

Руководитель Renault Сириль Абитбуль заявил, что ему не стыдно сражаться с McLaren лишь за четвертое место в Кубке конструкторов по итогам нынешнего сезона.

За две гонки до конца чемпионата-2019 Renault практически утратила шансы нагнать McLaren в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов – и звание сильнейшего в средней группе пелотона. Разрыв между ними в Кубке конструкторов сейчас составляет 38 очков.

«McLaren построила машину лучше, чем у нас, лучшее шасси, – сказал Абитбуль Motorsport.com. – Я не стыжусь борьбы с McLaren. Это по-прежнему фантастическая команда и ценное имя для Ф1.

Нам нужно просто принять, нравится нам это или нет, что [для достижения успеха] требуется время. Формула 1 – суровый спорт. Мы все лучше понимаем машину, мы способны лучше ее настраивать. Но машина не получает обновлений, она уже какое-то время не менялась».

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Абитбуль считает, что прежде всего команде нужно разобраться, почему их машины чувствуют себя в гонках лучше, чем в квалификациях, где McLaren прочно зарекомендовала себя четвертой по скорости.

«Они намного быстрее нас по субботами, где-то на полсекунды, но по воскресеньям по какой-то причине мы намного ближе и порой лучше, чем они, – сказал глава Renault – Такое было в США, в Мексике, даже в Японии, пусть там это было не так заметно из-за стартовых позиций и стратегии, а также того, что произошло после гонки.

Поэтому мы знаем, на чем сосредоточиться. Мы понимаем, что в квалификации показываем реальный темп, и видим ограничения машины. У нашей машины есть некоторые особенности, не очень приятные, когда атакуешь на максимуме. Но в гонке все становится лучше».

Даниэль Риккардо поддержал мнение Абитбуля и отметил, что RS19 работает в очень узком диапазоне параметров.

«На записях с бортовых камер McLaren я вижу, что им гораздо легче выжать добиться хорошего времени на круге, – объяснил австралиец. – Допустим, то рабочее окно, о котором мы говорим, у них немного шире. Думаю, именно поэтому в квалификации мы не всегда можем извлечь максимум. В гонке шины работают не на пределе, и это нам помогает».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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