Абитбуль: Цели на 2021-й не должны оправдывать провал в 2020-м

Renault нацелена вернуться в элиту Формулы 1 в 2021 году, когда изменение технического регламента даст команде шанс догнать нынешних лидеров. Однако, хотя большая часть внимания в этом году будет уделяться следующему сезону, глава команды Сириль Абитбуль не хочет, чтобы это привело к провалу в чемпионате-2020.

«Конечно же, нет! – заявил Абитбуль. – С точки зрения коммуникации и ожиданий, ситуации, вероятно, будет немного отличаться [от прежней]. Сейчас у нас обычная зима, но это зима перед сложным годом, в котором нам надо сбалансировать сезоны 2020 и 2021.

Перед всеми в чемпионате будет лежать этот вызов, но я думаю, что ни у кого нет таких амбиций на 2021-й, как у нас. Ведь на этом строится вся наша стратегия. Однако я не хочу, чтобы цели на 2021-й были оправданием для плохого выступления в 2020-м».

Абитбуль отметил, что прогресса в наступающем сезоне должны помочь достичь прошлогодние решения: «В 2020-м мы должны по-максимуму использовать изменения, сделанные в 2019-м. Они должны оказать положительное влияние не только в 2021-м, но уже в 2020-м».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл