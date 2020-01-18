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Абитбуль: Цели на 2021-й не должны оправдывать провал в 2020-м

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Абитбуль: Цели на 2021-й не должны оправдывать провал в 2020-м
Автор:
, редактор
18 янв. 2020 г., 10:54

Руководитель Renault рассчитывает на прогресс после пятого места в сезоне-2019.

Renault нацелена вернуться в элиту Формулы 1 в 2021 году, когда изменение технического регламента даст команде шанс догнать нынешних лидеров. Однако, хотя большая часть внимания в этом году будет уделяться следующему сезону, глава команды Сириль Абитбуль не хочет, чтобы это привело к провалу в чемпионате-2020.

«Конечно же, нет! – заявил Абитбуль. – С точки зрения коммуникации и ожиданий, ситуации, вероятно, будет немного отличаться [от прежней]. Сейчас у нас обычная зима, но это зима перед сложным годом, в котором нам надо сбалансировать сезоны 2020 и 2021.

Перед всеми в чемпионате будет лежать этот вызов, но я думаю, что ни у кого нет таких амбиций на 2021-й, как у нас. Ведь на этом строится вся наша стратегия. Однако я не хочу, чтобы цели на 2021-й были оправданием для плохого выступления в 2020-м».

Абитбуль отметил, что прогресса в наступающем сезоне должны помочь достичь прошлогодние решения: «В 2020-м мы должны по-максимуму использовать изменения, сделанные в 2019-м. Они должны оказать положительное влияние не только в 2021-м, но уже в 2020-м».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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