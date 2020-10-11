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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Абитбуль: Смогу пережить любой дизайн тату от Риккардо

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Абитбуль: Смогу пережить любой дизайн тату от Риккардо
Автор:
, редактор

Босс Renault не боится проигранного пари

Завоевав подиум на Гран При Айфеля, Даниэль Риккардо выиграл пари у босса Renault Сириля Абитбуля. Теперь глава команды будет должен набить себе татуировку, причем ее дизайн выберет Риккардо. 

Абитбуль признал, что сам факт татуировки его не радует, но он выполнит обещание, тем более, что сможет сделать тату такой маленькой, какой захочет.

«Я все время путаюсь, но кажется, он выбирает дизайн, а я размер и местоположение, – сказал Абитбуль. – И поскольку я выбираю размер, то, думаю, смогу пережить любой дизайн. 

Татуировки не в моем стиле, потому я и сделал такую ставку. Я помню, был четверг в Сильверстоуне в прошлом году, когда Даниэль показал мне свою новую тату. Я спросил, как он до этого дошел. А он ответил, что просто был возле тату-салона и подумал, почему бы не сделать татуировку. И после пары бокалов пива я сказал, что если он добудет подиум, то я себе тоже что-то набью.

Я человек слова, так что я это сделаю. Надо только чуть-чуть подумать над размером и расположением».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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