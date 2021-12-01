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Формула 1 Новость

Абитбуль сделал татуировку, проигранную Риккардо: видео

Автор:
, редактор (Нидерланды)

Поговорка гласит, что долг платежом красен. И хотя Даниэлю Риккардо пришлось ждать более двух лет, он получил-таки то, что заслужил на трассе

Абитбуль сделал татуировку, проигранную Риккардо: видео

Перед стартом сезона 2020 года пилот Renault F1 Даниэль Риккардо и босс команды Сириль Абитбуль заключили пари: австралиец утверждал, что сможет покорить по ходу чемпионата призовой подиум. 

Гонщик доказал свою правоту, финишировав третьим на «Нюрбургринге» – и по условиям спора Абитбуль должен был сделать татуировку. Француз не отказывался от взятых на себя обязательств, но после его ухода из Ф1 в самом начале 2021 года показалось, что теперь он будет отложен на неопределенный срок. 

Однако Сириль сдержал слово – на Youtube-канале Риккардо вышел ролик, где экс-босс команды побывал у тату-мастера. 

 

Ранее спор с Риккардо вынудил сделать татуировку руководителя нынешней команды гонщика – Зак Браун из McLaren тоже проиграл спор Даниэлю, утверждая, что тот не сумеет одержать победу в нынешнем сезоне. 

После победы Риккардо в Монце Браун без долгих пауз выполнил условия спора. 

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