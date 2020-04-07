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Формула 1 / Новость

Абитбуль про Racing Point: Впервые люди гордятся подделкой

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Абитбуль про Racing Point: Впервые люди гордятся подделкой
Автор:
, редактор
7 апр. 2020 г., 10:41

Руководитель Renault упрекнул соперников: одни довольны копированием, другие им способствуют

На сезон-2020 Racing Point подготовила машину, в которой нашли массу совпадений с прошлогодним болидом Mercedes. В команде признали, что использовали ту же концепцию, что у чемпионов мира, после чего подверглись критике со стороны некоторых конкурентов.

Руководитель Renault Сириль Абитбуль отметил, что его удивляет открытость и гордость, с которой в Racing Point говорят о заимствовании.

«Фотографы у них отличные, это уж точно, – сказал Абитбуль в эфире Canal+. – Но, честно говоря, я отметил то, как честно они признались в копировании. По-моему, впервые с моего прихода в Ф1 кто-то так гордится тем, что позаимствовал. Это как если бы тот, кто подделывает предметы искусства, был невероятно доволен своей работой.

Тем не менее подделка не стоит столько, сколько оригинал. И не вызывает такой гордости от работы».

Абитбуль также намекнул, что Racing Point не могла добиться такой точности копирования, не получив от Mercedes дополнительных данных: «Главный вопрос в том, можно ли выполнить работу так точно и эффективно, основываясь на общедоступной информации? Не стану рассуждать дальше, но мы до сих пор гадаем на этот счет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team , Racing Point
Автор Иван Матушкин

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