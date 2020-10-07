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Формула 1 / Новость

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda

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Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda
Автор:
, редактор

Босс Renault полагает, что новый регламент нужен раньше 2021 года

После объявления Honda об уходе из Формулы 1 в 2021 году, в чемпионате осталось лишь три поставщика моторов на десять команд. При этом, сейчас по три команды используют двигатели Mercedes и Ferrari, а у Renault в сезоне-2021 не будет ни одного клиента, кроме собственной команды.

Руководитель Renault Сириль Абитбуль считает, что уход Honda показывает проблемы технического регламента в части силовых установок, и призывает сменить его раньше срока. По текущим планам, новые моторы появятся в Ф1 лишь в 2026 году.

«Хочу, чтобы всем было ясно, что нас не порадовала ситуация с Honda, – сказал Абитбуль. – Надо называть вещи своими именами: это для Ф1 шаг не в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы в Ф1 были и автопроизводители, и поставщики моторов. И то, что их осталось лишь три – развитие не в ту сторону.

Нам надо сделать выводы из этой ситуации, и я призываю руководителей чемпионата уделить больше внимания этому вопросу. Ситуация с моторами не надежна. Особенно с экономической стороны, но и с технической тоже. Не уверен, что мы можем себе такое позволить. 

Нам надо либо изменить ситуацию при нынешней архитектуре силовых установок, либо ускорить появление новой архитектуры. Я ожидаю, что текущая ситуация запустит серьезное обсуждение возможности изменения сроков ввода новых силовых установок».

По мнению Абитбуля, текущие правила не привлекают производителей в Ф1, так как разработка боеспособной техники требует огромных ресурсов: «Входной билет слишком дорог, и по деньгам, и по технологиям. Даже при огромных тратах тебе потребуется чрезвычайно много времени. 

Можно стоять на острове и говорить, что все в порядке, ведь ты-то переплыл это море. Но оно слишком широко и переплыть его слишком тяжело, чтобы Ф1 была в безопасности. Нам надо, чтобы на этом острове было больше людей. Нужно лучше подумать об экологической и экономической надежности моторов.

Кое-что было сделано, но этого недостаточно. Надо быть жестче, ударить по моторам так же, как мы сделали с шасси в последние месяцы».

По мнению Абитбуля, Ф1 также не хватает правильного продвижения своих моторов: «Это базовый закон маркетинга – дать миру знать о своей продукции. А не просто сделать ее и жаловаться. Если пилоты говорят о моторах, то только жалуются на них. У нас мало возможностей рассказать, насколько эти двигатели восхитительны.

Но в то же время надо признать, что технология сложная, и нам надо задуматься, действительно ли она нужна, если из-за нее страдает боеспособность команд».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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