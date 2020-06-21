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Формула 1 / Новость

Абитбуль предсказал скорый разлад между Mercedes и Racing Point

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Абитбуль предсказал скорый разлад между Mercedes и Racing Point
Автор:
, Редактор (Нидерланды)
21 июн. 2020 г., 10:05

По мнению босса Renault F1, новые финансовые условия сделают невыгодной для топ-команд тесное сотрудничество с теми, кто раньше был позади

С 2021 года в чемпионате мира вступят в силу новые бюджетные ограничения, призванные в значительной степени лишить превосходства нынешних лидеров и выровнять силы участников. Эффект должен стать еще более ощутимым с сезона-2022, когда спорт перейдет на совершенно новые машины с граунд-эффектом.

Тогда же окажется под вопросом сложившаяся схема, когда топ-команды передают свои технологии середнякам пелотона: сейчас Ferrari сотрудничает подобным образом с Haas и Alfa Romeo, а Mercedes – с Racing Point. Последний альянс вызывает много вопросов в паддоке, так как новая машина коллектива из Сильверстоуна для 2020 года получилась почти точной копией чемпионской W10 Льюиса Хэмилтона.

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Столь тесное сотрудничество продлится недолго, уверен глава Renault F1 Сириль Абитбуль. Он объяснил это новыми правилами игры в Формуле 1.

«Если бы бюджеты оставались неограниченными, как прежде, или их планка была бы высокой, оснований для опасений не возникло бы, – объяснил француз свою позицию в интервью Motorsport.com. – Но сейчас установлен довольно низкий лимит, что выровняет силы. И мне очень интересно посмотреть, что будет с этим сотрудничеством.

Пока в Mercedes спокойно смотрят на то, что Racing Point копирует их машину. Законно это или нет, в данном случае не столь важно. Они не видят проблемы в том, что [Racing Point] пытается найти скорость таким способом. Но интересно, будет ли так в 2022 году?

Тогда ситуация серьезно изменится, и каждый соперник станет угрозой для больших команд. Сейчас позиции лидеров в безопасности, но такая ситуация продлится недолго.  

Главными же победителями в любом случае окажутся болельщики».

Владелец Racing Piont Лоуренс Стролл уже объявил, что со следующего сезона команда сменит имя на Aston Martin, что вовсе не лишит ее возможности продолжать сотрудничество с Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин , Racing Point
Автор Майк Мулдер

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