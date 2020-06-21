С 2021 года в чемпионате мира вступят в силу новые бюджетные ограничения, призванные в значительной степени лишить превосходства нынешних лидеров и выровнять силы участников. Эффект должен стать еще более ощутимым с сезона-2022, когда спорт перейдет на совершенно новые машины с граунд-эффектом.

Тогда же окажется под вопросом сложившаяся схема, когда топ-команды передают свои технологии середнякам пелотона: сейчас Ferrari сотрудничает подобным образом с Haas и Alfa Romeo, а Mercedes – с Racing Point. Последний альянс вызывает много вопросов в паддоке, так как новая машина коллектива из Сильверстоуна для 2020 года получилась почти точной копией чемпионской W10 Льюиса Хэмилтона.

Столь тесное сотрудничество продлится недолго, уверен глава Renault F1 Сириль Абитбуль. Он объяснил это новыми правилами игры в Формуле 1.

«Если бы бюджеты оставались неограниченными, как прежде, или их планка была бы высокой, оснований для опасений не возникло бы, – объяснил француз свою позицию в интервью Motorsport.com. – Но сейчас установлен довольно низкий лимит, что выровняет силы. И мне очень интересно посмотреть, что будет с этим сотрудничеством.

Пока в Mercedes спокойно смотрят на то, что Racing Point копирует их машину. Законно это или нет, в данном случае не столь важно. Они не видят проблемы в том, что [Racing Point] пытается найти скорость таким способом. Но интересно, будет ли так в 2022 году?

Тогда ситуация серьезно изменится, и каждый соперник станет угрозой для больших команд. Сейчас позиции лидеров в безопасности, но такая ситуация продлится недолго.

Главными же победителями в любом случае окажутся болельщики».

Владелец Racing Piont Лоуренс Стролл уже объявил, что со следующего сезона команда сменит имя на Aston Martin, что вовсе не лишит ее возможности продолжать сотрудничество с Mercedes.