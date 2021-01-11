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Формула 1 / Новость

Абитбуль покинул пост главы Renault

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Абитбуль покинул пост главы Renault
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Вместо смены должности Сириль вообще оставил франузскую компанию

Renault объявила об уходе Сириля Абитбуля с поста руководителя команды Формулы 1. Ожидалось, что в результате перестройки руководства Renault Абитбуль перейдет на другую должность, но вместо этого он покинул компанию.

С 2021 года Renault представлена в Формуле 1 под брендом Alpine. Его главой после ухода Абитбуля станет бывший стратегический директором Лоран Росси. Он будет управлять выпуском машин под брендом Alpine и всей гоночной активностью подразделения, подчиняясь напрямую главе всего концерна Renault Луке де Мео.

Ранее сообщалось, что место Абитбуля во главе команды Ф1 должен занять экс-глава Suzuki в MotoGP Давиде Бривио. Абитбуль руководил Renault в Ф1 с 2016 года. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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