Абитбуль покинул пост главы Renault

Renault объявила об уходе Сириля Абитбуля с поста руководителя команды Формулы 1. Ожидалось, что в результате перестройки руководства Renault Абитбуль перейдет на другую должность, но вместо этого он покинул компанию.

С 2021 года Renault представлена в Формуле 1 под брендом Alpine. Его главой после ухода Абитбуля станет бывший стратегический директором Лоран Росси. Он будет управлять выпуском машин под брендом Alpine и всей гоночной активностью подразделения, подчиняясь напрямую главе всего концерна Renault Луке де Мео.

Ранее сообщалось, что место Абитбуля во главе команды Ф1 должен занять экс-глава Suzuki в MotoGP Давиде Бривио. Абитбуль руководил Renault в Ф1 с 2016 года.