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Формула 1 / Новость

Абитбуль: По моторам 2026 года будет много споров

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Абитбуль: По моторам 2026 года будет много споров
Автор:
15 июн. 2020 г., 09:18

По мнению босса команды Renault, современные силовые установки слишком дороги. Но найти способ их удешевить будет непросто

В ближайшие годы руководителям Формулы 1, представителям FIA и командам-участницам чемпионата предстоит выработать новые технические требования к силовым установкам – требования, которые могли бы вступить в силу в начале 2026 года.

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Руководитель команды Renault Сириль Абитбуль считает работу над новой концепцией моторов особенно важной и сложной задачей – ведь придется одновременно думать и об экономической составляющей проблемы, и о тенденциях, которыми сейчас живет мировой автопром.

«Над будущим силовых установок нам надо думать особенно активно, – высказал Абитбуль свою точку зрения Motorsport.com. – В последнее время нам удалось в определенной степени предотвратить гонку вооружений в этой сфере, но моторы по-прежнему чертовски дороги в эксплуатации. И крайне важно тщательно изучить новые возможности снижения затрат на работы с ними.

Плюс очень важно следить за вектором развития технологий. Производители все активнее используют электрические силовые установки – и нам надо понять, что это может значить для Формулы 1 (с учетом того, что уже есть Формула Е) и для всего автоспорта. Надо тщательно над этим подумать – и думаю, споров тут будет много».

Также Абитбуль скептически отнесся к варианту отказа в ближайшем будущем от мотор-генератора MGU-H – варианту, который в последнее время озвучивается как вполне возможный.

«MGU-H делает мотор более эффективным. Уберем этот агрегат – мотор будет тратить на 20-30 процентов больше топлива. А разве это нам надо? Придется брать на борт еще 50 кг бензина – но болиды и сейчас весьма тяжелые, а в 2022 году станут еще тяжелее. Облегчить машины в ближайшее время не получится – поэтому и отказ от MGU-H кажется мне не особо реальным вариантом».

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Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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