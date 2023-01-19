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Сириль Абитбуль, известный поклонникам гонок по работе в роли босса Renault и Caterham в Формуле 1, недавно возглавил раллийную команду Hyundai.

Его назначение не могло не вызвать слухов о том, что таким образом в компании готовят почву для будущей программы в Ф1, где с 2026 года изменится регламент на силовые установки.

По словам француза, в настоящее время интересы марки связаны с раллийными гонками, хотя в будущем приоритеты вполне могут измениться.

«Сейчас никаких конкретных планов [по поводу Ф1] нет, – объяснил Сириль на медиа-сессии перед стартом Ралли Монте-Карло. – Понятно, что у Hyundai есть множество фантастических наработок глобального уровня. Они реализованы в новой линейке серийной продукции с очень широким диапазоном. А гонки нужны для поддержки бизнеса.

Так что мне и другим сотрудникам компании еще предстоит понять, что именно нужно бизнесу и как мы сможем помочь ему.

Ралли остается наилучшим решением для продвижения компактных машин из сегмента А. Но нам надо посмотреть, как будет развиваться этот сегмент – и сделать так, чтобы раллийная программа соответствовала ему.

Прямо сейчас это главный приоритет. Мы готовимся. Мы должны побеждать и своими выступлениями служить интересам бизнеса».

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport

Он добавил: «Я не хотел бы возвращаться к теме Ф1, так как тогда вам сразу захочется узнать подробности.

Могу лишь повторить то, что уже сказал. Нам важно, чтобы спорт помогал бизнесу. Сейчас ралли отлично делает это, и мы нацелены сохранять такой статус, работая с FIA и промоутерами.

Понадобится ли нам что-то еще – станет понятно в будущем. Но сейчас важно не это. Сейчас важно побеждать в ралли».

Кроме WRC, где Hyundai выступает с 2014 года и выиграла титул в сезонах-2019 и 2020, марка представлена в «кузовных» соревнованиях TCR.