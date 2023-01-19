Абитбуль объяснил, чем Формула 1 может заинтересовать Hyundai
Вновь назначенный глава раллийной команды рассказал, что корейский концерн смотрит на любые гоночные программы через призму бизнеса
Сириль Абитбуль, известный поклонникам гонок по работе в роли босса Renault и Caterham в Формуле 1, недавно возглавил раллийную команду Hyundai.
Его назначение не могло не вызвать слухов о том, что таким образом в компании готовят почву для будущей программы в Ф1, где с 2026 года изменится регламент на силовые установки.
По словам француза, в настоящее время интересы марки связаны с раллийными гонками, хотя в будущем приоритеты вполне могут измениться.
«Сейчас никаких конкретных планов [по поводу Ф1] нет, – объяснил Сириль на медиа-сессии перед стартом Ралли Монте-Карло. – Понятно, что у Hyundai есть множество фантастических наработок глобального уровня. Они реализованы в новой линейке серийной продукции с очень широким диапазоном. А гонки нужны для поддержки бизнеса.
Так что мне и другим сотрудникам компании еще предстоит понять, что именно нужно бизнесу и как мы сможем помочь ему.
Ралли остается наилучшим решением для продвижения компактных машин из сегмента А. Но нам надо посмотреть, как будет развиваться этот сегмент – и сделать так, чтобы раллийная программа соответствовала ему.
Прямо сейчас это главный приоритет. Мы готовимся. Мы должны побеждать и своими выступлениями служить интересам бизнеса».
Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport
Он добавил: «Я не хотел бы возвращаться к теме Ф1, так как тогда вам сразу захочется узнать подробности.
Могу лишь повторить то, что уже сказал. Нам важно, чтобы спорт помогал бизнесу. Сейчас ралли отлично делает это, и мы нацелены сохранять такой статус, работая с FIA и промоутерами.
Понадобится ли нам что-то еще – станет понятно в будущем. Но сейчас важно не это. Сейчас важно побеждать в ралли».
Кроме WRC, где Hyundai выступает с 2014 года и выиграла титул в сезонах-2019 и 2020, марка представлена в «кузовных» соревнованиях TCR.
Зак Браун рассказал о самой скверной привычке Норриса
Ferrari устроила розыгрыш с секретным посланием на машине
Самое важное:
Aston Martin признала использование лазеек в правилах при создании машины 2023 года
Aston Martin признала использование лазеек в правилах при создании машины 2023 года Aston Martin признала использование лазеек в правилах при создании машины 2023 года
Помните историю, как Алези попал в камеру за взрыв петарды? Суд поставил в ней точку
Помните историю, как Алези попал в камеру за взрыв петарды? Суд поставил в ней точку Помните историю, как Алези попал в камеру за взрыв петарды? Суд поставил в ней точку
В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды
В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды В Саудовской Аравии передумали переносить гонку Ф1 из Джидды
Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло
Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.