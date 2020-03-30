Абитбуль о будущем Renault в Ф1: Да у Mercedes больше проблем, чем у нас
Глава французской команды признал наличие сложностей из-за глобальных экономических потрясений, но выразил уверенность в долгосрочном будущем Renault в чемпионате
Вспышка заболевания COVID-19 не только привела к отмене гонок, но и вызвала спад экономики, отразившийся в том числе на автоиндустрии. Если небольшие частные команды Формулы 1 опасаются в первую очередь падения доходов от участия в гонках, то заводские коллективы оказались под угрозой стать жертвами сокращения расходов со стороны автокорпораций.
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Одним из претендентов на уход из Формулы 1 на этом фоне многим видится команда Renault, которая после своего возвращения в чемпионат еще ни разу не завоевала места на подиуме. Однако ее глава Сириль Абитбуль уверен, что его коллектив точно не стоит первым в очереди на выбывание.
«В том или ином смысле я в Формуле 1 уже 42 года, – пошутил в интервью журналу Autocar 42-летний Абитбуль. – И я признаю, что моей команде не хватает стабильности. К тому же, руководство концерна Renault поменялось. Я все это понимаю. Но правда в том, что у нас две отличные фабрики, команда из 1200 человек, мы подготовлены не только к этому, но и к следующим сезонам.
Переговоры организаторов чемпионата по новому финансовому соглашению с командами движутся в позитивную сторону, новый технический регламент также нам благоприятствует. Так что все идет хорошо.
Да, мы часть автомобильной индустрии, которую сейчас сотрясает. Но я полагаю, что наш концерн испытывает точно не больше трудностей, чем Daimler, владеющий командой Mercedes. У нас есть все для того, чтобы прибавить в гонках. Стоит нам поехать быстрее, как подобных вопросов сразу станет меньше».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Сергей Иванов
Абитбуль о будущем Renault в Ф1: Да у Mercedes больше проблем, чем у нас
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