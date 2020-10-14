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Абитбуль: Матешиц может договориться с Renault о моторах для Red Bull

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Абитбуль: Матешиц может договориться с Renault о моторах для Red Bull
Автор:

Французы допускают, что сделку о поставке силовых установок согласуют на высшем уровне

Советник Red Bull Хельмут Марко недавно заявил, что в команде предпочли бы сами строить себе моторы после ухода Honda из Формулы 1 в конце 2021 года. Однако пока этот вопрос не был решен, и другие варианты остаются в силе. 

Одним из них является возвращение Red Bull к покупке силовых установок Renault. Сотрудничество сторон в 2018 году закончилось после череды конфликтов. Однако глава Renault Сириль Абитбуль полагает, что главы компаний могут договориться о новой совместной работе в обход самих команд.

«Я по поводу моторов всегда общался с Хельмутом Марко, и думаю, тут ситуация останется прежней, – сказал Абитбуль. – Но при этом Дитрих Матешиц [владелец Red Bull] знает Луку де Мео [главу Renault]. Так что возможно, они сами все обсудят.

Сейчас никаких переговоров не идет. Во-первых, Red Bull наверняка еще в шоке от ухода Honda. Я не знаю, было ли им известно об этом заранее. Но в любом случае они пока пытаются понять, какие у них варианты. И когда придет время, они посмотрят, что им позволяют правила».

При этом Абитбуль считает, что спешки с выбором поставщика у Red Bull нет, так как они смогут получить его в принудительном порядке не раньше мая 2021 года.

«До середины мая нас не могут попросить стать поставщиками команды без контракта. До того еще много времени. Кто знает, что может случиться».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Renault F1 Team
Автор Адам Купер

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