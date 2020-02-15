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Формула 1 / Новость

Абитбуль: Есть повод считать, что мы в Ф1 надолго

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Абитбуль: Есть повод считать, что мы в Ф1 надолго
Автор:
, Редактор
15 февр. 2020 г., 09:22

В команде Renault увидели положительные стороны в назначении нового гендиректора концерна

После возвращения в Формулу 1 заводская команда Renault ни разу не была на подиуме, а в минувшем сезоне уступила не только лидерам, но и McLaren, которой французы поставляют силовые установки.

Одновременно с этим, в 2019 году со скандалом своего поста лишился глава Renault Карлос Гон. Его обязанности на себя временно взяла финансовый директор концерна Клотильда Дельбо, которая поставила под сомнение целесообразность выступления в Ф1.

Это вызвало много разговоров о том, что Renault может покинуть чемпионат. И хотя окончательное решение по этому вопросу скорее всего не будет принято ранее подписания нового Договора согласия, который регламентирует распределение доходов от продажи билетов и телетрансляций между командами, в Renault выразили уверенность в том, что они остаются надолго.

«Очень важно, что структура управления концерном Renault наконец подтверждена, – заявил руководитель команды Сириль Абитбуль. – Лука де Мео назначен новым главой компании, он приступит к своим обязанностям в июле. Не менее важно, что Клотильда Дельбо останется членом руководства после прихода де Мео. Это значит, что все договоренности, достигнутые за время ее правления, останутся в силе.

Дельбо к тому же финансовый директор. Она мыслит цифрами. И на Ф1 смотрит с этой точки зрения. Для нее это не только расходы, но и инвестиции. И сейчас представляется, что это удачное вложение. Аудитория гонок растет. Призовые обещают также вырасти. Расходы ограничит потолок бюджетов. И на разработку новых моторов тратится не придется, так как они останутся прежними.

Так что с финансовой точки зрения мы идем в правильном направлении. А потому есть повод считать, что мы тут надолго».

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При этом спортивный советник Renault, четырехкратный чемпион Алан Прост заявил, что для того, чтобы остаться, команда должна улучшить свои результаты.

«Мы не можем срывать всех проблем, связанных с уходом прежнего главы концерна [Карлоса Гона], – заявил Прост. – Но теперь пришло много новых людей, которые уверены в будущем и мотивированы продолжать в Формуле 1.

Однако надо понимать, что представляя такой большой концерн как Renault, мы не можем сильно отставать от лидеров. Определенно, что наш прошлогодний результат неприемлем. Мы не можем позволить себе остаться на тех же позициях, мы обязаны прибавить».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Сергей Иванов

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