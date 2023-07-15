«А я и не собирался в AlphaTauri». Лоусон отреагировал на приглашение Риккардо

Во вторник на уходящей неделе, когда гоночные СМИ стали наперебой делиться слухами о неизбежном увольнении Ника де Вриса, почти в каждой такой публикации автор отмечал, что есть два претендента на место голландца – запасной пилот Red Bull Даниэль Риккардо и ведущий гонщик молодежной программы «Быков» Лиам Лоусон, который сейчас сражается за титул в японской Суперформуле.

Спустя несколько часов стало известно, что за руль сине-белой АТ04 в оставшихся Гран При сезона сядет опытный австралиец.

По ходу этапа Суперформулы, который проходит в этот уик-энд на трассе «Фудзи», Motorsport.com поинтересовался у Лоусона, что он думает по поводу этого выбора.

«Я изначально собирался довести до конца нынешний сезон [в японском чемпионате], – объяснил 21-летний новозеландец, в активе у которого уже два выигранных этапа. – Попасть в Формулу 1 я нацеливался только в будущем году.

Если перейти туда в середине сезона, это стало бы очень сложной задачей. Учитывая нынешнее положение AlphaTauri, им было важно привлечь опытного пилота, который давно выступает в Ф1. Так что я прекрасно понимаю их выбор.

Я же сфокусирован на Суперформуле. Именно от этого будут зависеть мои шансы в Ф1. Так что я стремлюсь как можно лучше закончить год, попытаться завоевать титул, и тогда у меня будет шанс.

Сейчас мне важно использовать все возможности, и даже если не выйдет стать чемпионом, важно сделать все, что в моих силах».

Прежде Red Bull нередко использовала японский формульный чемпионат в качестве финальной ступени подготовки для своих юниоров. В 2017 году Пьер Гасли финишировал в Суперформуле вторым.

Лиам Лоусон начал карьеру в Суперформуле с победы в первой же гонке за Team Mugen Фото: Масахиде Камио

Говоря о своих шансах попасть в Ф1, Лоусон отметил, что для него не имеет значения, как именно это станет возможным: «Мне важно получить там место, а кто его освободит, не имеет значения.

Я работаю над этим, так как такую задачу мне поставили [в Red Bull]. Сначала надо завершить сезон, а там уж будем обсуждать, что дальше».

Он добавил: «Я остаюсь их запасным гонщиком уже второй сезон, я готов к Формуле 1 и стремлюсь туда. Мне важно как можно лучше выполнять свою работу, а все остальное вне моего контроля».

В 2022 году Лиам принял участие в пятничных тренировках трех Гран При в качестве новичка AlphaTauri и Red Bull. Скорее всего, он получит такую возможность и в нынешнем сезоне.

Участникам Суперформулы осталось провести в 2023 году четыре гонки. Ближайшую из них на трассе «Фудзи» Лоусон начнет в это воскресенье со второй позиции. В чемпионате он пока также идет вторым, уступая Ритомо Мияте десять очков.