«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы

Обладатель поула Макс Ферстаппен упустил инициативу на первых метрах дождевой субботней гонки, однако воспользовался тем, что опередивший его Серхио Перес не лучшим образом разогнался из первого поворота.

Голландец сместился правее и попробовал выйти вперед, однако Перес направил машину туда же, что едва не привело к контакту между парой Red Bull – Максу пришлось отрулить в траву, а по радио он обругал мексиканского гонщика неприличными словами.

Уже после финиша Ферстаппен сказал команде: «Выход из первого поворота получился [у Переса] не самым лучшим. Все это могло привести к очень серьезной аварии. Нам надо обсудить это, такого быть не должно».

Серхио, со своей стороны, рассказал в интервью после гонки «Мне удалось хорошо стартовать. Из-за сражения с Максом на второе место смог выйти Нико [Хюлькенберг], который был очень силен на первых кругах, обогнать его оказалось непросто.

Что до Макса – думаю, его разозлило, что я сместился поперек трассы во втором повороте (быстром изгибе на второй прямой – прим.ред.). Но я просто не видел, что он находится там. Первый поворот получился у меня скверным, я пытался защитить позицию и только потом понял, что он уже там. Так что я оставил ему место.

Но как по мне, все в порядке. К тому же, хоть мы и ехали впереди, видимость была очень плохой».

Ферстаппен отметил: «Момент после первого поворота был неприятным, мне пришлось выехать на скользкую траву. Но мне удалось удержать машину под контролем, после чего я повел собственную гонку».

После спринта перевес голландца в общем зачете вырос до 70 очков.

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