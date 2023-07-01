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«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы

Мексиканец опередил пертнера по Red Bull на старте спринта в Шпильберге, но на пути к третьему повороту гонщики едва не столкнулись

Мэтт Кью
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После старта: впереди Серхио Перес, Red Bull RB19, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Обладатель поула Макс Ферстаппен упустил инициативу на первых метрах дождевой субботней гонки, однако воспользовался тем, что опередивший его Серхио Перес не лучшим образом разогнался из первого поворота. 

Голландец сместился правее и попробовал выйти вперед, однако Перес направил машину туда же, что едва не привело к контакту между парой Red Bull – Максу пришлось отрулить в траву, а по радио он обругал мексиканского гонщика неприличными словами.  

Уже после финиша Ферстаппен сказал команде: «Выход из первого поворота получился [у Переса] не самым лучшим. Все это могло привести к очень серьезной аварии. Нам надо обсудить это, такого быть не должно». 

Серхио, со своей стороны, рассказал в интервью после гонки «Мне удалось хорошо стартовать. Из-за сражения с Максом на второе место смог выйти Нико [Хюлькенберг], который был очень силен на первых кругах, обогнать его оказалось непросто. 

Что до Макса – думаю, его разозлило, что я сместился поперек трассы во втором повороте (быстром изгибе на второй прямой – прим.ред.). Но я просто не видел, что он находится там. Первый поворот получился у меня скверным, я пытался защитить позицию и только потом понял, что он уже там. Так что я оставил ему место. 

Но как по мне, все в порядке. К тому же, хоть мы и ехали впереди, видимость была очень плохой».

Ферстаппен отметил: «Момент после первого поворота был неприятным, мне пришлось выехать на скользкую траву. Но мне удалось удержать машину под контролем, после чего я повел собственную гонку».

После спринта перевес голландца в общем зачете вырос до 70 очков.

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