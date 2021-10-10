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Формула 1 / Гран При Турции Самое интересное

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

Во второй гонке подряд чемпионская команда заставила своего лидера заехать в боксы. На этот раз Льюис уже не счел решение инженеров гениальным

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

По ходу Гран При Турции стартовавший с 11-й позиции Льюис Хэмилтон добрался до 3-й позиции, но в итоге финишировал только 5-м. Британец в теории мог попробовать сохранить место в тройке, добравшись до финиша на том же комплекте шин, с которым начал гонку (в итоге так поступил один-единственный пилот в пелотоне, Эстебан Окон).

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Однако команда настояла, чтобы семикратный чемпион мира последовал примеру соперников и поменял изношенный комплект промежуточных шин на свежий. Вот как происходило общение пилота и капитанского мостика Mercedes во второй половине гонки. Мы не стали расшифровывать переговоры, не имеющие отношения к теме (к примеру, рекомендации инженеров по корректировке настроек машины) – впрочем, их было не так и много.

37 круг (Хэмилтон находится на 5-м месте и ведет борьбу с Пересом)

Mercedes: Ферстаппен выехал из боксов на новых промежуточных шинах. Он в 2-х секундах впереди.
Хэмилтон: Как он выехал впереди?
Mercedes: Мы потеряли какое-то время в борьбе с Пересом.
Хэмилтон: Тогда убедитесь, что мы правильно сделаем андеркат [имеется в виду попытка заехать в боксы до того, как это сделает Перес, и опередить мексиканца благодаря хорошему темпу на чистой трассе после выезда с пит-лейна].
Mercedes: Пока, если мы поедем в боксы, то окажемся в трафике.

 

38 круг (после пит-стопа Переса Хэмилтон занимает 3-е место)

Хэмилтон: С шинами все в порядке.
Mercedes: Принято. Феттель перешел на Medium, и у него проблемы.
Хэмилтон: Я не вижу правую заднюю шину – проверьте ее.

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39 круг

Mercedes: Правая задняя в порядке, судя по картинке.

40 круг

Mercedes: Алонсо показывают голубые флаги, перед ним едет Ферстаппен. Ферстаппен едет круг за 1:35.0.
Хэмилтон: Сложновато держать температуру шин.
Mercedes: Леклер лидирует. Он не останавливался, сейчас в 15-ти секундах впереди – и попытается доехать до финиша.

41-42 круг

Mercedes: Круг Леклера – 1:34.6, круг Валттери – 1:34.0...

Mercedes: В боксы, в боксы, в боксы, в боксы.
Хэмилтон [не заезжая в боксы]: Зачем?
Mercedes: Новые промежуточные – лучший вариант.
Хэмилтон: Я так не думаю. Они что, сильно быстрее?
Mercedes: Риккардо проехал за 1:33.5. Плюс Гасли подтягивается в ту зону, где мы окажемся после пит-стопа. Тоже едет где-то 1:33.5.
Хэмилтон: Мне кажется, надо ехать дальше на этих шинах.
Mercedes: Окей, остаемся еще не круг – у тебя будет время подумать.

 

43 круг

Хэмилтон: Почти уже нормально для сликов, но…
Mercedes: Окей, пока дергаться не будем – просто помни о Гасли. Он сейчас в 5-ти секундах от нашей зоны [где Хэмилтон оказался бы после пит-стопа].
Хэмилтон: Мне кажется, мы много времени на пит-стопе потеряем.
Mercedes: Принято, продолжаем так.

44 круг

Mercedes: Перес в 15-ти секундах позади, проехал круг за 1:34.8.
Хэмилтон: Да, все не идеально – но становится все суше.

45 круг

Mercedes: Последний круг Переса – 1:34.9…
Хэмилтон: Но эти шины и до конца могут продержаться, нет?
Mercedes: Мы пытаемся понять, будет ли просыхать и дальше.

46 круг

Mercedes: У Леклера – 1:33.5. Похоже, у него начинаются небольшие проблемы. У Переса – 1:34.5, у Гасли – 1:35.0.

48 круг

Mercedes: Леклер был в боксах. Ты – третий, 11 кругов до финиша… Перес в 13,5 секундах позади, последний его круг – 1:33.7.

49 круг

Mercedes: Что скажешь о шинах?
Хэмилтон: Они скользят, но все в порядке… пока.

50 круг

Mercedes: Льюис, мы следим за разрывами. Гасли едет 1:33.6. У нас есть запас в 3 секунды перед ним [на случай пит-стопа]…. [чуть позже] Так, Льюис, думаем, надо останавливаться сейчас. Это последний шанс сохранить запас в борьбе с Гасли. У нас еще 8 кругов до финиша.
Хэмилтон: Окей… [заезжает в боксы] А последний круг был хорош.

 

51 круг

Хэмилтон: Вот дерьмо – с чего мы отдали позиции?
Mercedes: Похоже, что мы потеряли бы их в любом случае. Перес и Леклер всего в 6-ти секундах впереди.

53 круг (Хэмилтон приближается к Леклеру)

Хэмилтон: А каким я еду-то вообще?
Mercedes: Сейчас ты 5-й… Леклер проехал последний круг за 1:36.0.
Хэмилтон: Нам не надо было заезжать… Шины гранулируются сильно. Я говорил же, что так будет!
Mercedes: Поняли тебя. Мы теряли время относительно Переса – но об этом позже поговорим. Сзади Гасли в 1,7 секунды.

54 круг (Хэмилтон слегка отстает от Леклера)

Mercedes: Гасли в одной секунде.
Хэмилтон: Не трогай меня.

Круг почета

Mercedes: Льюис, в итоге ты 5-й. Прости за это. Нам надо будет обсудить наше решение.

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P.S. После гонки экс-пилот Ф1 Карун Чандок, работающий экспертом в группе британского телеканала Sky Sports, опубликовал фото шин, на которых Хэмилтон провел первый отрезок гонки. «Шины Льюиса... Mercedes предпочла синицу в руках, когда решила провести пит-стоп. Видно, как сквозь резину проступает каркас, – написал Чандок. – Стоило ли команде быть смелее и оставить пилота на трассе, чтобы попытаться сохранить 3-е место и получить на 5 очков больше? Кто знает...»

 
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