«А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса
Второе место на «Сузуке» не просто порадовало пилота McLaren, но даже дало повод задуматься о борьбе с безоговорочным лидером нынешнего сезона Ф1
В эти выходные Макс Ферстаппен был неудержим по ходу японского Гран При, при этом его главными соперниками были не пилоты Ferrari или Mercedes и даже не партнер по Red Bull Серхио Перес. И в квалификации, и в гонке вторым и третьим стали Ландо Норрис и Оскар Пиастри из McLaren.
Такой результат тем более примечателен, если вспомнить, как выглядела команда из Уокинга на старте нынешнего чемпионата. Машина MCL60 была тогда очень «сырой», и в восьми первых гонках лучшим результатом McLaren стало шестое место Норриса в Мельбурне.
Но уже к середине лета дела пошли на лад, а в последних Гран При именно гонщики на оранжевых машинах регулярно оказываются лучшими среди преследователей Макса.
На «Сузуке» McLaren впервые с Монцы-2021 добилась двойного финиши на подиуме.
«Еще один потрясающий день для нас, – сказал Ландо, проигравший на финише 19 секунд. – Второе и третье места, о лучшем и мечтать нельзя. Команда потрясающе справляется с работой.
Я хорошо стартовал и почти опередил Макса – но Макс это Макс. Во втором повороте у меня уже было не так много шансов, но я хотя бы попробовал.
Наш темп сегодня был очень хорош в сравнении с любым соперником. Да, мы не вплотную за Максом, но не так и далеко от него. Так что это был хороший день. Еще я очень рад за Оскара и его первый подиум в Ф1. Мои поздравления».
Подиум: Ландо Норрис, McLaren, второе место
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Говоря о том, ожидает ли он реальной борьбы с Red Bull, британец сказал: «Мы стараемся изо всех сил и стремимся к этому.
Наш прогресс действительно впечатляет. Могу лишь повторить, что я очень горд за команду и за те шаги вперед, которые мы делаем по ходу каждого уик-энда.
Конечно, без сложностей тоже не обойдется, но мы шаг за шагом продвигаемся вперед. Это наш первый с Оскаром двойной подиум. Так что сейчас мы на позитиве».
Отставание McLaren от Aston Martin в Кубке конструкторов разом сократилось после Гран При Японии с 78 до 49 очков.
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