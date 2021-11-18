Анализ: Ф1 проедет круг в Катаре на полминуты быстрее MotoGP

Хорошо известно, что гоночные мотоциклы обладают невероятной динамикой разгона и достигают запредельной максимальной скорости – однако по среднему темпу заметно уступают технике с четырьмя колесами.

Сейчас рекорд трассы в Катаре для байков MotoGP составляет 1:52.772 – это результат Франческо Баньяи из Ducati, показанный этой весной в квалификации.

Команды Ф1 уже провели собственное моделирование – как сообщают источники, по предварительным данным на те же 5380 метров у пилотов Больших Призов будет уходить куда меньше времени, около минуты и 21 секунды.

Безусловно, у вычислений может быть погрешность, однако в целом оценка выглядить вполне реалистично: можно вспомнить, что в американском Остине, куда два чемпионата мира недавно приезжали с разницей в несколько недель, лучшее время круга для Ф1 составило 1:32.910 (Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B), а для MotoGP – 2:02.781 (тот же Баньяя на Ducati). То есть разница составила практически полминуты.

На более коротких трассах цифра несколько меньше: в Портимане это 19 секунд, в Шпильберге – 20.

При этом стоит помнить, что для предстоящего уик-энда Pirelli выбрала самые жесткие слики составов С1, С2 и С3, тогда как температура трассы по прогнозам может превысить 50 градусов. Возможно, это несколько замедлит пилотов, но в любом случае Ф1 будет намного быстрее MotoGP.

Правда, это касается лишь средней скорости, а вот по максимальной картина будет прямо противоположной. Добраться до отметки 362,4 км/ч – именно столько было в конце прямой у Жоана Зарко из Pramac Ducati – в этот уик-энд точно не удастся никому.

Зимой 2009 года, когда в Катар приезжала серия GP2 Asia, Нико Хюлькенберг установил рекордное время круга 1:35.741 Фото: GP2 Series Media Service