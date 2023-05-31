«А Фернандо ехал там на третьей…». В Aston поразились пилотажу Макса

Невероятная субботняя сессия в Монте-Карло стала одним из лучших моментов со старта нынешнего сезона Ф1. Сначала соперников ошеломил Эстебан Окон, показавший лучшие секунды, затем гонщика Alpine с минимальным отрывом обошли Шарль Леклер и Фернандо Алонсо.

В тот момент, когда многие уже поверили, что испанский ветеран впервые с 2012 года будет стартовать с поула, свою попытку провел Макс Ферстаппен. После двух секторов он отставал от графика Алонсо на две десятых, но невероятный третий принес лидеру Red Bull поул, который стал залогом последующей победы в гонке.

В подкасте F1 Nation своим мнением о круге Макса поделился экс-пилот Ф1 и нынешний посол Aston Martin Педро де ла Роса.

«Я изучил данные телеметрии и другую сравнительную информацию, которую предоставляет Формула 1, – рассказал он. – До сих пор невозможно поверить, что Макс отыграл на финальном секторе три десятых. Это просто нереально.

Большие отличия видны уже в районе бассейна [в 15-м и 16-м поворотах]. Видно, что на входе он использовал каждый сантиметр асфальта, а на выходе буквально облизывал шинами барьер».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Эрик Юниус

52-летний испанец продолжил: «Во вторую "эску" Макс вошел на четвертой передаче. Фернандо весь уик-энд использовал там только третью.

Это позволило отыграть время – однако по-настоящему все решилось в повороте "Раскасс". Я смотрел, как Макс вошел в него, на какой скорости повернул руль, как быстро его машина изменила траекторию, и какой поздний у него был апекс.

Все это позволило ему выйти из поворота на высокой скорости, расположив машину на трассе наилучшим образом. Добиться такого позволили сочетание таланта самого пилота и возможностей его RB19.

Думаю, стоит отметить еще и то, как здорово Макс подготовил шины к своей попытке. На его разгонном круге было много трафика – возможно, именно поэтому он потерял на первых секторах одну или две десятых. Но на третьем его резина была в идеальном состоянии. А у Фернандо к этому времени она уже стала терять эффективность.

Недаром Алекс [Вурц] сказал, что на финальном секторе мы увидели что-то сравнимое с магией Дэвида Копперфильда».