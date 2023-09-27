«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

По ходу гонки на «Сузуке» между Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом произошло как минимум три очень острых эпизода.

В самом начале дистанции младший из британцев попробовал атаковать напарника в «эске», но пропустил контрвыпад на следующей прямой, чуть позже Хэмилтон после небольшой ошибки был вынужден «вывезти» Расселла с трассы, а в конце оба остались очень недовольны, когда команда потребовала обменяться позициями.

По мнению одного из ветеранов журналистского корпуса Ф1 Питера Уиндзора, такие события говорят, что ситуация внутри Mercedes далека от безмятежной.

«Между двумя гонщиками явно что-то происходит, и для команды это очень скверно, – сказал Уиндзор на своем Youtube-канале. – А представьте, что было бы, если бы машина Mercedes позволяла бороться за чемпионство – и эти двое оспаривали бы титул. Мне даже думать не хочется, что тогда происходило бы между Льюисом и Джорджем.

Плюс нынешней ситуации именно в том, что пока ставки невысоки. Надеюсь, кто-то сможет сказать обоим за закрытыми дверями: "Неужели вы думаете, что это настолько важно?".

Сейчас Mercedes находится в ситуации, когда рассчитывает в 2024 году бороться на куда более серьезном уровне. И как они тогда будут поддерживать баланс между Льюисом и Джорджем? Все это может стать очень серьезной проблемой.

Теперь понятно, почему Льюис так хотел оставить в команде [Валттери] Боттаса. Дело было не только в их хороших отношениях – такой дуэт пилотов позволял обеспечить тот самый внутренний баланс. И Хэмилтон чувствовал это. Он предпочитал ситуацию, как в Red Bull у Ферстаппена с Пересом.

Думаю, на Гран При Японии все это проявилось куда более наглядно».

Расселл переиграл партнера по команде в сезоне-2022, одержав единственную для Mercedes победу в Бразилии – но в нынешнем чемпионате Льюис впереди по очкам: 190-115.

Дополнительная информация: Джамиля Рустамова