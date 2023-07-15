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А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной

Наши коллеги из голландской редакции Motorsport.com подсчитали, каким получилось бы положение в чемпионате Ф1, если исключить из пелотона безоговорочного лидера нынешнего сезона

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После старта: Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Болельщики уже смирились с тем, что вся борьба на каждом Гран При в 2023 году разворачивается только за второе место. В начале чемпионата Макс Ферстаппен еще позволил Серхио Пересу пару раз подняться на вершину подиума, но с этапа в Майами окончательно установил монополию на свои победы. 

По этой причине ни о какой интриге в нынешнем сезоне речи уже нет – при этом нельзя не отметить, что позади Макса борьба складывается на удивление интересно и непредсказуемо. С самого первого этапа Фернандо Алонсо, гонщики Mercedes и Ferrari поочередно выходили вперед, а недавно в Сильверстоуне в их спор успешно включились и представители McLaren. Также можно вспомнить подиум Эстебана Окона из Alpine в Монако. 

Потому идея этого материала лежала на поверхности – аккуратно убрать Ферстаппена из протоколов, переместить его соперников на строчку вверх и посмотреть, каким окажется положение в зачете пилотов пилотов этого умозрительного чемпионата. 

И вот что у нас получилось:

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы  Подиумы 
1. Mexico Серхио Перес Red Bull 

186

4

4

6
2. Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 175 2 2 7
3. United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes

155

2

1

5
4. United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 103     3
5. Spain Карлос Сайнс Ferrari

103

 

1

1
6. Monaco Шарль Леклер Ferrari  97 1 1 3
7. United Kingdom Ландо Норрис McLaren 60 1 1 2
8. Canada Лэнс Стролл Aston Martin 59     1
9. France Эстебан Окон Alpine 43     1
10. France Пьер Гасли Alpine 26      
11. Australia Оскар Писатри McLaren 25     1
12. Thailand Алекс Элбон Williams 18      
13. Germany Нико Хюлькенберг Haas 12      
14. Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 15      
15. China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 8      
16. Japan Юки Цунода AlphaTauri 7      
17. Denmark Кевин Магнуссен Haas 4      
18. United States Логан Сарджент Williams 1      
19. Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0      

Первое, что бросается в глаза – практически равную борьбу за титул ведут три пилота из разных команд. С самого старта их сражение складывалось весьма интересно: Серхио Перес очень сильно начал сезон, одержав четыре победы в пяти первых Гран При, но затем стал терять преимущество из-за проблемных квалификаций. 

Фернандо Алонсо выступает удивительно ровно, а его главным успехом стала победа в Монако. Льюис же Хэмилтон чередует взлеты и падения – он победил в Мельбурне и Барселоне, но пока остается третьим. 

Всего побед добивались уже пять разных команд, а на пьедестале побывали десять пилотов. Представители Ferrari пока чуть позади, но двойной подиум в Шпильберге показал, что Скудерию рано списывать со счетов. Отдельно стоит отметить первую в карьеру победу Ландо Норриса в Сильверстоуне и великолепное третье место его напарника, дебютанта Оскара Пиастри. 

К слову, итоги нашего математического эксперимента едва ли понравятся приверженцам популярной теории о том, что «с двумя Пересами Red Bull ничего бы не показала». Машина RB19 столь хороша, что добротный, пусть и не хватающий звезд с неба пилот уровня Серхио за ее рулем все равно опережает соперников.

Наконец, обратите внимание, что даже в этой вселенной Ник де Врис так и не набрал ни одного очка…

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