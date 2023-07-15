А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной
Наши коллеги из голландской редакции Motorsport.com подсчитали, каким получилось бы положение в чемпионате Ф1, если исключить из пелотона безоговорочного лидера нынешнего сезона
Болельщики уже смирились с тем, что вся борьба на каждом Гран При в 2023 году разворачивается только за второе место. В начале чемпионата Макс Ферстаппен еще позволил Серхио Пересу пару раз подняться на вершину подиума, но с этапа в Майами окончательно установил монополию на свои победы.
По этой причине ни о какой интриге в нынешнем сезоне речи уже нет – при этом нельзя не отметить, что позади Макса борьба складывается на удивление интересно и непредсказуемо. С самого первого этапа Фернандо Алонсо, гонщики Mercedes и Ferrari поочередно выходили вперед, а недавно в Сильверстоуне в их спор успешно включились и представители McLaren. Также можно вспомнить подиум Эстебана Окона из Alpine в Монако.
Потому идея этого материала лежала на поверхности – аккуратно убрать Ферстаппена из протоколов, переместить его соперников на строчку вверх и посмотреть, каким окажется положение в зачете пилотов пилотов этого умозрительного чемпионата.
И вот что у нас получилось:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|1.
|Серхио Перес
|Red Bull
|
186
|
4
|
4
|
6
|2.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|175
|2
|2
|7
|3.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|
155
|
2
|
1
|
5
|4.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|103
|3
|5.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|
103
|
|
1
|
1
|6.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|97
|1
|1
|3
|7.
|Ландо Норрис
|McLaren
|60
|1
|1
|2
|8.
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|59
|1
|9.
|Эстебан Окон
|Alpine
|43
|1
|10.
|Пьер Гасли
|Alpine
|26
|11.
|Оскар Писатри
|McLaren
|25
|1
|12.
|Алекс Элбон
|Williams
|18
|13.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|12
|14.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|15
|15.
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|8
|16.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|7
|17.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|4
|18.
|Логан Сарджент
|Williams
|1
|19.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
Первое, что бросается в глаза – практически равную борьбу за титул ведут три пилота из разных команд. С самого старта их сражение складывалось весьма интересно: Серхио Перес очень сильно начал сезон, одержав четыре победы в пяти первых Гран При, но затем стал терять преимущество из-за проблемных квалификаций.
Фернандо Алонсо выступает удивительно ровно, а его главным успехом стала победа в Монако. Льюис же Хэмилтон чередует взлеты и падения – он победил в Мельбурне и Барселоне, но пока остается третьим.
Всего побед добивались уже пять разных команд, а на пьедестале побывали десять пилотов. Представители Ferrari пока чуть позади, но двойной подиум в Шпильберге показал, что Скудерию рано списывать со счетов. Отдельно стоит отметить первую в карьеру победу Ландо Норриса в Сильверстоуне и великолепное третье место его напарника, дебютанта Оскара Пиастри.
К слову, итоги нашего математического эксперимента едва ли понравятся приверженцам популярной теории о том, что «с двумя Пересами Red Bull ничего бы не показала». Машина RB19 столь хороша, что добротный, пусть и не хватающий звезд с неба пилот уровня Серхио за ее рулем все равно опережает соперников.
Наконец, обратите внимание, что даже в этой вселенной Ник де Врис так и не набрал ни одного очка…
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