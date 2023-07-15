А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной

Болельщики уже смирились с тем, что вся борьба на каждом Гран При в 2023 году разворачивается только за второе место. В начале чемпионата Макс Ферстаппен еще позволил Серхио Пересу пару раз подняться на вершину подиума, но с этапа в Майами окончательно установил монополию на свои победы.

По этой причине ни о какой интриге в нынешнем сезоне речи уже нет – при этом нельзя не отметить, что позади Макса борьба складывается на удивление интересно и непредсказуемо. С самого первого этапа Фернандо Алонсо, гонщики Mercedes и Ferrari поочередно выходили вперед, а недавно в Сильверстоуне в их спор успешно включились и представители McLaren. Также можно вспомнить подиум Эстебана Окона из Alpine в Монако.

Потому идея этого материала лежала на поверхности – аккуратно убрать Ферстаппена из протоколов, переместить его соперников на строчку вверх и посмотреть, каким окажется положение в зачете пилотов пилотов этого умозрительного чемпионата.

И вот что у нас получилось:

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы 1. Серхио Перес Red Bull 186 4 4 6 2. Фернандо Алонсо Aston Martin 175 2 2 7 3. Льюис Хэмилтон Mercedes 155 2 1 5 4. Джордж Расселл Mercedes 103 3 5. Карлос Сайнс Ferrari 103 1 1 6. Шарль Леклер Ferrari 97 1 1 3 7. Ландо Норрис McLaren 60 1 1 2 8. Лэнс Стролл Aston Martin 59 1 9. Эстебан Окон Alpine 43 1 10. Пьер Гасли Alpine 26 11. Оскар Писатри McLaren 25 1 12. Алекс Элбон Williams 18 13. Нико Хюлькенберг Haas 12 14. Валттери Боттас Alfa Romeo 15 15. Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 8 16. Юки Цунода AlphaTauri 7 17. Кевин Магнуссен Haas 4 18. Логан Сарджент Williams 1 19. Ник де Врис AlphaTauri 0

Первое, что бросается в глаза – практически равную борьбу за титул ведут три пилота из разных команд. С самого старта их сражение складывалось весьма интересно: Серхио Перес очень сильно начал сезон, одержав четыре победы в пяти первых Гран При, но затем стал терять преимущество из-за проблемных квалификаций.

Фернандо Алонсо выступает удивительно ровно, а его главным успехом стала победа в Монако. Льюис же Хэмилтон чередует взлеты и падения – он победил в Мельбурне и Барселоне, но пока остается третьим.

Всего побед добивались уже пять разных команд, а на пьедестале побывали десять пилотов. Представители Ferrari пока чуть позади, но двойной подиум в Шпильберге показал, что Скудерию рано списывать со счетов. Отдельно стоит отметить первую в карьеру победу Ландо Норриса в Сильверстоуне и великолепное третье место его напарника, дебютанта Оскара Пиастри.

К слову, итоги нашего математического эксперимента едва ли понравятся приверженцам популярной теории о том, что «с двумя Пересами Red Bull ничего бы не показала». Машина RB19 столь хороша, что добротный, пусть и не хватающий звезд с неба пилот уровня Серхио за ее рулем все равно опережает соперников.

Наконец, обратите внимание, что даже в этой вселенной Ник де Врис так и не набрал ни одного очка…