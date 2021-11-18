Итоги гонки в Сан-Паулу пока остаются предварительными. В четверг судьи FIA изучат, вправе ли команда Mercedes претендовать на пересмотр эпизода на 48-м круге, когда Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон сошлись в жестком споре за лидерство.

До начала Гран При Катара эта тема остается главной для тех, кто следит за Ф1. В новом эпизоде шоу Уилла Бакстона на Motorsport.tv свою точку зрения высказал победитель семи Гран При Хуан-Пабло Монтойя. Для начала колумбиец вспомнил, как летом в Шпильберге Серхио Пересу дали сразу два пятисекундных штрафа за то, что он вытеснял Шарля Леклера с трассы.

«Вспомните Австрию, где два пилота также были бок о бок, – рассказал он. – Тому, кто был снаружи, не осталось места на асфальте, а рядом был гравий. И за это тому, кто был внутри, дали наказание.

Здесь же гонщик [который находился внутри] сам полностью выехал с трассы. Как это можно оценить?».

В свое время Монтойя славился в Формуле 1 жесткостью на трассе. Потому он продолжил с улыбкой: «Я вовсе не говорю, что сам никогда не делал ничего подобного, будучи внутри на входе в поворот. Но у меня всякий раз возникали из-за этого проблемы».

Хуан-Пабло добавил: «Действовал ли Макс правильно, обороняя позицию? Да. Можно было или поступить как он, или пропустить Льюиса к победе. Но мог ли он тормозить настолько поздно? Я полагаю, он ожидал от Льюиса смещения внутрь. И тогда в худшем случае Макс закончил бы ту гонку, а Льюис – нет, поскольку он был снаружи.

Льюису в той ситуации мог потерять очень многое. Но он очень умен, потому не стал даже пытаться пройти поворот, понимая, что Макс готов к столкновению. Это был бы своего рода Сильверстоун наоборот. А Макс даже не попытался проехать тот поворот [в пределах трассы]».

Колумбиец развил мысль: «Честно говоря, я прекрасно понимаю Макса: если бы они столкнулись, это фактически сохранило бы ему очки. Он затормозил на входе так поздно, что просто не имел шансов вписаться в поворот. Он просто не собирался делать это.

Я ничего не имею против Макса, мне очень нравится и он сам, и Red Bull. Они очень здорово поработали, чтобы навязать серьезную борьбу Mercedes. Но думаю, в тот раз темп Mercedes оказался для них неприятным сюрпризом».

Монтойя, который сейчас выступает в чемпионате WEC и американской марафонской серии IMSA, также высказался по поводу судей, которые не стали рассматривать эпизод на 48-м круге.

«Вопрос в том, правильно ли действовал Макс, – объяснил Хуан-Пабло. – Почему Макса простили в ситуации, за которую других наказывали. Правила одинаковы для всех или же к Максу относятся иначе, поскольку он моложе или что-то еще? Давайте я вспомню другое имя: если бы точно так же действовал [Никита] Мазепин, его бы тоже не наказали?

А что, если бы эта попытка так и осталась бы единственной, и в итоге Макс выиграл бы ту гонку? Причем это не тот случай, когда он не оставил Льюису места, а сам вписался в поворот. Он точно не помещался там, ни малейшего шанса. Именно это кажется мне самым важным».