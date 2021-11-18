Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Анализ: Ф1 проедет круг в Катаре на полминуты быстрее MotoGP Следующая / Пиастри приготовился провести 2022 год без гонок
Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

«А если бы это сделал Мазепин?». Монтойя о маневре Макса против Льюиса

Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Экс-пилот Ф1 поделился мнением о главном эпизоде прошедшего бразильского Гран При

«А если бы это сделал Мазепин?». Монтойя о маневре Макса против Льюиса

Итоги гонки в Сан-Паулу пока остаются предварительными. В четверг судьи FIA изучат, вправе ли команда Mercedes претендовать на пересмотр эпизода на 48-м круге, когда Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон сошлись в жестком споре за лидерство.  

До начала Гран При Катара эта тема остается главной для тех, кто следит за Ф1. В новом эпизоде шоу Уилла Бакстона на Motorsport.tv свою точку зрения высказал победитель семи Гран При Хуан-Пабло Монтойя. Для начала колумбиец вспомнил, как летом в Шпильберге Серхио Пересу дали сразу два пятисекундных штрафа за то, что он вытеснял Шарля Леклера с трассы.

«Вспомните Австрию, где два пилота также были бок о бок, – рассказал он. – Тому, кто был снаружи, не осталось места на асфальте, а рядом был гравий. И за это тому, кто был внутри, дали наказание. 

Здесь же гонщик [который находился внутри] сам полностью выехал с трассы. Как это можно оценить?». 

В свое время Монтойя славился в Формуле 1 жесткостью на трассе. Потому он продолжил с улыбкой: «Я вовсе не говорю, что сам никогда не делал ничего подобного, будучи внутри на входе в поворот. Но у меня всякий раз возникали из-за этого проблемы». 

Хуан-Пабло добавил: «Действовал ли Макс правильно, обороняя позицию? Да. Можно было или поступить как он, или пропустить Льюиса к победе. Но мог ли он тормозить настолько поздно? Я полагаю, он ожидал от Льюиса смещения внутрь. И тогда в худшем случае Макс закончил бы ту гонку, а Льюис – нет, поскольку он был снаружи.

Льюису в той ситуации мог потерять очень многое. Но он очень умен, потому не стал даже пытаться пройти поворот, понимая, что Макс готов к столкновению. Это был бы своего рода Сильверстоун наоборот. А Макс даже не попытался проехать тот поворот [в пределах трассы]».

Колумбиец развил мысль: «Честно говоря, я прекрасно понимаю Макса: если бы они столкнулись, это фактически сохранило бы ему очки. Он затормозил на входе так поздно, что просто не имел шансов вписаться в поворот. Он просто не собирался делать это. 

Я ничего не имею против Макса, мне очень нравится и он сам, и Red Bull. Они очень здорово поработали, чтобы навязать серьезную борьбу Mercedes. Но думаю, в тот раз темп Mercedes оказался для них неприятным сюрпризом».

Монтойя, который сейчас выступает в чемпионате WEC и американской марафонской серии IMSA, также высказался по поводу судей, которые не стали рассматривать эпизод на 48-м круге.

«Вопрос в том, правильно ли действовал Макс, – объяснил Хуан-Пабло. – Почему Макса простили в ситуации, за которую других наказывали. Правила одинаковы для всех или же к Максу относятся иначе, поскольку он моложе или что-то еще? Давайте я вспомню другое имя: если бы точно так же действовал [Никита] Мазепин, его бы тоже не наказали?    

А что, если бы эта попытка так и осталась бы единственной, и в итоге Макс выиграл бы ту гонку? Причем это не тот случай, когда он не оставил Льюису места, а сам вписался в поворот. Он точно не помещался там, ни малейшего шанса. Именно это кажется мне самым важным».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Анализ: Ф1 проедет круг в Катаре на полминуты быстрее MotoGP
Предыдущая новость

Анализ: Ф1 проедет круг в Катаре на полминуты быстрее MotoGP
Следующая новость

Пиастри приготовился провести 2022 год без гонок

Пиастри приготовился провести 2022 год без гонок
Загрузить комментарии
Каспер Беккинг Больше от
Каспер Беккинг
Ферстаппен открыл обновленный «Зандфорт» ГП Нидерландов
Формула 1

Ферстаппен открыл обновленный «Зандфорт»

Позолота, новый спонсор и гигантский лев. Каким получился новый шлем Ферстаппена
Формула 1

Позолота, новый спонсор и гигантский лев. Каким получился новый шлем Ферстаппена

Арривабене: Контракт Леклера с Ferrari действует как минимум до 2022 года
Формула 1

Арривабене: Контракт Леклера с Ferrari действует как минимум до 2022 года

Хуан-Пабло Монтойя Больше от
Хуан-Пабло Монтойя
10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис
Формула 1

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Оборонительная DRS. Монтойя предложил Ф1 нововведение
Формула 1

Оборонительная DRS. Монтойя предложил Ф1 нововведение

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Палмер про Ферстаппена: Более очевидного нарушения не найдешь Гран При Бразилии
Формула 1

Палмер про Ферстаппена: Более очевидного нарушения не найдешь

Марко выдвинул две гипотезы о скорости Mercedes
Формула 1

Марко выдвинул две гипотезы о скорости Mercedes

«Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу Гран При Бразилии
Формула 1

«Макс не отруливал в Льюиса». Брандл разобрал эпизод в Сан-Паулу

Самое важное:

Алонсо: За максой Айсмена скрывается отличный человек
Формула 1 Формула 1

Алонсо: За максой Айсмена скрывается отличный человек

FIA будет раздавать штрафы сразу в пяти поворотах «Лосаила»
Формула 1 Формула 1

FIA будет раздавать штрафы сразу в пяти поворотах «Лосаила»

Пиастри приготовился провести 2022 год без гонок
Формула 1 Формула 1

Пиастри приготовился провести 2022 год без гонок

«А если бы это сделал Мазепин?». Монтойя о маневре Макса против Льюиса
Формула 1 Формула 1

«А если бы это сделал Мазепин?». Монтойя о маневре Макса против Льюиса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.