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А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту

Команда сохранила на своей новой машине C43 «линейнею» дугу безопасности, хотя FIA и ужесточила нагрузочные испытания

Адам Купер
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А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту
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Прошлым летом, когда на старте в Сильверстоуне перевернулась машина Чжоу Гуаньюя, одним из неприятных последствий стало полное разрушение крепления верхней защитной структуры на машине китайского гонщика. 

В сезоне-2022 команда Alfa Romeo была единственной, сделавшей выбор в пользу так называемой линейной схемы защиты – на остальных машинах стояла классическая дуга, а у C42 – плоское «лезвие», которое и обломилось под боковой нагрузкой. 

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FIA внимательно изучила эту историю и по итогам анализа изменила требования к защитной системе. Теперь в правилах появилось требование «закругленной верхней части дуги, которая должна снизить вероятность закапывания в случае аварии», «изменение высоты точки приложения силы про проведении нагрузочного омологационного испытания» и «проведение нового теста с приложением силы к верхней дуге в направлении вперед».

Также спортивные организаторы Ф1 анонсировали, что с 2024 года требования станут еще более строгими. 

Считалось, что такие меры сделают невозможным использование линейной защиты на машинах сезона-23. Но в Alfa Romeo сохранили прежнюю схему. 

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Детали Alfa Romeo C43

Детали Alfa Romeo C43

Фото: Alfa Romeo

В команде рассказали, что к моменту объявления о переменах работы над машиной С43 уже продвинулись слишком далеко, чтобы вносить столь радикальные изменения.  

При этом использованная конструкция отвечает но только всем требованиям 2023 года, но и справится с проверками по правилам-2024. 

«Мы серьезно переделали верхнюю защиту, – рассказал Motorsport.com технический директор Alfa Romeo Ян Моншо. – Это по-прежнему "лезвие", так как стратегическое решение было принято до корректировки правил, и мы уже не могли это изменить. 

К слову, другие команды оказались в схожей ситуации. Так что мы сообща согласовали с FIA программу из трех шагов. 

Первый из них относится к сезону-23. Он затрагивает геометрические ограничения: запрет острых кромок и других решений, чтобы дуга не могла зарываться в покрытие трассы. 

С 2024-го появятся новые ограничения и дополнительные проверки, которые всем придется проходить. 

Но мы [в Alfa Romeo] решили, что сразу сделаем верхнюю защиту по  ревилам-24. Это же наша машина попала в ту аварию, так что нам было важно не только соответствовать действующим требованиям, но и продвинуться на шаг дальше». 

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Детали Alfa Romeo C43

Детали Alfa Romeo C43

Фото: Alfa Romeo

Конструктор продолжил: «Наверное, к 2024 году мы все же переделаем дугу, так как чувствуем дополнительную ответственность перед пилотами. 

Проcто в этот раз FIA изменила правила слишком поздно. Нужно оставаться реалистами, в августе слишком поздно переделывать шасси для следующего чемпионата. 

Так что мы сохранили "лезвие", но значительно изменили его по сравнению с прошлогодним. Оно толще, сильнее, имеет более плавные очертания. Напомню, наша конструкция доказала свою эффективность – у Чжоу не было после той аварии ни единого синяка. А в этот раз нам нужно было справиться с задачей еще лучше. 

Сейчас мы активно взаимодействуем с FIA по поводу того, как добиться серьезного улучшения с 2026 года, так как возможности для этого есть. Это касается не только нас, всем стоит постараться, чтобы сделать новые правила более безопасными».

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