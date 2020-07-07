Сайнс впечатлен скоростью болида на первой тренировке 1 / 15 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Сайнс: О-о-о-о, это быстро! О-о-о-о-о-о!.. Читайте также: Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех

Стролл на второй тренировке возмущен резко замедлившимся Боттасом 2 / 15 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Стролл: Что ж Боттас делает? Он все равно в боксы ехал… Читайте также: Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке

Леклер связывается с командой в конце второго сегмента квалификации 3 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Леклер: Мы в порядке? Прошли, точно? Ferrari: Ты десятый. Десятый Леклер: Безумие какое-то. Читайте также: Ferrari отстает от соперников и на прямых, и в поворотах

Боттас вылетел с трассы на последних секундах квалификации 4 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Mercedes: Валттери, все в порядке? Боттас: Ага, все нормально. Mercedes: Не мешай другим. Риккардо… Возвращайся на трассу аккуратно. Боттас: Да, но пока я тут немного травку кошу. (чуть позже) Mercedes: Валттери, вообще-то, если хочешь остаться на трассе и проехать под флаг – это можно сделать. Езжай к линии старта – ты на поуле! Боттас: Да, парни! Ха-ха! (еще позже) Боттас: Эта штуковина стрижет траву гораздо лучше, чем газонокосилка у меня дома. Mercedes: Не знали, что Mercedes делает косилки – но мы с этим разберемся.

Риккардо сбавил ход из-за желтых флагов в месте вылета Боттаса 5 / 15 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Риккардо: Я не знаю, с чего там были желтые флаги. Они были двух поворотах – непонятно зачем. Renault: Боттас вылетел. В пятом-шестом поворотах Риккардо: Он на трассе остался [в этом Риккардо ошибается]. Это было *****. Читайте также: «Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

В начале гонки на машине Ферстаппена упали обороты 6 / 15 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Ферстаппен: Верните мне эти ****** настройки! Она показывает мне *****, не могу ничего сделать. Red Bull: Оставайся на связи, Макс, мы разбираемся. Ферстаппен: Анти-столл снова и снова включается. Прим.: анти-столл – система, которая не дает двигателю заглохнуть, размыкая диски сцепления и одновременно снижает обороты мотора, чтобы избежать его перекрута Читайте также: AlphaTauri сказала Гасли сойти на 10-м круге. Он отказался

Чуть позже упала мощность на машине Стролла 7 / 15 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Racing Point: Проблема с мотором, пытаемся с ней справиться. Ты классно держишься, парень, мы делаем все возможное, чтобы все поправить. Стролл: Понял – но мощности все еще нет. (чуть позже) Racing Point: Лэнс, тебе надо заехать прямо внутрь боксов, прямо внутрь. Спокойненько. Спокойно заезжай в гараж. Сожалеем, Лэнс. Стролл: Да, случается ***** иногда. Читайте также: В Racing Point не боятся протестов на «розовый Mercedes»

Хэмилтон, сидя на хвосте у Боттаса, обсуждает с командой работу с мотором 8 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Хэмилтон: Я бы хотел все выжать из мотора, когда можно. Mercedes: Мы скоро придушим моторы у вас обоих. Хэмилтон: Но у моего мотора же есть еще ресурс. Читайте также: Хэмилтон объяснил, как собирался победить в Австрии

Mercedes просит пилотов быть осторожнее 9 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Mercedes: Валттери, это Джеймс. Серьезные проблемы с коробкой. Пожалуйста, не цепляй поребрики. Это для вас обоих. Боттас: Принято. Mercedes: Льюис, это Джеймс. Серьезные проблемы с коробкой. Пожалуйста, не цепляй поребрики. Это для вас обоих. В том числе бело-красные поребрики. Читайте также: На обоих Mercedes в гонке возникли непонятные неполадки КПП

Элбон обгоняет Переса прямо перед выездом машины безопасности, сбавляет ход – и потом обгоняет снова перед рестартом 10 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Red Bull: Сейфти-кар. Элбон: Я обошел Серхио? Вроде бы обогнал. Red Bull: Подожди, разбираемся. Элбон: Я обогнал его – и появились желтые. Я был впереди – и тут сработала сигнализация [об активации режима сейфти-кара] и я сбросил. А Серхио так и ехал, разгонялся – и прошел меня обратно. (чуть позже) Red Bull: Вам надо поменяться позициями. Обгоняй Переса. Спасибо. Перес: Элбон меня обогнал только что. Racing Point: Приняли, разбираемся. Перес: Мне обогнать его? Racing Point: Отрицательный [ответ], отрицательный. Не обгоняй его. Ему приказала команда, но мы разбираемся, разбираемся. Читайте также: Не успели уследить, как шла борьба за подиум? Вот как все было

Хэмилтон выпихивает Элбона с трассы при попытке сохранить позицию 11 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Элбон: Ну что он за лузер! Red Bull: Принято. Соберись. Надо бороться. Элбон: Простите, парни. Черт, *****! (чуть позже) Элбон: Пять секунд… Вот за такое… Да что ж это? Ладно, едем дальше. Читайте также: Видео: Хэмилтон выбивает с трассы Элбона, лишая подиума обоих

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку

Норрис сражается с Пересом 12 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images McLaren: Ландо, у Переса штраф – 5 секунд. (Норрис проходит Переса по внутреннему радиусу, машины сталкиваются колесами) Норрис: Просто повернул в меня! Что он хотел сделать? McLaren: Хэмилтон в 6,5 секундах впереди, у него тоже штраф 5 секунд.

Боттас выиграл гонку 13 / 15 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Mercedes: Первая победа сезона у тебя в кармане! Не забудь резину по пути собрать. Боттас: Ха-ха-ха! Да! Спасибо, парни! Читайте также: Боттас: у Хэмилтона было много шансов для обгона

Леклер занял второе место 14 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ferrari: Молодец. Хорошо отработал. Леклер: А что, все уже? Красных огней не было. Ferrari: Гонка кончилась, подтверждаю, гонка кончилась. Мы финишировали. Леклер: Да! О боже. Вот это гонка. Одна из лучших гонок вообще. Это было та-ак сложно. Рестарты все эти и вообще… Сложно было держать других за спиной. На прямых особенно. Но… да! Вперед, погнали! Вторые. Ха! Дорога долгая, но все возможно. Не теряем хватки – и победим. Читайте также: Леклер назвал выступление в Австрии безупречным