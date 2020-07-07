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«А что это у нас – слезки, что ли?» Лучшие радиопереговоры Гран При Австрии

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«А что это у нас – слезки, что ли?» Лучшие радиопереговоры Гран При Австрии
Автор:
, Главный редактор
7 июл. 2020 г., 07:04

Леклер после финиша произносит целую речь – а Норрис говорит: «GG, boys!» Кстати, что это значит?

Слайдер
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Сайнс впечатлен скоростью болида на первой тренировке

Сайнс впечатлен скоростью болида на первой тренировке
1/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Сайнс: О-о-о-о, это быстро! О-о-о-о-о-о!..

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Стролл на второй тренировке возмущен резко замедлившимся Боттасом

Стролл на второй тренировке возмущен резко замедлившимся Боттасом
2/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Стролл: Что ж Боттас делает? Он все равно в боксы ехал…

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Леклер связывается с командой в конце второго сегмента квалификации

Леклер связывается с командой в конце второго сегмента квалификации
3/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Леклер: Мы в порядке? Прошли, точно?

Ferrari: Ты десятый. Десятый

Леклер: Безумие какое-то.

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Боттас вылетел с трассы на последних секундах квалификации

Боттас вылетел с трассы на последних секундах квалификации
4/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Mercedes: Валттери, все в порядке?

Боттас: Ага, все нормально.

Mercedes: Не мешай другим. Риккардо… Возвращайся на трассу аккуратно.

Боттас: Да, но пока я тут немного травку кошу.

(чуть позже)

Mercedes: Валттери, вообще-то, если хочешь остаться на трассе и проехать под флаг – это можно сделать. Езжай к линии старта – ты на поуле!

Боттас: Да, парни! Ха-ха!

(еще позже)

Боттас: Эта штуковина стрижет траву гораздо лучше, чем газонокосилка у меня дома.

Mercedes: Не знали, что Mercedes делает косилки – но мы с этим разберемся.

Риккардо сбавил ход из-за желтых флагов в месте вылета Боттаса

Риккардо сбавил ход из-за желтых флагов в месте вылета Боттаса
5/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Риккардо: Я не знаю, с чего там были желтые флаги. Они были двух поворотах – непонятно зачем.

Renault: Боттас вылетел. В пятом-шестом поворотах

Риккардо: Он на трассе остался [в этом Риккардо ошибается]. Это было *****.

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В начале гонки на машине Ферстаппена упали обороты

В начале гонки на машине Ферстаппена упали обороты
6/15

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ферстаппен: Верните мне эти ****** настройки! Она показывает мне *****, не могу ничего сделать.

Red Bull: Оставайся на связи, Макс, мы разбираемся.

Ферстаппен: Анти-столл снова и снова включается.

Прим.: анти-столл – система, которая не дает двигателю заглохнуть, размыкая диски сцепления и одновременно снижает обороты мотора, чтобы избежать его перекрута

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Чуть позже упала мощность на машине Стролла

Чуть позже упала мощность на машине Стролла
7/15

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Racing Point: Проблема с мотором, пытаемся с ней справиться. Ты классно держишься, парень, мы делаем все возможное, чтобы все поправить.

Стролл: Понял – но мощности все еще нет.

(чуть позже)

Racing Point: Лэнс, тебе надо заехать прямо внутрь боксов, прямо внутрь. Спокойненько. Спокойно заезжай в гараж. Сожалеем, Лэнс.

Стролл: Да, случается ***** иногда.

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Хэмилтон, сидя на хвосте у Боттаса, обсуждает с командой работу с мотором

Хэмилтон, сидя на хвосте у Боттаса, обсуждает с командой работу с мотором
8/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Хэмилтон: Я бы хотел все выжать из мотора, когда можно.

Mercedes: Мы скоро придушим моторы у вас обоих.

Хэмилтон: Но у моего мотора же есть еще ресурс.

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Mercedes просит пилотов быть осторожнее

Mercedes просит пилотов быть осторожнее
9/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Mercedes: Валттери, это Джеймс. Серьезные проблемы с коробкой. Пожалуйста, не цепляй поребрики. Это для вас обоих.

Боттас: Принято.

Mercedes: Льюис, это Джеймс. Серьезные проблемы с коробкой. Пожалуйста, не цепляй поребрики. Это для вас обоих. В том числе бело-красные поребрики.

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Элбон обгоняет Переса прямо перед выездом машины безопасности, сбавляет ход – и потом обгоняет снова перед рестартом

Элбон обгоняет Переса прямо перед выездом машины безопасности, сбавляет ход – и потом обгоняет снова перед рестартом
10/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Red Bull: Сейфти-кар.

Элбон: Я обошел Серхио? Вроде бы обогнал.

Red Bull: Подожди, разбираемся.

Элбон: Я обогнал его – и появились желтые. Я был впереди – и тут сработала сигнализация [об активации режима сейфти-кара] и я сбросил. А Серхио так и ехал, разгонялся – и прошел меня обратно.

(чуть позже)

Red Bull: Вам надо поменяться позициями. Обгоняй Переса. Спасибо.

Перес: Элбон меня обогнал только что.

Racing Point: Приняли, разбираемся.

Перес: Мне обогнать его?

Racing Point: Отрицательный [ответ], отрицательный. Не обгоняй его. Ему приказала команда, но мы разбираемся, разбираемся.

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Хэмилтон выпихивает Элбона с трассы при попытке сохранить позицию

Хэмилтон выпихивает Элбона с трассы при попытке сохранить позицию
11/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Элбон: Ну что он за лузер!

Red Bull: Принято. Соберись. Надо бороться.

Элбон: Простите, парни. Черт, *****!

(чуть позже)

Элбон: Пять секунд… Вот за такое… Да что ж это? Ладно, едем дальше.

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Норрис сражается с Пересом

Норрис сражается с Пересом
12/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

McLaren: Ландо, у Переса штраф – 5 секунд.

(Норрис проходит Переса по внутреннему радиусу, машины сталкиваются колесами)

Норрис: Просто повернул в меня! Что он хотел сделать?

McLaren: Хэмилтон в 6,5 секундах впереди, у него тоже штраф 5 секунд.

Боттас выиграл гонку

Боттас выиграл гонку
13/15

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Mercedes: Первая победа сезона у тебя в кармане! Не забудь резину по пути собрать.

Боттас: Ха-ха-ха! Да! Спасибо, парни!

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Леклер занял второе место

Леклер занял второе место
14/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari: Молодец. Хорошо отработал.

Леклер: А что, все уже? Красных огней не было.

Ferrari: Гонка кончилась, подтверждаю, гонка кончилась. Мы финишировали.

Леклер: Да! О боже. Вот это гонка. Одна из лучших гонок вообще. Это было та-ак сложно. Рестарты все эти и вообще… Сложно было держать других за спиной. На прямых особенно. Но… да! Вперед, погнали! Вторые. Ха! Дорога долгая, но все возможно. Не теряем хватки – и победим.

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Норрис занял третье место

Норрис занял третье место
15/15

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

McLaren: Отставание от Хэмилтона – четыре и восемь, четыре и восемь. Думаю, это подиум, приятель.

Норрис: *****! Да, малыш! У-ху! *****! Да! Ох, не знаю, не хочу особо праздновать, но… У-а-ха! Задыхаюсь! А-а, да парни! Ха-ха!

McLaren: А что это у нас  – слезки, что ли?

Норрис: Да вот точно нет!

McLaren: Да ладно. Это ж от радости.

Норрис: Джозеф… [гоночный инженер Вильям Джозеф] Ты главный герой всего этого. Vamos! [«Поехали!» по-испански, это выражение часто употребляет Карлос Сайнс, напарник Норриса]. А-ха-ха, а-ха-ха! Отличная работа, я так счастлив. Джи-джи, парни! [по-английски пишется как gg – от good game, «хорошая игра» или «хорошо сыграли»]. Спасибо за работу, давайте и дальше так. Будет сложно, но… Горд за вас, огромное спасибо!

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Валттери Боттас В Магазин , Шарль Леклер , Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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