«А что это у нас – слезки, что ли?» Лучшие радиопереговоры Гран При Австрии
Леклер после финиша произносит целую речь – а Норрис говорит: «GG, boys!» Кстати, что это значит?
Сайнс впечатлен скоростью болида на первой тренировке
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Сайнс: О-о-о-о, это быстро! О-о-о-о-о-о!..
Читайте также:
Стролл на второй тренировке возмущен резко замедлившимся Боттасом
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Стролл: Что ж Боттас делает? Он все равно в боксы ехал…
Читайте также:
Леклер связывается с командой в конце второго сегмента квалификации
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Леклер: Мы в порядке? Прошли, точно?
Ferrari: Ты десятый. Десятый
Леклер: Безумие какое-то.
Читайте также:
Боттас вылетел с трассы на последних секундах квалификации
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Mercedes: Валттери, все в порядке?
Боттас: Ага, все нормально.
Mercedes: Не мешай другим. Риккардо… Возвращайся на трассу аккуратно.
Боттас: Да, но пока я тут немного травку кошу.
(чуть позже)
Mercedes: Валттери, вообще-то, если хочешь остаться на трассе и проехать под флаг – это можно сделать. Езжай к линии старта – ты на поуле!
Боттас: Да, парни! Ха-ха!
(еще позже)
Боттас: Эта штуковина стрижет траву гораздо лучше, чем газонокосилка у меня дома.
Mercedes: Не знали, что Mercedes делает косилки – но мы с этим разберемся.
Риккардо сбавил ход из-за желтых флагов в месте вылета Боттаса
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Риккардо: Я не знаю, с чего там были желтые флаги. Они были двух поворотах – непонятно зачем.
Renault: Боттас вылетел. В пятом-шестом поворотах
Риккардо: Он на трассе остался [в этом Риккардо ошибается]. Это было *****.
Читайте также:
В начале гонки на машине Ферстаппена упали обороты
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Ферстаппен: Верните мне эти ****** настройки! Она показывает мне *****, не могу ничего сделать.
Red Bull: Оставайся на связи, Макс, мы разбираемся.
Ферстаппен: Анти-столл снова и снова включается.
Прим.: анти-столл – система, которая не дает двигателю заглохнуть, размыкая диски сцепления и одновременно снижает обороты мотора, чтобы избежать его перекрута
Читайте также:
Чуть позже упала мощность на машине Стролла
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Racing Point: Проблема с мотором, пытаемся с ней справиться. Ты классно держишься, парень, мы делаем все возможное, чтобы все поправить.
Стролл: Понял – но мощности все еще нет.
(чуть позже)
Racing Point: Лэнс, тебе надо заехать прямо внутрь боксов, прямо внутрь. Спокойненько. Спокойно заезжай в гараж. Сожалеем, Лэнс.
Стролл: Да, случается ***** иногда.
Читайте также:
Хэмилтон, сидя на хвосте у Боттаса, обсуждает с командой работу с мотором
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Хэмилтон: Я бы хотел все выжать из мотора, когда можно.
Mercedes: Мы скоро придушим моторы у вас обоих.
Хэмилтон: Но у моего мотора же есть еще ресурс.
Читайте также:
Mercedes просит пилотов быть осторожнее
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Mercedes: Валттери, это Джеймс. Серьезные проблемы с коробкой. Пожалуйста, не цепляй поребрики. Это для вас обоих.
Боттас: Принято.
Mercedes: Льюис, это Джеймс. Серьезные проблемы с коробкой. Пожалуйста, не цепляй поребрики. Это для вас обоих. В том числе бело-красные поребрики.
Читайте также:
Элбон обгоняет Переса прямо перед выездом машины безопасности, сбавляет ход – и потом обгоняет снова перед рестартом
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Red Bull: Сейфти-кар.
Элбон: Я обошел Серхио? Вроде бы обогнал.
Red Bull: Подожди, разбираемся.
Элбон: Я обогнал его – и появились желтые. Я был впереди – и тут сработала сигнализация [об активации режима сейфти-кара] и я сбросил. А Серхио так и ехал, разгонялся – и прошел меня обратно.
(чуть позже)
Red Bull: Вам надо поменяться позициями. Обгоняй Переса. Спасибо.
Перес: Элбон меня обогнал только что.
Racing Point: Приняли, разбираемся.
Перес: Мне обогнать его?
Racing Point: Отрицательный [ответ], отрицательный. Не обгоняй его. Ему приказала команда, но мы разбираемся, разбираемся.
Читайте также:
Хэмилтон выпихивает Элбона с трассы при попытке сохранить позицию
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Элбон: Ну что он за лузер!
Red Bull: Принято. Соберись. Надо бороться.
Элбон: Простите, парни. Черт, *****!
(чуть позже)
Элбон: Пять секунд… Вот за такое… Да что ж это? Ладно, едем дальше.
Читайте также:
Норрис сражается с Пересом
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
McLaren: Ландо, у Переса штраф – 5 секунд.
(Норрис проходит Переса по внутреннему радиусу, машины сталкиваются колесами)
Норрис: Просто повернул в меня! Что он хотел сделать?
McLaren: Хэмилтон в 6,5 секундах впереди, у него тоже штраф 5 секунд.
Боттас выиграл гонку
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Mercedes: Первая победа сезона у тебя в кармане! Не забудь резину по пути собрать.
Боттас: Ха-ха-ха! Да! Спасибо, парни!
Читайте также:
Леклер занял второе место
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ferrari: Молодец. Хорошо отработал.
Леклер: А что, все уже? Красных огней не было.
Ferrari: Гонка кончилась, подтверждаю, гонка кончилась. Мы финишировали.
Леклер: Да! О боже. Вот это гонка. Одна из лучших гонок вообще. Это было та-ак сложно. Рестарты все эти и вообще… Сложно было держать других за спиной. На прямых особенно. Но… да! Вперед, погнали! Вторые. Ха! Дорога долгая, но все возможно. Не теряем хватки – и победим.
Читайте также:
Норрис занял третье место
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
McLaren: Отставание от Хэмилтона – четыре и восемь, четыре и восемь. Думаю, это подиум, приятель.
Норрис: *****! Да, малыш! У-ху! *****! Да! Ох, не знаю, не хочу особо праздновать, но… У-а-ха! Задыхаюсь! А-а, да парни! Ха-ха!
McLaren: А что это у нас – слезки, что ли?
Норрис: Да вот точно нет!
McLaren: Да ладно. Это ж от радости.
Норрис: Джозеф… [гоночный инженер Вильям Джозеф] Ты главный герой всего этого. Vamos! [«Поехали!» по-испански, это выражение часто употребляет Карлос Сайнс, напарник Норриса]. А-ха-ха, а-ха-ха! Отличная работа, я так счастлив. Джи-джи, парни! [по-английски пишется как gg – от good game, «хорошая игра» или «хорошо сыграли»]. Спасибо за работу, давайте и дальше так. Будет сложно, но… Горд за вас, огромное спасибо!
Читайте также:
trending Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин , Шарль Леклер , Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов