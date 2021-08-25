90 кг топлива на гонку: Формула 1 задумала новое ограничение

Команды Формулы 1 продолжают спорить по поводу того, какими должны стать силовые установки с 2025 года. На данный момент есть две противоположные позиции.

Red Bull хочет резко изменить моторы, перейдя на 4 цилиндра с нынешних 6-ти. Mercedes, напротив, хочет оставить силовые установки максимально похожими на нынешние.

В Red Bull за счет перемен хотят привлечь крупный автоконцерн в качестве поставщика моторов. Mercedes же рассчитывает сэкономить на постройке моторов за счет стандартизации деталей.

В этой ситуации особенна важна позиция Ferrari, которая имеет право вето при голосовании. Ранее босс Скудерии Маттиа Бинотто выразил готовность к переменам, но вряд ли они окажутся такими резкими, как хотели бы в Red Bull.

По данным итальянской редакции Motorsport.com, сейчас наиболее вероятным выглядит решение сохранить нынешние 6-цилиндровые моторы, увеличив роль гибридного компонента. С нынешних 120 кВт мощность электродвигателя должна подняться до 300 кВт. Взамен будет сильно сокращен доступный в гонке объем топлива: со 110 кг на гонку его снизят до 90 кг.

При этом, не отказываясь от ДВС, Формула 1 может привлечь к себе автопроизводителей и поставщиков топлива, которые не стремятся к переходу на электродвигатели.

При этом, Ф1 не откажется от заморозки и стандартизации разных деталей, что остановит гонку разработчиков и сэкономит средства. Среди стандартизированных деталей могут оказаться турбина и блок MGU-H, если он не будет устранен. При этом разработку камеры сгорания тоже планируют ограничить. Этот подход не нравится Ferrari, которая считает необходимым сохранить в Ф1 возможность исследования и развития техники.

Станет ли именно такой вариант основой для регламента-2025 пока не понятно. Некоторые источники утверждают, что в целом все уже решено. Однако другие уверяют, что переговоры пройдут еще ни одну стадию до принятия решения.