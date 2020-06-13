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Формула 1 / Аналитика

87 кругов, слипстрим и три длинные прямые. Каким будет «почти овальный» Гран При в Бахрейне

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87 кругов, слипстрим и три длинные прямые. Каким будет «почти овальный» Гран При в Бахрейне
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
13 июн. 2020 г., 14:15

Формула 1 готовится провести этап на альтернативной версии трассы в Бахрейне. Рассказываем, чем интересен этот автодром

В 2020 году Формула 1 готова провести две гонки в Бахрейне. Обе пройдут на единственной «формульной» трассе в стране – на «Сахире». Вот только этот автодром имеет множество конфигураций.

Помимо классической версии, на которой обычно соревнуются Ф1, на ближневосточной трассе есть масса срезок и удлинений. Эти участки превращают привычную трассу в совершенно незнакомый автодром с другим характером и другими требованиями к машинам.

Первый Гран При Бахрейна Формулы 1, судя по всему, пройдет на стандартной версии. А вот для второго этапа чемпионат готов выбрать «почти овальную» конфигурацию. Это название придумал спортивный директор Ф1 Росс Браун. Британец имел в виду вариант с наименьшим количеством поворотов. Именно эта версия изображена на иллюстрации сверху.

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Отличительная особенность бахрейнского овала – почти полное отсутствие медленных виражей. Почти каждый из 11 поворотов проходится на высокой скорости. Но главное – у автодрома появятся по-настоящему длинные прямые. Сразу три штуки.

Как известно, самый простой способ стимулировать обгоны – сделать побольше экстренных торможений. Сочетание ультра длинной прямой с медленным поворотом в конце создает очевидное место для атаки. На овальной версии Бахрейна экстренных торможений будет сразу три. На каждом из 87 кругов, из которых может состоять предстоящий Гран При.

Почему 87? Мы просто разделили обязательную протяженность гонки Формулы 1 на длину одного круга «почти овальной» трассы.

Правила чемпионата мира гласят, что длина гонки не может быть меньше 305 км. Чтобы получить такую дистанцию из автодрома протяженностью 3,5 км, потребуется аккурат 87 кругов. На каждом из которых у пилотов будет по три возможности опередить соперника с помощью слипстрима. Что-то подобное мы видели только в Монреале с его четырьмя длинными прямыми.

Если Гран При Бахрейна на альтернативной версии «Сахира» состоится, то станет предпоследним этапом сезона-2020. Согласно предварительному плану, овальная гонка в Бахрейне должна пройти 6 декабря. А через неделю после этого Формула 1 сможет отправиться в Абу-Даби на финальный этап чемпионата.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Сахир
Автор Джонатан Нобл

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