84% британцев проголосовало за увольнение Хэмилтона
Поделились
Комментарии
Соотечественники хотят видеть Расселла на месте Льюиса
Отсутствие контракта между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes продолжает привлекать внимание экспертов и болельщиков. Британский сайт Formula1News провел опрос о том, стоит ли Mercedes расстаться с Хэмилтоном и взять на его место Расселла, и получил интересные результаты.
84% из 1149 соотечественников семикратного чемпиона мира проголосовали за то, чтобы Mercedes с ним рассталась.
Расселл уже подменял Хэмилтона на Гран При Сахира, когда Льюис отбывал карантин из-за заражения коронавирусом. Тогда пилоту Williams удалось с первой попытки за рулем Mercedes попасть на первый ряд стартового поля и выйти в лидеры гонки. Шанса на победу Расселла лишила ошибка команды на пит-стопе.
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
84% британцев проголосовало за увольнение Хэмилтона
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер