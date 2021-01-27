84% британцев проголосовало за увольнение Хэмилтона

Отсутствие контракта между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes продолжает привлекать внимание экспертов и болельщиков. Британский сайт Formula1News провел опрос о том, стоит ли Mercedes расстаться с Хэмилтоном и взять на его место Расселла, и получил интересные результаты.

84% из 1149 соотечественников семикратного чемпиона мира проголосовали за то, чтобы Mercedes с ним рассталась.

Расселл уже подменял Хэмилтона на Гран При Сахира, когда Льюис отбывал карантин из-за заражения коронавирусом. Тогда пилоту Williams удалось с первой попытки за рулем Mercedes попасть на первый ряд стартового поля и выйти в лидеры гонки. Шанса на победу Расселла лишила ошибка команды на пит-стопе.