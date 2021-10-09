Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона Следующая / Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1 Интервью

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри

В Alfa Romeo есть свободное место на 2022 год – и очень многие хотят видеть в ней талантливого дебютанта. Но хочет ли этого сама команда?

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри

Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассер стал одним из участников пятничной пресс-конференции в рамках Гран При Турции. Так как место второго пилота в итало-швейцарской команде остается единственной вакансией в Формуле 1 на 2022 год, львиная доля заданных французу вопросов была посвящена именно этой теме.

Считается, что главными претендентами на место в Alfa Romeo являются выступающий сейчас за коллектив Антонио Джовинацци и Гуаньюй Чжоу, занимающий 2-е место в Формуле 2. Однако особое внимание публики привлекает к себе Оскар Пиастри: 20-летний австралиец два года назад выиграл Еврокубок Формулы Renault, год назад – Формулу 3, а сейчас лидирует в Формуле 2. Попадание столь успешного спортсмена в Формулу 1 выглядит логичным – однако, по общему мнению, Alfa Romeo сейчас выбирает между опытом Джовинацци (которого вдобавок активно поддерживает Ferrari) и финансовыми возможностями спонсоров Чжоу. Тем не менее, итальянец и китаец по ходу пресс-конференции, по большому счету, не упоминались – а вот фамилия Пиастри регулярно всплывала и в вопросах, и в ответах.

Читайте также:

Как обстоят дела с решением по второму пилоту?

Мы не торопимся с этим. У нас есть пара вариантов – и нам требуется некоторое время, чтобы принять решение. Мы не торопимся – но в то же самое время не ждем каких-то радикальных изменений в ситуации. И поэтому примем решение достаточно скоро.

А что мешает принять его прямо сейчас?

Мы обсуждаем ситуацию со всеми заинтересованными сторонами. Не так уж просто сделать выбор в момент, когда вступают в силу новые техтребования – нам надо все тщательно продумать. В частности, имело смысл проанализировать события последних этапов Формулы 2, состоявшихся в Монце и в Сочи. Теперь у нас есть нужная информация, и в течение пары недель мы все решим.

У Пиастри есть реальный шанс стать пилотом основного состава в следующем году?

Оскар прекрасно выступает и очень стабильно провел несколько последних этапов – но насколько я знаю, он является подопечным Renault/Alpine.

А как эта связь усложняют ситуацию? Что должно случиться, чтобы Оскар получил шанс – Alpine должна его освободить – или проспонсировать его выступления?

Честно говоря, с Alpine мы все это не обсуждали. Но если вы вкладываетесь в пилота во время выступлений в младших формулах, если у вас есть долгосрочная программа для этого гонщика, было бы странно отпускать его в другую команду – я просто не вижу в этом смысла.

 

То есть ему нужно порвать с программой Alpine, чтобы получить шанс?

Я же не менеджер Оскара. Конечно, сейчас он лидирует в чемпионате – но ведь ситуация могла сложиться и так, что ему пришлось бы провести в Формуле 2 еще год. Все-таки год от года ситуация меняется, в Формуле 1 освобождается разное количество вакансий. Думаю, в этой ситуации не стоит жаловаться на судьбу. Можно вспомнить несколько пилотов, кто проводил второй год в Ф2 (не став чемпионом с первой попытки) или уходил на год в тест-пилоты, а потом приходил в Ф1 и добивался успеха.

Значит ли это, что в Alfa Romeo может попасть только пилот, никак не связанный с другими командами Ф1? Или вы рассматриваете и вариант аренды?

Когда вы начинаете работу с дебютантом Ф1, думаю, для команды всегда лучше и логичнее иметь уверенность, что в конце сезона при желании у нее будет возможность продолжить работу с пилотом, что она не потеряет его в конце первого года.

Имея огромный опыт работы с молодыми пилотами [Вассер в разное время основал команды ASM и ART, успешно выступающие в младших формулах] – как Вы оцениваете Пиастри?

Он один за другим выиграл Еврокубок Формулы Renault и чемпионат Формулы 3, а теперь лидирует в Формуле 2 за два этапа до финиша. Конечно, он очень хорош, один из лучших молодых гонщиков – и он отлично отработал в прошлом году, когда сражался за победу вплоть до последнего этапа и выиграл. И, конечно, его ждет успех в Ф1.

Вы предпочитаете заключить со вторым пилотом многолетний контракт – или рассматриваете и вариант с контрактом на год?

Договорившись с Валттери Боттасом о длительном сотрудничестве, мы гарантировали нашей команде определенную стабильность – и сейчас заключение контракта на год не станет какой-либо угрозой для команды. Для нас однолетнее соглашение выглядит хорошим вариантом. И срок контракта будет весьма важным нюансом переговоров.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

Предыдущая новость

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

Следующая новость

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

2 ч
2
Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

1 ч
3
Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

17 ч
4
Формула 1

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри

4 ч
5
Формула 1

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

19 ч
Самое важное:
Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели
Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

1 ч
Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

2 ч
7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри
Формула 1

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри

4 ч
В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона
Формула 1

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

15 ч
В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции
Формула 1

В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

16 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Оскар Пиастри Больше от
Оскар Пиастри
Место Чжоу в Alfa Romeo могут отдать другому пилоту ради третьего
Формула 1

Место Чжоу в Alfa Romeo могут отдать другому пилоту ради третьего

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году
Формула 1

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год
Формула 1

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели
Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

В Alfa Romeo существенно увеличат бюджет
Формула 1

В Alfa Romeo существенно увеличат бюджет

Босс Alfa Romeo раскритиковал FIA за снисхождение к Норрису в Сочи Гран При России
Формула 1

Босс Alfa Romeo раскритиковал FIA за снисхождение к Норрису в Сочи

Самое читаемое Сегодня

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1 Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели
Формула 1 Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1 Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри
Формула 1 Формула 1

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1
Формула 1 Формула 1

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Ферстаппен остался недоволен пятницей. А Пересу все понравилось
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен остался недоволен пятницей. А Пересу все понравилось

Самое важное:

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели
Формула 1 Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1 Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри
Формула 1 Формула 1

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона
Формула 1 Формула 1

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.