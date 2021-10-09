7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри

Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассер стал одним из участников пятничной пресс-конференции в рамках Гран При Турции. Так как место второго пилота в итало-швейцарской команде остается единственной вакансией в Формуле 1 на 2022 год, львиная доля заданных французу вопросов была посвящена именно этой теме.

Считается, что главными претендентами на место в Alfa Romeo являются выступающий сейчас за коллектив Антонио Джовинацци и Гуаньюй Чжоу, занимающий 2-е место в Формуле 2. Однако особое внимание публики привлекает к себе Оскар Пиастри: 20-летний австралиец два года назад выиграл Еврокубок Формулы Renault, год назад – Формулу 3, а сейчас лидирует в Формуле 2. Попадание столь успешного спортсмена в Формулу 1 выглядит логичным – однако, по общему мнению, Alfa Romeo сейчас выбирает между опытом Джовинацци (которого вдобавок активно поддерживает Ferrari) и финансовыми возможностями спонсоров Чжоу. Тем не менее, итальянец и китаец по ходу пресс-конференции, по большому счету, не упоминались – а вот фамилия Пиастри регулярно всплывала и в вопросах, и в ответах.

Как обстоят дела с решением по второму пилоту?

Мы не торопимся с этим. У нас есть пара вариантов – и нам требуется некоторое время, чтобы принять решение. Мы не торопимся – но в то же самое время не ждем каких-то радикальных изменений в ситуации. И поэтому примем решение достаточно скоро.

А что мешает принять его прямо сейчас?

Мы обсуждаем ситуацию со всеми заинтересованными сторонами. Не так уж просто сделать выбор в момент, когда вступают в силу новые техтребования – нам надо все тщательно продумать. В частности, имело смысл проанализировать события последних этапов Формулы 2, состоявшихся в Монце и в Сочи. Теперь у нас есть нужная информация, и в течение пары недель мы все решим.

У Пиастри есть реальный шанс стать пилотом основного состава в следующем году?

Оскар прекрасно выступает и очень стабильно провел несколько последних этапов – но насколько я знаю, он является подопечным Renault/Alpine.

А как эта связь усложняют ситуацию? Что должно случиться, чтобы Оскар получил шанс – Alpine должна его освободить – или проспонсировать его выступления?

Честно говоря, с Alpine мы все это не обсуждали. Но если вы вкладываетесь в пилота во время выступлений в младших формулах, если у вас есть долгосрочная программа для этого гонщика, было бы странно отпускать его в другую команду – я просто не вижу в этом смысла.

То есть ему нужно порвать с программой Alpine, чтобы получить шанс?

Я же не менеджер Оскара. Конечно, сейчас он лидирует в чемпионате – но ведь ситуация могла сложиться и так, что ему пришлось бы провести в Формуле 2 еще год. Все-таки год от года ситуация меняется, в Формуле 1 освобождается разное количество вакансий. Думаю, в этой ситуации не стоит жаловаться на судьбу. Можно вспомнить несколько пилотов, кто проводил второй год в Ф2 (не став чемпионом с первой попытки) или уходил на год в тест-пилоты, а потом приходил в Ф1 и добивался успеха.

Значит ли это, что в Alfa Romeo может попасть только пилот, никак не связанный с другими командами Ф1? Или вы рассматриваете и вариант аренды?

Когда вы начинаете работу с дебютантом Ф1, думаю, для команды всегда лучше и логичнее иметь уверенность, что в конце сезона при желании у нее будет возможность продолжить работу с пилотом, что она не потеряет его в конце первого года.

Имея огромный опыт работы с молодыми пилотами [Вассер в разное время основал команды ASM и ART, успешно выступающие в младших формулах] – как Вы оцениваете Пиастри?

Он один за другим выиграл Еврокубок Формулы Renault и чемпионат Формулы 3, а теперь лидирует в Формуле 2 за два этапа до финиша. Конечно, он очень хорош, один из лучших молодых гонщиков – и он отлично отработал в прошлом году, когда сражался за победу вплоть до последнего этапа и выиграл. И, конечно, его ждет успех в Ф1.

Вы предпочитаете заключить со вторым пилотом многолетний контракт – или рассматриваете и вариант с контрактом на год?

Договорившись с Валттери Боттасом о длительном сотрудничестве, мы гарантировали нашей команде определенную стабильность – и сейчас заключение контракта на год не станет какой-либо угрозой для команды. Для нас однолетнее соглашение выглядит хорошим вариантом. И срок контракта будет весьма важным нюансом переговоров.

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