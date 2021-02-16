За 16 сезонов в Формуле 1 команда Red Bull успела попользоваться моторами пяти разных марок (один бренд, правда, был лишь рекламным псевдонимом). Теперь же «Быки», похоже, решили последовать хорошо известной логике «хочешь сделать хорошо – сделай сам». И меньше чем через год австрийский концерн будет не только владельцем двух гоночных команд, но и еще и моторостроителем.

Так, давайте-ка все по порядку. Что вообще случилось?

Программа создания моторов Honda для Ф1 с 2022 года переходит под контроль Red Bull. Как именно это будет выглядеть в деталях – вопрос непростой, но как минимум «Быки» получат всю информацию и документацию, которая позволит им организовать производство силовых установок для своих болидов.

Важным обстоятельством является заморозка конструкции двигателей, которая вступит в силу с начала 2022 года и будет действовать до конца 2024-го. Это позволит Red Bull в течение первых лет не заниматься самой сложной частью программы – связанной с исследованиями и разработками.

Как назовут эти моторы? И кто будет на них ездить?

«Быки» не стали мудрить с названием и придумывать псевдоним вроде TAG-Heuer (так в 2016-2018 годах официально называли ставившиеся на Red Bull клиентские моторы Renault). Силовые установки тоже будут называться Red Bull. Ими будут пользоваться обе принадлежащие австрийскому концерну команды. Руководство «Быков» также не исключает варианта, при котором со временем у программы появятся команды-клиенты.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Насколько у Red Bull все серьезно? Или главное – перекантоваться до 2025 года?

Конечно, «Быки» запустили этот проект не от хорошей жизни – продолжение сотрудничества с Honda в прежнем формате позволяло иметь все преимущества заводской команды (учет мнения коллектива при разработке и совершенствовании моторов) почти бесплатно. И было бы логично предположить, что собственные моторы – временное решение. А к сезону 2025 года, когда вступят в силу новые правила и под них придется строить совершенно новые силовые установки, австрийцы рассчитывают договориться с кем-то из автопроизводителей. Тем более, уже появилась информация, что имели место переговоры с Audi и что Honda так внезапно решила уйти из Формулы 1 именно из-за этих переговоров.

Но, во-первых, затея выглядит слишком серьезной и масштабной для проекта, который должен прожить всего три года. А во-вторых, раньше Red Bull как-то не отличался поверхностностью.

Кристиан Хорнер, возглавляющий австрийскую команду, уже заявил: компания расценивает проект как долгосрочный и готова к тому, что к 2025 году надо будет самостоятельно разрабатывать силовую установку. Но при этом «если на горизонте появится серьезный кандидат на роль моториста-партнера, возможности сотрудничества с ним будут очень серьезно рассмотрены».

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Так где теперь будут вестись все работы? И кто будет их вести?

В данный момент сборка моторов Honda осуществляется в Японии, на заводе в Сакуре. Опираясь на весьма обтекаемые формулировки в интервью, можно предположить, что там до конца нынешнего года должны быть собраны все силовые установки, которые будут использоваться не только в следующем сезоне, но и в 2022 году (когда официально японцев в Ф1 уже не будет, и двигатели будут называться Red Bull). А вот моторы для сезона-2023 будут собираться уже в Великобритании.

Нельзя сказать, что Red Bull придется создавать все на пустом месте. Во-первых, у Honda уже несколько лет существует своя база в Милтон-Кинс, под боком у фабрики «Быков». На ней работает некоторое количество сотрудников, которые спокойно могут продолжать исполнять свои обязанности, подписав трудовой договор с другим юридическим лицом (впрочем, они занимаются только обслуживанием и ремонтом агрегатов). Во-вторых, работающие в Формуле 1 моторостроители самостоятельно изготавливают далеко не все детали и узлы силовых установок. И заменить данные Honda на данные Red Bull в соответствующих контрактах тоже не составит труда.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В принципе, в той же Британии есть немало компаний – к примеру, Ricardo или Cosworth, – которым вполне по силам изготовить и наиболее технологичные детали силовой установки вроде блока двигателя. То есть в теории, имея готовые, актуальные в течение трех лет спецификации, Red Bull может раскидать заказы на все детали и узлы по разным поставщикам, а в Милтон-Кинсе заниматься исключительно сборкой и обслуживанием двигателей. Но это может привести к попаданию хондовских ноу-хау к третьим лицам – и далеко не факт, что руководство японской компании одобрит такой вариант (особенно, если снова вспомнить историю вокруг переговоров с Audi).

Но к 2025-му все равно придется мотор разрабатывать? Кто это будет делать?

Разработку в теории тоже можно заказать на стороне – но если бы Red Bull была таким любителем аутсорса, наверняка до сих пор оставалась спонсором какого-нибудь Sauber (с поддержки которого в 90-х годах начала свою активность в Ф1). И сейчас Дитрих Матешитц, Хельмут Марко и Кристиан Хорнер явно настроены, чтобы в роли моторостроителя Red Bull завоевала не меньший авторитет, чем в роли гоночной команды. Команда во многом обязана своими успехами гениальному Эдриану Ньюи – кто же может стать для «Быков» моторным гуру?

Так выглядит производство моторов Mercedes в Бриксуорте. Red Bull предстоит создать нечто подобное Фото: Mercedes AMG

Само собой, в обсуждениях тут же всплыло имя Энди Коуэлла, который сравнительно недавно ушел с поста руководителя моторной программы Mercedes. Вокруг дальнейших планов англичанина с момента объявления о его скором увольнении летом прошлого года было много тумана. Вроде как он должен был помогать Mercedes (автопроизводителю, а не команде) с каким-то проектом – но этот проект так и не материализовался. Говорят, что недавно он отверг предложение Ferrari – но порой складывается ощущение, что даже авторитетные эксперты чисто механически сватают англичанина во все проекты, где есть что подтянуть по моторной части.

Хорнер же, общаясь с журналистами, вчера заявил: «Насколько я знаю, интересы Энди сейчас лежат за пределами Ф1».

Также Хорнер заявил, что не собирается привлекать к проекту Марио Илиена. Напомним, речь о человеке, чья компания Ilmor Engineering со временем превратилась в моторное подразделение Mercedes и строит чемпионские моторы. При этом часть фирмы осталась независимой (сохранив имя) и некоторое время по заказу (внимание!) Honda разрабатывала и строила двигатели для серии Indycar. Сейчас она продолжает делать моторы для американского чемпионата – но уже по заказу Chevrolet, конкурента Honda. И, судя по формулировкам Хорнера, этот факт как раз блокирует возможность сотрудничества с Илиеном.

Впрочем, двумя озвученными именами список потенциальных кандидатов не ограничивается. К примеру, в Ferrari полтора года назад отодвинули от Формулы 1 Коррадо Иотти – а недавняя перетряска руководства в Renault в теории может сделать Реми Таффена более сговорчивым к предложениям с другой стороны Ла-Манша. Не стоит рассчитывать разве что на специалистов из Honda – японская корпоративная культура слишком строга, чтобы те по первому свистку Марко собирали чемоданы и искали квартиры в британской глубинке.

Тойохару Танабе, технический директор проекта участия Honda в Ф1, со следующего года если и будет появляться гонках, то лишь в качестве почетного гостя Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

В любом случае, сначала Red Bull надо наладить производственный процесс – а для этого скорее нужны грамотные управленцы (чьи имена в СМИ попадают крайне редко), чем талантливые инженеры. К моменту же начала работ над мотором 2025 года интересы того же Коуэлла, к примеру, вполне могут вернуться в «пределы Ф1»…

Пока же в связи с появлением нового подразделения Red Bull Powertrains озвучено не было озвучено ни одного конкретного имени.

А раньше такое в Формуле 1 уже было?

Было – но каждый раз не слишком успешные команды выкупали не особо удачные моторные программы и возились с ними один-два сезона. Впрочем, у нас на примете все же есть одна по-настоящему любопытная история из конца 90-х...