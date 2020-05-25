Представляем насквозь субъективный рейтинг наиболее провальных пилотов Формулы 1 в истории. Для этого материала мы не залезали в справочники и не высчитывали круги отставания записных аутсайдеров. Все проще: мы попросили 8 человек, которые делают Motorsport.com, написать, кого они считают худшим гонщиком Формулы 1. И аргументировать свое мнение.

Результаты перед вами. И мы просим вас стать соавторами этой статьи. Да, именно вас, каждого читателя Motorsport.com. В нижней части материала мы разместили опрос с предложением выбрать, кого вы считаете худшим пилотом Формулы 1. С опцией «напишу свой вариант в комментариях». Пожалуйста, проголосуйте. А если вы не нашли действительно худшего гонщика в этом списке – дополните наш перечень собственными аргументами в комментариях.

Эл Пиз

Эл Пиз за рулем болида Eagle Фото: Дэвид Фиппс

Александр Кабановский, ответственный редактор Motorsport.com: В толстой летописи Формулы 1 есть много сотен фамилий пилотов – от великих чемпионов до амбициозных дилетантов. Но всего один из них за семь десятилетий, что проводится чемпионат мира, был снят с дистанции по ходу гонки с формулировкой «за слишком низкий темп». Имя этому пилоту Эл Пиз.

Канадец британского происхождения провел богатую на события молодость: по ходу армейской службы побывал в разных экзотических уголках мира, потом стал художником-иллюстратором и лишь затем увлекся гонками. В национальных соревнованиях Пиз выступал вполне неплохо и даже был впоследствии включен в канадский Зал гоночной славы. Но все три его старта в Ф1 стали невероятной смесью позора и нелепости.

Для дебюта в 1967-м Эл отыскал старое шасси Eagle, полгода простоявшее без движения в сарае. В квалификации на трассе в Моспорт-парке он проехал на 14 секунд хуже поула (но все же стал не последним), а стартовать в гонке не смог из-за севших батарей. Потеряв на их замене шесть кругов, гонщик бросился в погоню за соперниками. Но вскоре заряд вновь упал, канадец заехал в боксы, выбрался из кокпита, сам заменил аккумулятор и помчался дальше. На финише его отставание от победителя составило 43 круга.

Годом позже Эла еще до старта подвел мотор, а «вершиной» его карьеры стал Гран При Канады 1969 года. Все на том же Eagle уже поднакопивший опыта Пиз решил сопротивляться более быстрым гонщикам, обгоняющим его на круг. Это несколько раз приводило к контактам между машинами. В конце концов переполнило чашу терпения Кена Тиррела, когда канадец едва не выбил лидирующего в гонке Джеки Стюарта. Разъяренный Кен пошел к судьям, и те сочли за лучшее снять Пиза с гонки, назвав официальной причиной слишком низкую скорость пилота.

Гэри Брэбэм

Гэри Брэбэм, 1990 год Фото: Райнер Шлегельмильх

Сергей Иванов, руководитель проекта об электромобилях Inside EVs: До недавнего времени Гэри Брэбэма можно было считать просто самым неудачливым пилотом в семье его отца, трехкратного чемпиона мира Джека Брэбэма. В отличие от своих братьев Дэвида и Джефа, которые выиграли «24 часа Ле-Мана», Гэри мог похвастать разве что победой в британской Формуле 3000.

Его единственный сезон в Формуле 1 в 1990 году закончился полным конфузом: небольшая команда Life, с которой он заключил контракт, смогла приехать лишь на два Гран При. Из-за крайней ненадежности машины Life так ни разу и не стартовали: автомобили каждый раз ломались в предквалификациях. Хуже того: контракт с Life не позволил Гэри Брэбэму переметнуться в другую команду, хотя по ходу сезона такие предложения были.

После этого гоночная карьера Гэри Брэбэма пошла на спад, и к началу нового века казалось, что мы уже не увидим его имени на первых полосах газет. Увы, все вышло не так. Причем дело было вовсе не в гонках. Сын трехкратного чемпиона Формулы 1 дважды обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В 2009 году его впервые заключили под стражу, однако Гэри сумел оправдаться в суде. А в 2016-м Брэбэму предъявили новые обвинения, и тут уже от бывшего гонщика отвернулась даже его семья.

Гэри признали виновным и осудили на полтора года, из которых он отсидел только шесть месяцев. Несмотря на некоторые гоночные успехи из всех Брэбэмов Гэри известен не столько как пилот, сколько как педофил.

Юдзи Иде

Юдзи Иде Фото: XPB Images

Денис Хохлов, ведущий телеканала «Моторспорт.ТВ»: На днях в разговоре с коллегой вспомнил историю Масахиро Хаcеми. Трасса «Фудзи». 1976 год. На тот момент он был вторым японским пилотом в Ф1 после Хироcи Фусиды, но ему удалось то, что не смог сделать предшественник — он не только проехал гонку, но и финишировал на 11-м месте.

Почему-то эта история заставила меня задуматься: а кто вообще из японских пилотов чего-то достигал и добивался в Ф1? По сути — никто. Лучшим принято считать Такуму Сато. Но за что? За его восьмое место в личном зачете 2004? Серьёзно?

В этой связи в памяти всплыл Юдзи Иде, выступавший в Формуле 1 в 2006-м. Он пришел в чемпионат в 31 год! 31, Карл! Хорошо, когда есть друг владеющий гоночной командой — Агури Сузуки. Все же помнят этот неистовый бренд Super Aguri? Мечта маркетинга. Краткая статистика Юдзи:

Взрыв двигателя в Бахрейне

Взрыв двигателя в Малайзии

Развороты в Мельбурне и финиш в трех кругах отставания от лидера

Авария с Кристианом Альберсом на Гран-При Сан-Марино, после чего его перевели в тест-пилоты.

А затем и сам господин Агури Сузуки признал, что Иде не проехал за рулем болида Ф1 необходимого количества километров для получения суперлицензии. В FIA тут же попросили парня на выход.

Нельсон Пике-младший

Нельсон Пике-младший убегает с места аварии на том самом Гран При Сингапура-2008 Фото: Sutton Images

Антон Погорельский, шеф-редактор Motorsport.com: В моем представлении худший гонщик в истории — не значит самый медленный. Худший — тот, кто своим поведением подрывает основы всей Формулы 1 и заставляет нас сомневаться в прелести этого спорта. И такой человек существует. Это Нельсон Пике-младший.

С точки зрения скорости бразилец вполне соответствовал уровню Формулы 1. При должном планировании карьеры Нельсон мог претендовать на победы в гонках — но его сгубил Гран При Сингапура 2008. В этой гонке Пике-младший устроил намеренную аварию, чтобы спровоцировать выезд машины безопасности в выгодный для команды момент. Ровно тогда, когда напарник бразильца Фернандо Алонсо уже побывал на пит-стопе. А все остальные нет.

Ловко подстроенный период желтых флагов вывел Алонсо в лидеры гонки и обеспечил испанцу «неожиданную» победу в Гран При. А машина Пике осталась разбитой в 17-м повороте: место было выбрано специально, чтобы затруднить эвакуацию болида и тем самым гарантировать появление пейс-кара.

Многие годы моим основным аргументом в споре с футбольными болельщиками о чистоте спорта было отсутствие «договорняков» в гонках. Ну правда, как можно смотреть футбол, если подозреваешь каждый матч в подтасовке результатов и знаешь, как много договорных матчей проводится на всех уровнях? Это же не спорт. Но вот наступил Гран При Сингапура-2008 и Пике-младший уничтожил мой аргумент: в Формуле 1 состоялся первый «договорняк».

Да, с тех пор в чемпионате не было подобных эксцессов. Но за сам прецедент подтасованных результатов Гран При Нельсон Пике-младший заслуживает звания худшего пилота за всю историю гонок.

Гидо ван дер Гарде

Гидо ван дер Гарде

Олег Карпов, корреспондент Motorsport.com на гонках Формулы 1: Выбирать худшего гонщика Формулы 1 в истории в разы сложнее, чем выбирать лучшего – ввиду неочевидности критериев. Было бы здорово по такому случаю иметь наготове пилота, который, получив в свое распоряжение весьма неплохую машину, не набрал бы ни одного очка, постоянно попадал бы в аварии и регулярно попадал бы в комичные ситуации – вроде аварий в режиме машины безопасности.

При этом на нем, разумеется, должен стоять ярлык рента-драйвера. В общем, некий симбиоз Ромена Грожана, Пастора Мальдонадо и условного Алекса Йонга. Последний, кстати, вполне подошел бы на руль худшего гонщика в истории Ф1, но таких как Алекс – выступавших за худшие команды и даже не мечтавших о продолжительной карьере в чемпионате – чуть ли не сотни.

Нет, для звания «самого-самого» должно быть что-то особенное. История Гидо ван дер Гарде представляется мне подходящей. Дело даже не в том, что Гидо провел в чемпионате всего сезон, не набрал при этом очков и уступил напарнику с грозным именем Шарль Пик – помните такого?

Гидо дебютировал в Ф1 в составе Caterham, и, по слухам, его тогда еще будущему тестю – владельцу текстильной компании McGregor Марселю Боекхорну – покатушки зятя обошлись в 15 млн евро. Да и это, в общем, не главное.Такие истории были, есть и будут. Но вот тяжба ван дер Гарде с Sauber – это событие почти уникальное.

Гидо, подписавший с командой контракт, по которому последней должна была достаться от все того же тестя ван дер Гарде солидная сумма, так и не сел за руль. Можно долго спорить по поводу правых и виноватых в той истории, но факт остается фактом: Гидо не смог продолжить карьеру в Ф1 даже несмотря на то, что у была восьмизначная сумма спонсорских денег, подписанный контракт и решение суда о его легитимности.

Когда работника, который сам готов щедро платить за свою работу, даже не подпускают к рабочему месту – это по крайней мере забавно. И даже сам Гидо не прочь по этому поводу постебаться.

Лука Бадоер

Лука Бадоер в 2009 году Фото: XPB Images

Ману Чаподзе, главный редактор Motor1: Наверное, это самая сложная тема, о которой меня просили подумать. За многолетнюю историю Формулы 1 было множество ужасных гонщиков, которые по непонятым причинам добирались до руля.

К большинству из них сложно придраться. Например, можем ли мы сказать, что Макс Чилтон был плохим пилотом? Да, он стабильно занимал последнее место, зато он финишировал во всех гонках — похвальное достижение. Поэтому я предлагаю отбросить всех, кто выступал за команды-аутсайдеры и поискать худшего гонщика, которому доставался топовый автомобиль. Первым в голову приходит Лука Бадоер.

Итальянец запомнился двумя этапами в 2009-м, когда он заменял травмированного Фелипе Массу. До этого он не выступал в Формуле 1 10 лет, работая в Ferrari тест-пилотом. А с 1993-го по 1999-й Бадоер провел четыре сезона за самые слабые команды тех лет и не набрал ни одного очка.

Конечно, это его отчасти оправдывает: 10 лет — внушительный перерыв. Но все это время Лука не сидел без дела и тестировал машины Скудерии, наматывая круги на трассе, а не на симуляторе, ведь тогда тесты были разрешены. А когда Бадоер получил в свое распоряжение действительно боевую машину, смог финишировать на 17 и 14 местах, в то время как его напарник Кими Райкконен сначала приехал на подиум, а затем выиграл гонку.

Лишь то, что трасса в Спа является самой длинной в календаре, не позволило Луке оба раза финишировать в круге позади лидера. Возможно, он был слишком осторожен, а может, в Скудерии просто поспешили дать ему шанс. Никто не ожидал, что Масса получит столь серьезную травму. Эта история окутана множеством «возможно» и «если бы», но лично для меня Бадоер останется худшим пилотом Ferrari за 23 года, которые я смотрю Формулу 1.

Лука Бадоер (снова)

Лука Бадоер в шлеме. Гран При Бельгии 2009 года Фото: XPB Images

Иван Матушкин, редактор Motorsport.com: Выступление Бадоера в Формуле 1 — как кино про мистера Бина, где у человека все настолько нелепо плохо, что уже даже и не смешно. Итальянец был чемпионом Формулы 3000, но в Ф1 поставил крайне сомнительный рекорд: 58 Гран При без единого очка. Перебить это «достижение» никому не удалось до сих пор.

Помыкавшись в Lola, Minardi и Forti, Бадоер аж на 10 лет присел на тестовую скамейку Ferrari. Удивительно, но своего шанса итальянец дождался. Хотя лучше этого бы не происходило.

После 1999-го Лука вернулся на трассу в 2009-м, заменив травмированного Фелипе Массу. И провалился так катастрофично, что грешно смеяться. И в Валенсии, и в Бельгии итальянец квалифицировался последним, не забравшись в гонках выше 14 места. Это при том, что в Спа победил Кими Райкконен на такой же Ferrari, что у Бадоера. В общем, некоторым лучше так и сидеть на лавке.

Жан-Дени Делетраз

Жан-Дени Делетраз Фото: Sutton Images

Сергей Беднарук, комментатор «Моторспорт.ТВ»: Когда меня попросили написать о худшем гонщике в истории Формулы 1, у меня в памяти сразу всплыло имя богатого швейцарца Жан-Дени Делетраза. В середине девяностых он стал ярким примером классического рента-драйвера.

Осенью 1994 года уроженец Женевы, главными достижениями которого в автоспорте были «бронза» во французской Формуле Ford и пара подиумов в Ф3000, купил себе место в терпевшей финансовое бедствие команде Larrousse. Делетраз принял участие в финальном Гран При того сезона в австралийской Аделаиде.

В квалификации новичок хоть и уступил времени поул-позиции восемь секунд, но оказался впереди трех соперников. Благодаря этому швейцарец смог попасть на старт гонки: тогда из 28-ми заявленных пилотов до воскресного заезда допускали 26. Однако уже на первом круге Делетраз откатился на последнее место и стал безнадежно отставать от пелотона. Уже на десятом круге сражавшиеся за титул Шумахер и Хилл опередили дебютанта на круг, а к моменту своего схода на 57-м витке дистанции Жан-Дени уступал лидеру десять (!) кругов.

Показать впечатляющую скорость в те выходные Делетраз смог разве что на пит-лейне, где за уик-энд превысил ограничение четыре раза. Кто-то из журналистов даже едко пошутил, что новичок Ф1, наверное, по ошибке включал лимитатор не на въезде, а на выезде из «гаражного переулка».

Об этом конфузе быстро забыли, но неугомонный швейцарец напомнил о себе через год. Перед Гран При Португалии Жан-Дени купил себе место место в другой нуждавшейся в деньгах команде – Pacific. На сей раз Делетраз не просто оказался самым медленным в квалификации, но уступил времени поула 12 секунд и проиграл ближайшему конкуренту более пяти секунд. В гонке у плохо подготовленного физически швейцарца начало сводить судорогой мышцы, так что на 14-м круге Жан-Дени вернулся в боксы.

Через пару недель на Нюрбургринге Делетраз смог чуть сократить отставание, хотя все равно был заметно медленнее всех. В гонке швейцарец дважды оказывался в центре внимания режиссера трансляции: сперва когда едва не вынес в одном повороте Шумахера, Хилла и Бергера одновременно, а затем, когда пропуская на очередной круг Михаэля, начал вытворять странные маневры, виляя туда-сюда. И все же на сей раз Жан-Дени добрался до финиша – последним, уступив семь кругов победителю и на два отстав от ближайшего соперника.

Эта гонка стала для Делетраза последней в Формуле 1 – оплатить Pacific участие в оставшихся Гран При сезона-95 он не смог и тут же был заменен. А FIA, дабы избежать впредь таких недоразумений и отсечь от старта слишком медленных пилотов, ввела в следующем году в чемпионате мира 107%-ный рубеж в квалификации. С легкой руки журналистов его окрестили «правилом Делетраза».