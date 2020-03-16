7 гонок, которые отменили в последний момент

1) Гонка NASCAR в Нью-Гемпшире и гоночный уик-энд в Далласе 16 сентября 2001 года 1 / 15 Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images 11 сентября 2001 года в США произошел масштабный теракт. Террористы угнали самолеты и использовали их в качестве тарана на наземные цели, включая башни близнецы Международного торгового центра в Нью-Йорке.

1) Гонка NASCAR в Нью-Гемпшире и гоночный уик-энд в Далласе 16 сентября 2001 года 2 / 15 Фотограф: Sutton Images В первые дни после теракта власти США ввели жесткие ограничения на полеты на территории страны. Это привело к отмене запланированных на ближайшие выходные гонок – зрители и участники просто не могли добраться на место. В итоге сорвалась 300-сильная гонка NASCAR в Нью-Гемпшире, а также этапы серий IRL и NASCAR Craftsman Truck. Они должны были пройти в Далласе.

2) Этап чемпионата CART в Техасе 3 / 15 2001 год запомнился и еще одной отменой – в последний момент, уже после квалификации, не состоялась гонка на Техасском спидвее в Форт-Уорте. Этот овал никогда ранее не принимал этапа серии CART, да и тесты этих машин там не проводились. Так что проблема, возникшая во время тренировок и подтвердившаяся в квалификации, стала неожиданностью.

2) Этап чемпионата CART в Техасе 4 / 15 Фотограф: Майкл Левитт / Motorsport Images Особенностью овала в Техасе является бэнкинг с углом наклона в 24 градуса. Болиды CART способны на нем разгоняться до 370 км/ч. Возникающая при этом центробежная сила вызыват перегрузки в 5,5g. Для сравнения, космонавты во время старта и при приземлении редко испытывают больше 4g. После того, как гонщики стали жаловаться на головокружение и плохое самочувствие от перегрузок, организаторы отменили 600-мильную гонку.

3) Гонка NASCAR Pepsi 400 1998 года 5 / 15 Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images Гонка на «Дайтона Мотор Спидвее» в 1998 году была примечательной сразу по нескольким причинам. Благодаря новому освещению этап мог стать первой ночной гонкой NASCAR, первой ночной гонкой на спидвее, а также первой гонкой в истории серии, которую транслировали в прямом эфире в прайм-тайм по общенациональному каналу.

3) Гонка NASCAR Pepsi 400 1998 года 6 / 15 Фотограф: Ford Motor Company Увы, запомнилась Pepsi 400 вовсе не этим. За два дня до старта гонку перенесли с июля на октябрь. Причиной стали лесные пожары, которые в то лето бушевали во Флориде.

4) «Дакар» 2008 7 / 15 В 2008 году легендарный ралли-марафон должен был стартовать 5 января из Лиссабона и финишировать в столице Сенегала Дакаре. Однако 4 января организаторы объявили: ралли-рейд не состоится. Причиной стало убийство французских туристов в Мавритании, ответственность за которое на себя взяла террористическая группировка «Аль-Каеда».

4) «Дакар» 2008 8 / 15 Фотограф: Team Kamaz Master Организаторы всерьез опасались, что участников «Дакара» начнут похищать, а по ходу гонки могут произойти террористические акты. Закончилось все тем, что на 11 следующих лет «Дакар» переехал в Южную Америку. О возвращении в Африку речь с тех пор не идет.

5) Гонка WhosYourDriver.org Night 2018 9 / 15 Фотограф: Расселл ЛаБаунти / NKP / Motorsport Images Гонка, о существовании которой вы вряд ли слышали, должна была состоятся в августе 2018 года в Ямайке. Именно «в», так как речь не о родном острове Боба Марли, а о городке в штате Вирджиния, где расположена грунтовая овальная трасса для специфических американских гонок на чем-то похожем на машины из NASCAR.

5) Гонка WhosYourDriver.org Night 2018 10 / 15 Фотограф: Барри Кэнтрелл / NKP / Motorsport Images Квалификация состоялась, а вот гонку отменили. Причина проста: над трассой пошел нехарактерный для этого времени года ливень, превративший грунтовый овал в грязевое месиво. Кстати, если вас смущает, странное название гонки, то оно объясняется просто. Ее спонсором выступали местные борцы с нетрезвым вождением. Предлагающие вместо паба провести время на трибунах и посмотреть, как быстро и ловко умеют водить трезвые парни.

6) Гран При Великобритании MotoGP 2018 11 / 15 Фотограф: Michelin Sport Дождь порой портит и куда более именитые гонки, в данном случае этап чемпионата мира по мотогонкам в премьер-классе. Поклонники MotoGP знают, что Кэл Кратчлоу – один из самых больших ворчунов в чемпионате. Однако в начале 2018 года именно он первым протестировал новый асфальт в Сильверстоуне и потом с восторгом рассказывал о высоком качестве покрытия организаторам чемпионата.

6) Гран При Великобритании MotoGP 2018 12 / 15 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Однако в июле на Гран При Формулы 1 выяснилось, что с покрытием все же что-то не так. Льюис Хэмилтон назвал перекладку асфальта откровенной халтурой, а Карлос Сайнс уточнил конкретнее: асфальт элементарно неровный. На британском этапе MotoGP в августе, уже после квалификации, над трассой пошел сильный дождь. Неровности асфальта превратились в лужи, и организаторы отменили заезды во всех трех классах. А закончилось все тем, что в 2019 году в Сильверстоуне еще раз поменяли асфальт. Кратчлоу его уже не хвалил, зато все гонки состоялись.

7) Гонка Формулы 2 в Спа 2019 13 / 15 Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images Пожалуй, самая печальная отмена в нашем списке. Вы наверняка помните трагедию прошлого года, когда в первой гонке Формулы 2 в Спа произошла страшная авария, в которой погиб Антуан Юбер, а Хуан Мануэль Корреа получил переломы обеих ног. Американец до сих пор не восстановился и проходит лечение.

7) Гонка Формулы 2 в Спа 2019 14 / 15 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images После той аварии воскресную гонку Формулы 2 отменили. Правда, Гран При Бельгии Формулы 1 все равно состоялся. Ему предшествовала минута молчания по погибшему гонщику. После расследования трагедии FIA усилила безопасность всех серий и изменила требования к конструкции болидов.