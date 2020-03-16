7 гонок, которые отменили в последний момент
Команды и гонщики приехали на трассу, подготовили машину и уже готовы стартовать – как бац, организаторы сообщили, что все отменяется. Думаете, такое бывает сплошь и рядом? Ничего подобного. До Гран При Австралии Формулы 1, который отменили в последний момент, подобных случаев в мировом автоспорте было крайне мало. Мы нашли 7 историй внезапного срыва гонок
Вы удивитесь, но гонки действительно крайне редко отменяются или переносятся на несколько месяцев в последний момент. Например, в NASCAR очень часто откладывают старт на следующий день из-за дождя, но отмены подобные австралийской случались лишь дважды.
История Формулы 1 также знает много случаев отмены гонок. Правда, об этом всегда сообщалось за несколько месяцев или, по крайней мере, за несколько недель до старта. Именно поэтому отмена Гран При Австралии вызвала такое удивление. Убедитесь сами:
1) Гонка NASCAR в Нью-Гемпшире и гоночный уик-энд в Далласе 16 сентября 2001 года
Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images
11 сентября 2001 года в США произошел масштабный теракт. Террористы угнали самолеты и использовали их в качестве тарана на наземные цели, включая башни близнецы Международного торгового центра в Нью-Йорке.
1) Гонка NASCAR в Нью-Гемпшире и гоночный уик-энд в Далласе 16 сентября 2001 года
Фотограф: Sutton Images
В первые дни после теракта власти США ввели жесткие ограничения на полеты на территории страны. Это привело к отмене запланированных на ближайшие выходные гонок – зрители и участники просто не могли добраться на место.
В итоге сорвалась 300-сильная гонка NASCAR в Нью-Гемпшире, а также этапы серий IRL и NASCAR Craftsman Truck. Они должны были пройти в Далласе.
2) Этап чемпионата CART в Техасе
2001 год запомнился и еще одной отменой – в последний момент, уже после квалификации, не состоялась гонка на Техасском спидвее в Форт-Уорте. Этот овал никогда ранее не принимал этапа серии CART, да и тесты этих машин там не проводились. Так что проблема, возникшая во время тренировок и подтвердившаяся в квалификации, стала неожиданностью.
2) Этап чемпионата CART в Техасе
Фотограф: Майкл Левитт / Motorsport Images
Особенностью овала в Техасе является бэнкинг с углом наклона в 24 градуса. Болиды CART способны на нем разгоняться до 370 км/ч. Возникающая при этом центробежная сила вызыват перегрузки в 5,5g. Для сравнения, космонавты во время старта и при приземлении редко испытывают больше 4g. После того, как гонщики стали жаловаться на головокружение и плохое самочувствие от перегрузок, организаторы отменили 600-мильную гонку.
3) Гонка NASCAR Pepsi 400 1998 года
Фотограф: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images
Гонка на «Дайтона Мотор Спидвее» в 1998 году была примечательной сразу по нескольким причинам. Благодаря новому освещению этап мог стать первой ночной гонкой NASCAR, первой ночной гонкой на спидвее, а также первой гонкой в истории серии, которую транслировали в прямом эфире в прайм-тайм по общенациональному каналу.
3) Гонка NASCAR Pepsi 400 1998 года
Фотограф: Ford Motor Company
Увы, запомнилась Pepsi 400 вовсе не этим. За два дня до старта гонку перенесли с июля на октябрь. Причиной стали лесные пожары, которые в то лето бушевали во Флориде.
4) «Дакар» 2008
В 2008 году легендарный ралли-марафон должен был стартовать 5 января из Лиссабона и финишировать в столице Сенегала Дакаре. Однако 4 января организаторы объявили: ралли-рейд не состоится. Причиной стало убийство французских туристов в Мавритании, ответственность за которое на себя взяла террористическая группировка «Аль-Каеда».
4) «Дакар» 2008
Фотограф: Team Kamaz Master
Организаторы всерьез опасались, что участников «Дакара» начнут похищать, а по ходу гонки могут произойти террористические акты. Закончилось все тем, что на 11 следующих лет «Дакар» переехал в Южную Америку. О возвращении в Африку речь с тех пор не идет.
5) Гонка WhosYourDriver.org Night 2018
Фотограф: Расселл ЛаБаунти / NKP / Motorsport Images
Гонка, о существовании которой вы вряд ли слышали, должна была состоятся в августе 2018 года в Ямайке. Именно «в», так как речь не о родном острове Боба Марли, а о городке в штате Вирджиния, где расположена грунтовая овальная трасса для специфических американских гонок на чем-то похожем на машины из NASCAR.
5) Гонка WhosYourDriver.org Night 2018
Фотограф: Барри Кэнтрелл / NKP / Motorsport Images
Квалификация состоялась, а вот гонку отменили. Причина проста: над трассой пошел нехарактерный для этого времени года ливень, превративший грунтовый овал в грязевое месиво.
Кстати, если вас смущает, странное название гонки, то оно объясняется просто. Ее спонсором выступали местные борцы с нетрезвым вождением. Предлагающие вместо паба провести время на трибунах и посмотреть, как быстро и ловко умеют водить трезвые парни.
6) Гран При Великобритании MotoGP 2018
Фотограф: Michelin Sport
Дождь порой портит и куда более именитые гонки, в данном случае этап чемпионата мира по мотогонкам в премьер-классе.
Поклонники MotoGP знают, что Кэл Кратчлоу – один из самых больших ворчунов в чемпионате. Однако в начале 2018 года именно он первым протестировал новый асфальт в Сильверстоуне и потом с восторгом рассказывал о высоком качестве покрытия организаторам чемпионата.
6) Гран При Великобритании MotoGP 2018
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Однако в июле на Гран При Формулы 1 выяснилось, что с покрытием все же что-то не так. Льюис Хэмилтон назвал перекладку асфальта откровенной халтурой, а Карлос Сайнс уточнил конкретнее: асфальт элементарно неровный.
На британском этапе MotoGP в августе, уже после квалификации, над трассой пошел сильный дождь. Неровности асфальта превратились в лужи, и организаторы отменили заезды во всех трех классах. А закончилось все тем, что в 2019 году в Сильверстоуне еще раз поменяли асфальт. Кратчлоу его уже не хвалил, зато все гонки состоялись.
7) Гонка Формулы 2 в Спа 2019
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Пожалуй, самая печальная отмена в нашем списке. Вы наверняка помните трагедию прошлого года, когда в первой гонке Формулы 2 в Спа произошла страшная авария, в которой погиб Антуан Юбер, а Хуан Мануэль Корреа получил переломы обеих ног. Американец до сих пор не восстановился и проходит лечение.
7) Гонка Формулы 2 в Спа 2019
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
После той аварии воскресную гонку Формулы 2 отменили. Правда, Гран При Бельгии Формулы 1 все равно состоялся. Ему предшествовала минута молчания по погибшему гонщику. После расследования трагедии FIA усилила безопасность всех серий и изменила требования к конструкции болидов.
Гран При Бельгии Формулы 1 1985
Фотограф: Sutton Images
Вы спросите: а как же Гран При Бельгии Формулы 1 1985 года, который перенесли на несколько месяцев? Мы о нем не забыли и готовим отдельный большой материал!
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Об этой статье
|Серия
|Дакар , Формула 1 , IndyCar , MotoGP , NASCAR Cup
|Автор
|Сергей Иванов
7 гонок, которые отменили в последний момент
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