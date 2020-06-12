7 гонок Ф1 в сентябре. Так будет, если верить всем СМИ сразу

После того, как Формула 1 официально объявила даты и места проведения первых восьми гонок сезона, любимой темой для обсуждений и спекуляций стала оставшаяся часть календаря. Как только с помощью сообщений одного СМИ в головах болельщиков выстраивается одна версия, новости из другого источника тут же ставят ее под сомнение.

К примеру, в последние недели особенно активно велись разговоры о том, что после гонки в Монце чемпионат мира останется в Италии – причем речь идет сразу о двух трассах. Муджелло, принадлежащий Ferrari, считается идеальным треком для проведения 9-го этапа – который должен будет стать тысячной гонкой Скудерии в Ф1. А Имола недавно подтвердила соответствие требованиям к трассам т.н. первой категории (это необходимо для проведения этапов чемпионата мира) – причем сделала это, как сообщают источники, по совету представителей FIA.

Однако на днях журналисты ВВС заявили, что в Формула 1 близка к достижению договоренностей с изначально отсутствовавшим в календаре «Хоккенхаймрингом». Причем на немецкой трассе пройдут сразу две гонки – и обе состоятся в сентябре. Более того, авторитетное британское издание уверяет, что руководство чемпионата мира очень хочет провести в том же сентябре еще один этап – в канадском Монреале.

Напомним, что два сентябрьских уик-энда уже заняты: на 6 сентября запланирована (и недавно подтверждена) гонка в Монце, на 27 сентября – гонка в Сочи. Таким образом, если суммировать информацию из всех источников, в первый месяц осени должно пройти не меньше 7 гонок!