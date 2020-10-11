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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

«60 кругов страдания». Сайнс остался недоволен пятым местом

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«60 кругов страдания». Сайнс остался недоволен пятым местом
Автор:
, Ответственный редактор

Испанец объяснил, что его не устраивает поражение от соперников из Renault и Racing Point

Не считая недавнего подиума в Монце, Карлос Сайнс в нынешнем сезоне всего раз финишировал в пятерке сильнейших – еще на июльском Гран При Австрии, открывавшем сезон. Несмотря на это, пятый результат по итогам гонки на «Нюрбургринге» не принес испанскому пилоту McLaren особенного позитива. 

«Честно говоря, я не особенно доволен, – признался Карлос в интервью телевизионщикам Movistar. – Пятое место мало значит, когда [Даниэль] Риккардо и [Серхио] Перес впереди ведут спор за подиум, а у нас нет такой возможности. 

Сегодня машина не позволяла мне претендовать на финиш в тройке. Хотя та, что была у нас пару этапов назад, наверное, позволила бы». 

Он добавил: «Хорошо, что мы заработали десять очков, но когда ты страдаешь на протяжении всех 60 кругов, это немного выбивает из колеи».

По мнению Сайнса, последние новинки McLaren не принесли ожидаемого результата, и инженером важно понять, почему так вышло. 

«Гонка вышла крайне сложной, – сказал он. – Зернение шин у нас оказалось гораздо более сильным, чем у других. Надеюсь, эти 60 кругов мы используем для анализа, когда вернемся на базу. Надо понять, почему новинки не добавляют мне верных ощущений, а машине – скорости». 

Другой пилот McLaren Ландо Норрис поначалу вел борьбу в группе с Сайнсом и Пересом, но за 15 кругов до финиша сошел из-за проблем с мотором. 

«Мы должны выяснить, что произошло, – отметил Карлос. – Сейчас каждое очко играет большую роль в плане борьбы в чемпионате. Соперники мало-помалу настигают нас, а некоторые уже обошли.

У нас отказ мотора, а в целом по ходу уик-энда мы ездили очень мало, особенно я. Так что нам предстоит всерьез засесть за домашнюю работу».

Подиум Даниэля Риккардо позволил Renault опередить McLaren в Кубке конструкторов, теперь команда из Уокинга опустилась на четвертую строчку.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Гонка
Пилоты Карлос Сайнс
Команды McLaren
Автор Александр Кабановский

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