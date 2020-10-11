«60 кругов страдания». Сайнс остался недоволен пятым местом

Не считая недавнего подиума в Монце, Карлос Сайнс в нынешнем сезоне всего раз финишировал в пятерке сильнейших – еще на июльском Гран При Австрии, открывавшем сезон. Несмотря на это, пятый результат по итогам гонки на «Нюрбургринге» не принес испанскому пилоту McLaren особенного позитива.

«Честно говоря, я не особенно доволен, – признался Карлос в интервью телевизионщикам Movistar. – Пятое место мало значит, когда [Даниэль] Риккардо и [Серхио] Перес впереди ведут спор за подиум, а у нас нет такой возможности.

Сегодня машина не позволяла мне претендовать на финиш в тройке. Хотя та, что была у нас пару этапов назад, наверное, позволила бы».

Он добавил: «Хорошо, что мы заработали десять очков, но когда ты страдаешь на протяжении всех 60 кругов, это немного выбивает из колеи».

По мнению Сайнса, последние новинки McLaren не принесли ожидаемого результата, и инженером важно понять, почему так вышло.

«Гонка вышла крайне сложной, – сказал он. – Зернение шин у нас оказалось гораздо более сильным, чем у других. Надеюсь, эти 60 кругов мы используем для анализа, когда вернемся на базу. Надо понять, почему новинки не добавляют мне верных ощущений, а машине – скорости».

Другой пилот McLaren Ландо Норрис поначалу вел борьбу в группе с Сайнсом и Пересом, но за 15 кругов до финиша сошел из-за проблем с мотором.

«Мы должны выяснить, что произошло, – отметил Карлос. – Сейчас каждое очко играет большую роль в плане борьбы в чемпионате. Соперники мало-помалу настигают нас, а некоторые уже обошли.

У нас отказ мотора, а в целом по ходу уик-энда мы ездили очень мало, особенно я. Так что нам предстоит всерьез засесть за домашнюю работу».

Подиум Даниэля Риккардо позволил Renault опередить McLaren в Кубке конструкторов, теперь команда из Уокинга опустилась на четвертую строчку.

Дополнительная информация: Серхио Лийо