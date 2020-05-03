60 человек на трассе, 20 запасных. Названы условия участия команд в Гран При Австрии

Формула 1 готовится к старту сезона-2020 с беспрецедентными мерами безопасности. Первые Гран При планируют провести в июле в Австрии, причем предполагается, что трасса примет сразу два этапа. Так власти Ф1 хотят упростить организацию гонок в условиях эпидемии.

Бывший пилот Ф1 Гидо ван дер Гарде со ссылкой на собственный источник в Renault рассказал, какие условия организаторы выдвинут для команд.

«Если Гран При состоится, каждой команде разрешат привезти на трассу только 60 человек, – цитирует ван дер Гарде Ziggo Sport. – Еще по 20 человек прилетят с командами, но останутся в отелях на случай, если кто-то заболеет. Никаких кейтерингов и моторхоумов не будет».

Кроме того, Ф1 постарается максимально отгородить команды друг от друга: «Перед приездом всех протестируют, а потом всем командам назначат разное время прибытие. К примеру, если Red Bull приезжает в 8:00, то AlphaTauri сделает это в 8:15. Они совсем не будут пересекаться. А если на той же трассе пройдет вторая гонка, то работать на ней разрешат лишь тем, кто был на первой».