6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?

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Сезон, когда Льюис Хэмилтон завоевал свой самый первый титул, не перепутать ни с чем. Увлекательные поддавки, когда Хэмилтон и Фелипе Масса регулярно дарили другу очки, закончились мега-спектаклем на завершавшем сезон Гран При Бразилии. Где требовавшееся ему пятое место британец отвоевал в предпоследнем повороте гонки – в момент, когда Масса уже пересек первым финишную линию, а в боксах Ferrari успели начать праздновать чемпионство своего пилота.

Следующая четверть часа осталась в памяти рваными кадрами. Прыгающая от восторга в боксах McLaren Николь Шерзингер (солистка группы Pussycat Dolls встречалась с Хэмилтоном не один год). Озадаченные лица родственников Массы, не сразу осознавших произошедшее и продолжавших обниматься. Утирающий перчаткой слезы сам Фелипе и Хэмилтон, который в закрытом парке никак не может поставить руль на место (а рядом с его McLaren в этот момент не шутя горит Honda Баттона)…

Одним словом, такое и захочешь – не забудешь. На этом фоне чемпионские сезоны Льюиса в Mercedes в восприятии некоторых болельщиков рискуют слиться в одну серую (или серебристую – как кому нравится) массу. Казалось бы, каждый раз болиды Mercedes были на голову выше соперников, товарищ по команде не особо портил Хэмилтону жизнь, а урожай побед в осенних гонках окончательно снимал вопрос об обладателе титула... Но так только кажется. Мы вспомнили, чем же шесть титулов Льюиса в составе немецкой команды отличались друг от друга.