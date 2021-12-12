6 кругов истины. Что происходило в финале гонки в Абу-Даби

Последние круги Гран При Абу-Даби будут активно обсуждаться не один день, а вспоминаться – не один год. Поэтому имеет смысл обстоятельно изложить, что же происходило в финале заезда. И как гонка, складывавшаяся в пользу Льюиса Хэмилтона, принесла чемпионский титул Максу Ферстаппену.

Конец 52-го круга (до финиша остается 6 полных кругов)

Хэмилтон и Ферстаппен пересекают линию финиша на 1-й и 2-й позициях – при этом разница между двумя претендентами на чемпионский титул составляет около 12-ти секунд. Хотя болид Red Bull обут в более свежие шины (Макс совершил два пит-стопа против одного у Льюиса), шансы голландца на титул выглядят невысокими – перед этим он догонял соперника, но недостаточно быстро, чтобы навязать лидеру Mercedes реальную борьбу. Среди прочего Ферстаппену мешает то, что он был вынужден обгонять круговых. В начале 53-го круга между претендентами на титул находятся три отстающих на круг автомобиля.

53 круг

Николя Латифи влетает в отбойники в 14-м повороте (совершая свой 51-й круг). Перед этим канадец выехал за пределы трассы в борьбе с Миком Шумахером за 16-ю позицию – и, судя по всему, потерял контроль над машиной на грязных шинах. Болид Williams стоит поперек трассы весьма близко к идеальной траектории. Меньше чем через полминуты после аварии судьи выпускают на трассу автомобиль безопасности.

«Вот же ж дерьмо», – реагирует Хэмилтон на информацию от инженера.

54 круг

В боксах Mercedes стоят наготове механики с шинами Medium – но уходят, после того как Хэмилтон проезжает мимо въезда на пит-лейн и начинает новый круг (свежих комплектов Soft в распоряжении британца не оставалось). Ферстаппен же получает команду свернуть в боксы, выполняет ее и получает свежий комплект мягких шин. Режиссер трансляции включает радиообмен Хэмилтона с Mercedes – он начинается с 5-ти секунд писка, перекрывающего нецензурную брань. Слышны слова гонщика «Я же могу в боксы заехать» и ответ инженера «Ответ отрицательный».

Ферстаппен возвращается на трассу, не потеряв позиций – но количество круговых между Хэмилтоном и пилотом Red Bull увеличилось до 5-ти. Впрочем, правилами Ф1 предусмотрено, что перед рестартом гонки всем этим машинам могут позволить вернуться в один круг с лидерами – и болид Red Bull окажется на хвосте у лидера Mercedes, чьи шины к этому моменту отработали уже около 40 кругов. В эфир трансляции снова выводят Хэмилтона: «Мужик, не могу поверить…» При этом инженер допускает, что гонка может уже и не возобновиться в боевом режиме.

55 круг

Хэмилтон продолжает общаться с инженерами: «Почему мы не поменяли шины?» Ответ инженера: «Мы бы уступили Ферстаппену позицию».

Несколько пилотов, следуя примеру Ферстаппена, меняют шины – однако пилоты машин, находящихся между двумя лидерами, предпочитают этого не делать.

56 круг

Судьи сообщают, что круговым перед рестартом не будет разрешено вернуться в один круг с лидерами. По сути это обеспечивает Хэмилтону победу в гонке и чемпионате – к этому моменту очевидно, что если борьба и возобновится, то продлится не более круга.

Инженер в Red Bull в этот момент объясняет пилоту привычную процедуру – но прерывается и озвучивает новую версию. Пилот отвечает: «Еще бы. Их типичное решение. Что-то я не удивлен!» Инженер поддакивает гонщику: «Классика!»

Комментаторы в эфире предполагают, что разрешение круговым вернуться в один круг с лидерами оттянуло бы рестарт и не позволило бы провести последний круг в боевом режиме.

57 круг

В эфире появляются переговоры Кристиана Хорнера и руководителя гонки Майкла Маси. Хорнер: «Почему мы не можем убрать круговых? Нужен-то всего один боевой круг» Маси: «Моя главная цель сейчас – разобраться с инцидентом» [можно предположить, что руководитель гонки хочет как можно быстрее вернуть на пит-лейн автомобиль безопасности].

Вскоре после этого появляется информация, что круговым все-таки разрешат вернуться в один круг с лидерами – но только тем, кто находится между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Это значит, что британец останется беззащитным перед атаками преследователя на свежих шинах. Пять машин обгоняют Хэмилтона и автомобиль безопасности – и в этот же момент появляется подтверждение, что в конце круга сейфти-кар вернется в боксы.

Незадолго до конца круга в трансляции появляется реплика представителя Mercedes, адресованная руководителю гонки: «Майкл, это неправильно».

58 круг

Гонка возобновляется. Ферстаппен обгоняет Хэмилтона по внутреннему радиусу на входе в 5-й поворот, в 9-м повороте отбивает контратаку британца (который попытался опередить соперника по внешнему радиусу), выигрывает гонку – и становится чемпионом мира.