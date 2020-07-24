Кажется, Маттиа Бинотто – один из самых ненавидимых людей Формулы 1 прямо сейчас. Всего полтора года пробыв боссом Ferrari, Бинотто превратил ее из претендента на титул в середняка. А еще он некрасиво расстался с многолетним лидером. Да и в целом Маттиа выглядит человеком, неспособным контролировать команду.

Возможно, это только взгляд со стороны. Может, Бинотто единственный, кто тащит команду, и без него Скудерия уже боролась бы с Alfa Romeo за выход из первого сегмента – итальянская душа не менее загадочна, чем русская. Но по всем фактам кажется, что Бинотто – крайне неудачливый руководитель. Его даже называют худшим, что случилось с Ferrari за последние 30 лет.

Но в истории Скудерии хватало неудачных боссов. Худший ли из них Бинотто? И если нет, то кто был хуже? Понятно, что на главе команды лежит много разных задач, и можно быть неудачливым в спорте, но успешным в бизнесе. Мнения о том, кто успешен, а кто нет, могут расходиться. Но чтобы не водить долгих споров, мы возьмем один параметр, который нельзя оспорить – результаты команды. В конце концов, как не устают повторять в самой Ferrari – они в Формуле 1 ради побед. Значит тот босс, который принес их меньше, и будет худшим.

Сначала мы хотели не включать в список тех, кто провел всего один неудачный сезон и был уволен. Но выяснилось, что за все 70 лет Ferrari в Ф1 у нее был лишь один босс кроме Бинотто, чьи показатели были хуже, чем у Маттиа. И его при этом не уволили.

Санте Гедини (руководил командой с 1992-го по 1 июля 1993-го)

Гонок при нем: 23

Побед: 0

Титулов: 0

Пилоты Марио Андретти, Жаки Икс и Клей Регаццони с Санте Гедини и Ferrari 312B Фото: Sutton Images

Вот он, человек, который перещеголял в успешности самого Бинотто. Гедини работал на Ferrari с конца шестидесятых, занимал разные управляющие роли, выполнял роль посредника между командой и прессой, в какой-то мере даже приложил руку к титулам Ники Лауды в 1970-х. Потом вместе с Лаудой ушел в Brabham, где опять занимался связями с общественностью. А в начале девяностых Гедини вернулся в Маранелло в неожиданной роли.

После ухода Чезаре Фьорио в команде был кризис руководства. Президент Лука ди Монтедземоло определил на эту роль инженера Клаудио Ломбарди, но тот проработал всего год и вернулся в технический департамент. А позицию руководителя занял Гедини.

При нем Ferrari провела полтора сезона и завоевала три подиума. Машина не позволяла Жану Алези и Герхарду Бергеру показать свой класс. Она чаще ломалась, чем ехала, а когда все же ехала – делала это не слишком быстро. Правда, вряд ли в этом можно винить Гедини – скорее как раз Ломбарди.

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Лучшей ролью Гедини в Маранелло стал уход из команды 1 июля 1993 года. Ведь он уступил место не кому-нибудь, а Жану Тодту. Но рекорд по числу гонок во главе команды без единой победы у Санте не отнимет даже Бинотто. При Маттиа команда всё же побеждала.

Марко Маттиаччи (2014)

Гонки: 16

Победы: 0

Титулы: 0

Марко Маттиаччи Фото: XPB Images

Последним парнем, при котором Ferrari ехала даже хуже, чем при Бинотто, был Марко Маттиаччи. Он почти всю жизнь провел в структуре FIAT, но занимался делами, далекими от гонок: был главой отдела маркетинга, вел продажи, продвигал бренд Maserati, работал на американском и азиатском рынках. Почему после ухода Стефано Доменикали в начале 2014-го Ferrari выбрала главой команды никогда не работавшего в Ф1 Маттиаччи – загадка.

На деле Марко трудно винить в неудаче: плохую машину строили не при нем, повлиять на выступления он практически не мог. Зато сделал то, что умел – подарил команде хороший хайп, договорившись о контракте с Себастьяном Феттелем. Уходя с поста босса в конце года, Маттиаччи назвал четырехкратного чемпиона мира своим последним подарком команде.

Вины босса в этом нет, но два подиума в 16 гонках и четвертое место в Кубке конструкторов – худший (пока) результат Ferrari с 1992 года. И добыт он был формально при Маттиаччи.

Алессандро Коломбо (1973)

Гонки: 13

Победы: 0

Титулы: 0

Жаки Икс на Ferrari 312B3, построенной Алессандро Коломбо Фото: Ercole Colombo

Еще один инженер, которому не повезло поруководить Ferrari в безвременье. Выпускник миланского Политеха, Коломбо был технарем, а не боссом гоночной команды. Для Скудерии он построил болид 312B3, на основе которого позже строились чемпионские машины.

Однако успехи пришли, когда Коломбо уже уступил свое место Луке ди Монтедземоло. При самом же Алессандро машина еще была в разработке, а пилоты не могли подняться в гонке выше четвертого места.

Что касается результатов чемпионата, то ниже добытого при Коломбо шестого места в Кубке конструкторов Скудерия опускалась лишь раз за всю историю.

Клаудио Ломбарди (1991)

Гонки: 12

Победы: 0

Титулы: 0

Ален Прост и Клаудио Ломбарди, Ferrari Фото: Эрколе Коломбо

Очередная жертва кадровой политики Ferrari, Ломбарди был инженером-мотористом, работал на Lancia, откуда перешел в Скудерию вслед за Чезаре Фьорио. Пока Фьорио рулил командой, Ломбарди строил моторы. Но когда Чезаре покинул Маранелло, ответственным за Scuderia Ferrari неожиданно стал Клаудио.

Как и Гедини годом позже, Ломбарди практически не влиял на команду: слишком мало он пробыл у руля. Зато его моторы вполне работали: Ferrari использовала их до середины девяностых. Они добыли для Маранелло несколько побед.

Под руководством самого Клаудио результаты тоже были неплохими: третье место в Кубке конструкторов и восемь подиумов. Но понятно, что имея в команде Алена Проста и Жана Алези, команда ждала совсем не таких результатов. После одного сезона Ломбарди лишился должности, хотя продолжил строить для Ferrari моторы (тот самый, что приносил победы, был сделан в 1993-м).

Франко Лини (1967)

Гонки: 10

Победы: 0

Титулы: 0

Энцо Феррари и Франко Лини Фото: Райнер Шлегельмильх

Думаете, инженеры и маркетологи во главе команды – предел для Ferrari? Как бы не так! В конце 1960-х командой поруководил журналист. Наследник богатой семьи, Лини в юности увлекся авто и мотогонками, содержал тематический журнал и стал первым корреспондентом, который объездил с Формулой 1 весь мир по ходу одного сезона.

Лини имел обширные связи, говорил на нескольких языках и был авторитетным критиком на ниве автоспорта. Особенно ему нравилось критиковать боссов Ferrari, которые в 1960-х брали титулы раз в три года.

Наслушавшись Лини, Энцо Феррари сделал ход конем и позвал самого журналиста руководить командой. На этом посту Лини продержался всего год, и ушел, не выдержав психологического давления. За этот год насмерть разбился его друг и пилот Ferrari Лоренцо Бандини, а из-за травм закончил карьеру другой гонщик команды Майк Паркс.

В 1967-м ни одна машина Ferrari не провела все 11 этапов, однако Крис Эймон привез команде четыре подиума. Именно найм Эймона и Жаки Икса был лучшим действием Лини на посту босса. В конце года он оставил команду, вернувшись к журналистике и фоторепортажам.

Маттиа Бинотто (2019-?)

Гонки: 24

Победы: 3

Титулы: 0

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari Фото: Andy Hone / Motorsport Images

На данный Бинотто – худший среди тех, с кем Ferrari когда-либо выигрывала гонку. Процент побед Скудерии при Маттиа – 12,5%, и это хуже, чем у Франко Гоцци или Петера Шетти, с которыми команда безуспешно пыталась выйти в лидеры Ф1 в конце 1960-х – начале 1970-х.

То есть буквально: со всеми руководителями, которые возглавляли команду дольше года, Ferrari побеждала больше, чем с Бинотто. За исключением маркетолога Гедини, но того уволили после семи гонок второго сезона. Седьмой гонкой в этом году будет Гран При Бельгии. После него – домашний этап в Спа и 1000-я гонка Ferrari в Муджелло. Будет ли Бинотто к тому моменту руководить Скудерией? И как высоко он заберется в рейтинге худших руководителей в истории команды?

Сам Маттиа уверен, что увольнениями делу не поможешь. Интересно, разделяют ли его позицию в головном офисе?