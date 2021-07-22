$55 млн для Хэмилтона: зарплаты пилотов по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало свои оценки сумм, которые могут получить пилоты Формулы 1 от своих команд по итогам этого года. Речь идет только о половине гонщиков – зато о наиболее высокооплачиваемой половине пелотона.

Лидером рейтинга, как нетрудно догадаться, является Льюис Хэмилтон: наряду с зарплатой в $55 млн в этом году британец заработал 4 млн бонусов. Журналисты предполагают, что общий объем бонусов Хэмилтона к концу сезона составит 7 млн – таким образом, от Mercedes за год семикратный чемпион мира может получить до 62 млн. Еще в 12 млн оцениваются выплаты британцу от личных спонсоров или за более плотное сотрудничество с компаниями, которые уже являются партнерами Mercedes.

Зарплата Макса Ферстаппена, по данным Forbes, составляет 25 млн, уже полученные бонусы – 5 млн, а максимально возможный объем бонусов – 17 млн. Таким образом, от Red Bull голландец может получить до 42 млн. Доходы от сотрудничества с личными спонсорами оцениваются в 1 млн.

Третье место занимает Фернандо Алонсо. Предполагается, что зарплата испанца – такая же, как у Ферстаппена. При этом журналисты считают, что на какие-либо дополнительные выплаты, привязанные к результатам, двукратному чемпиону мира в этом году рассчитывать не приходится.

Гарантированная выплата Серхио Пересу от Red Bull предположительно составляет всего 5 млн долларов. Но издание утверждает, что мексиканец уже получил от «Быков» 5,5 млн бонусов, а к концу сезона может довести эту сумму до 13 млн. Таким образом, общая зарплата Переса может составить 18 млн.

Следующие четыре гонщика, по мнению Forbes, могут рассчитывать только на зарплату. В случае с Себастьяном Феттелем речь идет о 15 млн, Шарлем Леклером – 12 млн, Валттери Боттасом и Даниэлем Риккардо – о 10 млн.

Еще одним пилотом, у которого бонусы могут заметно превзойти по размеру гарантированную зарплату, является Ландо Норрис. По данным Forbes, британец в любом случае заработал бы 3 млн – но за прошедшие Гран При обеспечил себе 2,5 млн «лишних» денег. Если же пилот McLaren заработает 6 млн максимально возможного бонуса, то его финансовым результатом в 2021 году станут 9 млн долларов.

Наконец, первую десятку замыкает Карлос Сайнс с зарплатой 8 млн.