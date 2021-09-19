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Формула 1 Новости

50 лет назад Гран При Ф1 впервые прервали красными флагами

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Гран При Канады было решено остановить из-за дождя и сильного тумана

50 лет назад Гран При Ф1 впервые прервали красными флагами

Гран При Бельгии нынешнего сезона запомнилось тем, что по факту гонка была признана состоявшейся, хотя пилоты преодолели только пару кругов по дождевой трассе и то позади машины безопасности.

Красные флаги в Формуле 1 (и в автоспорте в целом) можно увидеть все чаще, однако на раннем этапе истории Королевских гонок их стремились не использовать. Более того, Гран При Формулы 1 был впервые в истории остановлен красными флагами лишь 50 лет назад, 19 сентября 1971 года.

Речь идет о гонке в Канаде, которая стала 10 из 11 этапов чемпионата 1971 года. На тот момент Джеки Стюарт уже выиграл чемпионский титул, он же был признан победителем и остановленной гонки.

Причиной появления красных флагов стал дождь, а также сильный туман, ограничивающий видимость. Из-за него маршалы не могли визуально видеть друг друга на трассе. В итоге после 64 кругов из 80 гонку остановили и спустя некоторое время решили не возобновлять. Победу Стюарта засчитали с опережением ближайшего соперника на 38,2 секунды.

Тот Гран При Канады также запомнился первым и единственным подиумом американского гонщика McLaren Марка Донохью, ставшего третьим. Его напарник Дэнни Хьюм стал автором первого в истории команды McLaren лучшего круга в гонке.

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