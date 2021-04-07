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Формула 1 / Самое интересное

5 вещей, которые вы не знали о Тото Вольфе

Автор:
, Ответственный редактор

Босс Mercedes и один из главных творцов успеха команды поделился любопытными историями о себе и своих взглядах на жизнь, бизнес и гонки

5 вещей, которые вы не знали о Тото Вольфе

Тото Вольф возглавил команду Mercedes в 2013 году, фактически сменив на этом посту Росса Брауна. Уже со следующего сезона Формула 1 вступила в турбоэру, которая сделала коллектив из Брэкли безоговорочным фаворитом. За прошедшие семь сезонов соперникам не удалось отобрать у подопечных Вольфа ни одного титула, а из 139 Гран При, разыгранных за это время, за гонщиками Mercedes остались 103 – то есть практически три четверти. 

При этом, несмотря на частое общение с репортерами, сам Вольф во многом остается весьма загадочным персонажем для многих поклонников спорта. Известно, что в прошлом он сам был гонщиком, что заработал деньги на инвестициях, что бегло говорит на пяти языках, включая польский…

В сетевом издании The Race вышел материал, в котором гоночный босс Mercedes обстоятельно рассказывает о себе и своих взглядах. Мы выбрали из него пять самых примечательных историй.  

Карл Вендлингер, Sauber C12

Карл Вендлингер, Sauber C12

Фото: Motorsport Images

1. Ушел из гонок после аварии Карла Вендлингера

Торгер Кристиан – именно так в действительности зовут Вольфа – «поймал» вирус автоспорта относительно поздно и дебютировал в Формуле Ford только в 20 лет вообще без картингового опыта. После пары сезонов он вышел на неплохой уровень в этой серии, хотя так и не смог угнаться за Алексом Вурцем. 

В мае 1994-го на Гран При Монако попал в серьезную аварию пилот Ф1 Карл Вендлингер. После этого карьера Тото фактически подошла к завершению.

«Мой главный спонсор сказал, что больше не даст денег, – рассказал Тото. – Он объяснил это так: "Я спонсировал тебя и Карла, только вас двоих. И вот я несколько недель провел в госпитале, наблюдая за Карлом в коме. Я больше не хочу такого. Я просто не перенесу, если это же случится и с тобой.

Он сказал, что после окончания сезона свернет все спонсорские программы в гонках. Тогда я сложил все воедино: свое отставание, слова спонсора… Помню, как мы сидели с ним за ланчем в одном из венских баров, и я сказал ему: "А знаешь, давай поставим точку прямо сейчас…"».

После довольно долгого перерыва Вольф возобновил карьеру, но это была уже другая история. 

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2. Не прощает тех, кто не сдержал слова 

«В мире, где все прозрачно, для меня есть единственное представление о честности – сохранять верность своим собственным обязательствам. Как говорил Киплинг, мы не ведем дел с ложью.

От честности нельзя отойти ни на миллиметр. Для меня это принципиально важно. Если кто-то не соблюдает принципов честности, ведя дела со мной, я разрываю любые отношения с этим человеком, несмотря ни на какие обстоятельства».

Тото Вольф и Кристиан Хорнер на стартовом поле

Тото Вольф и Кристиан Хорнер на стартовом поле

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Придумал философию работы Mercedes

Это была совместная история Вольфа и доктора Сери Эванса, психолога новозеландской регбийной сборной (кстати, в детстве Тото сам не без успеха занимался ребги). Они разработали принцип работы команды, призванный максимально быстро устранять недостатки. Этот принцип получил название «Видеть, говорить, исправлять».

«Мы понимали, что порой люди не осмеливаются высказываться, – объяснил австриец. – А их непосредственные начальники не всегда готовы были слушать те предложения по улучшениям, которые выдвигали подчиненные. Это не давало возможности эффективно разбираться с ошибками. 

Мы постарались избавить этот процесс от фактора иерархии. И это, постучим по дереву, позволило нам очень здорово продвинуться в плане надежности машин. За последние годы мы вышли по этому показателю в число лучших. Но это не стало следствием какого-то единичного изменения. Здесь множество факторов». 

4. Не отвлекается на «золотых рыбок» в паддоке

«[В Ф1] есть те, кто за последние годы навсегда утратил мое уважение, причем не за какой-то конкретный эпизод. А другие пытаются манипулировать в своих интересах, причем на довольно низком уровне. Я вижу, как за их их улыбками скрывается негатив или даже ненависть к нам. 

В то же время, в индустрии есть люди, которые пользуются моим глубоким уважением. И даже те, кого я считаю друзьями. Они стараются сделать как можно больше для спорта, при этом сохраняя нейтралитет ко всем командам. 

Они понимают, что сильный чемпионат полезен всем. Мы делим доходы: чем лучше шоу, тем лучше для каждого.

В то же время, мне очень интересно изучать тех персонажей, которых можно встретить в паддоке. Они называют Формулу 1 бассейном с акулами. Но многие из них в действительности лишь золотые рыбки, которые верят, что они акулы. А другие – лишь малыши акул».

Принц Халид Бин Султан Аль-Файзаль, президент Автомобильной федерации Саудовской Аравии, и Тото Вольф

Принц Халид Бин Султан Аль-Файзаль, президент Автомобильной федерации Саудовской Аравии, и Тото Вольф

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

5. Всерьез хотел покинут Формулу 1 в конце 2020 года

«В сердце я остаюсь финансовым инвестором. И, подобно многим, стремлюсь развиваться. 

Формула 1 была для меня одним из проектов. По плану все должно было закончиться в 2020 году – я собирался продать все свои акции компании Daimler или третьей стороне и свернуть активность.

Целый год я раздумывал над тем, как же поступить. И решил, что мне очень нравится работать с людьми. Мне нравится улучшать организацию процессов, сражаться за успех в Ф1, где никому ничего не гарантировано. Для меня это своего рода самовыражение. 

Мы построили инженерное подразделение Mercedes Benz Applied Science, а сейчас в условиях введения очень болезненного на нас лимита бюджетов увидели возможность сделать свою работу финансово успешной. Это уже прошли американские спортивные команды, когда у них ввели такие лимиты. 

Я думал целый год и пришел к заключению, что [Формула 1] это именно то, чем я хочу заниматься дальше. Потому не стал продавать акции».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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