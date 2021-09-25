Решение Red Bull заменить мотор на машине своего лидера было ожидаемым, учитывая штраф за аварию в Монце. Теперь Макс Ферстаппен вне зависимости от квалификационного результата будет начинать гонку в Олимпийском парке из самого хвоста стартового поля.

Считается, что обгонять в Сочи сложно непросто, потому теперь голландцу едва ли стоит рассчитывать на высокий результат. Однако мы нашли в истории прежних гонок эпизоды, которые должны вселить надежду в сердца поклонников Макса. Вот с кого лидеру Ф1 можно брать пример:

Нико Росберг, Mercedes AMG F1 W05 Фото: Sutton Images

1. 2014 год, Нико Росберг

В том сезоне команда Mercedes имела доминирующее преимущество, потому ее гонщики Льюис Хэмилтон и Нико Росберг вели соперничество по сути только между собой. В Сочи квалификация осталась за Хэмилтоном, но Росберг решил максимально оттянуть первое торможение.

В итоге его машина в клубах дыма из-под заблокированных колес оказалась в зоне безопасности. Нико вышел в лидеры, но сделал это со столь явным нарушением пределов трассы, что сразу же вернул напарнику позицию, а в конце первого круга нырнул в боксы для замены пострадавшей резины.

После этого Росберг оказался лишь на 20-й позиции. Но консервативный выбор Pirelli в пользу жестких составов для дебютной гонки на новой трассе дал ему возможность ехать до финиша без замены резины, а скорость Mercedes позволила обгонять соперников.

К десятому Кругу Нико был уже 14-м, к 20-му поднялся на девятое место. Когда на экваторе гонки начались плановые пит-стопы, Росберг вышел на третье место. Последним он оставил позади Валттери Боттаса и стал вторым, после чего финишировал всего в 13 секундах позади Хэмилтона.

Фелипе Масса, Williams Фото: Williams

2. 2014 и 2015 год, Фелипе Масса

Карьеру пилота Ф1 Масса завершал в составе Williams. В середине прошлого десятилетия команда благодаря спонсорским деньгам Martini и моторам Mercedes пребывала в хороший форме, и Фелипе с молодым Валттери Боттасом регулярно поднимались на подиум.

Однако квалификации в Сочи дважды оказались для бразильского гонщика камнем преткновения: в 2014-м у него закапризничал топливный насос, а в 2015-м сам Фелипе ошибся и закрутился по ходу быстрого круга.

Потому ему дважды пришлось прорываться: сначала с 19-го, а затем с 15-го места на решетке. Первая попытка оказалась не слишком успешной: в Williams фактически повторили тактику Росберга, проведя пит-стоп на первом же круге, после чего Масса тоже начал обгонять соперников.

Однако эти планы нарушил Серхио Перес: у его Force India была хорошая скорость на прямых, и Фелипе так и не удалось выйти вперед. А избыточный износ резины потребовал второго визита в боксы, после чего Фелипе финишировал только 11-м.

Зато в 2015-м выбор в пользу классической тактики с одним пит-стопом сработал куда лучше. Хороший первый круг и достаточный темп вывели бразильца на шестое место, которое стало четвертым после памятного столкновения Боттаса и Кими Райкконена на последнем круге.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB14, и Нико Хюлькенберг, Renault Sport F1 Team RS18 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

3. Макс Ферстаппен, 2018 год

Кроме вариантов с ранним и нормальным пит-стопом для прорыва неплохо подходит и идея с длинным первым отрезком. В 2018-м, под конец сотрудничества Red Bull с Renault, Максу уже приходилось начинать российскую гонку с далекой позиции из-за замены мотора.

Тогда Red Bull была только третьей по скорости машиной в Ф1, однако голландец выдал по-настоящему впечатляющую гонку. Он начал с шести позиций, отыгранных на первом круге, а дальше продолжал подниматься все выше.

Обгоны вывели пилота на пятое место, а пит-стопы лидеров позволили возглавить гонку. Ферстаппен оставался первым более 20 кругов, и лишь в концовке сменил шины и финишировал пятым.

Пьер Гасли и Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C38, и Александр Элбон, Red Bull Racing RB15 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

4. Алекс Элбон, 2019 год

Вы скажете, что все приведенные выше истории или произошли слишком давно, или связаны с топ-пилотами, которым отыгрывать позиции не так сложно. Вот пример, иллюстрирующий возможности для всех.

В сезоне-2019 Алекс Элбон только-только пришел в Ф1, как вдруг по ходу летнего перерыва в результате рокировка с Пьером Гасли оказался в Red Bull. Сочинскую гонку англо-тайскому гонщику пришлось начинать из боксов из-за квалификационной аварии – и казалось, что в лучшем случае он заработает пару очков, так как возможности сильно провести первый круг в этом случае не было.

После финиша Элбон рассказывал, как сложно ему было преследовать соперников и проводить обгоны – но несмотря на это, а также на самую классическую тактику с одним пит-стопом, он все равно пробился в итоге на пятое место и даже не отстал от победителя на круг.

Старт гонки Фото: Энди Хон / Motorsport Images

5. Кевин Магнуссен, 2020 год

Есть, впрочем, еще один замечательный способ отыграть позиции. Он, к слову, отлично работает как в Сочи, так и на остальных трассах. Он состоит в том, чтобы просто обогнать десяток соперников в первом же повороте.

Именно так год назад поступил на российском этапе Кевин Магнуссен. На решетке пилот Haas был 18-м, а спустя минуту после стартового сигнала был уже девятым.

Вот видео, которое расскажет об этом эпизоде лучше любых слов.