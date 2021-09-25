5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи
Максу предстоит начинать российскую гонку из самого конца решетки. Но из прошлого известно, что это вовсе не приговор...
Решение Red Bull заменить мотор на машине своего лидера было ожидаемым, учитывая штраф за аварию в Монце. Теперь Макс Ферстаппен вне зависимости от квалификационного результата будет начинать гонку в Олимпийском парке из самого хвоста стартового поля.
Читайте также:
Считается, что обгонять в Сочи сложно непросто, потому теперь голландцу едва ли стоит рассчитывать на высокий результат. Однако мы нашли в истории прежних гонок эпизоды, которые должны вселить надежду в сердца поклонников Макса. Вот с кого лидеру Ф1 можно брать пример:
Нико Росберг, Mercedes AMG F1 W05
Фото: Sutton Images
1. 2014 год, Нико Росберг
В том сезоне команда Mercedes имела доминирующее преимущество, потому ее гонщики Льюис Хэмилтон и Нико Росберг вели соперничество по сути только между собой. В Сочи квалификация осталась за Хэмилтоном, но Росберг решил максимально оттянуть первое торможение.
В итоге его машина в клубах дыма из-под заблокированных колес оказалась в зоне безопасности. Нико вышел в лидеры, но сделал это со столь явным нарушением пределов трассы, что сразу же вернул напарнику позицию, а в конце первого круга нырнул в боксы для замены пострадавшей резины.
После этого Росберг оказался лишь на 20-й позиции. Но консервативный выбор Pirelli в пользу жестких составов для дебютной гонки на новой трассе дал ему возможность ехать до финиша без замены резины, а скорость Mercedes позволила обгонять соперников.
К десятому Кругу Нико был уже 14-м, к 20-му поднялся на девятое место. Когда на экваторе гонки начались плановые пит-стопы, Росберг вышел на третье место. Последним он оставил позади Валттери Боттаса и стал вторым, после чего финишировал всего в 13 секундах позади Хэмилтона.
Фелипе Масса, Williams
Фото: Williams
2. 2014 и 2015 год, Фелипе Масса
Карьеру пилота Ф1 Масса завершал в составе Williams. В середине прошлого десятилетия команда благодаря спонсорским деньгам Martini и моторам Mercedes пребывала в хороший форме, и Фелипе с молодым Валттери Боттасом регулярно поднимались на подиум.
Однако квалификации в Сочи дважды оказались для бразильского гонщика камнем преткновения: в 2014-м у него закапризничал топливный насос, а в 2015-м сам Фелипе ошибся и закрутился по ходу быстрого круга.
Потому ему дважды пришлось прорываться: сначала с 19-го, а затем с 15-го места на решетке. Первая попытка оказалась не слишком успешной: в Williams фактически повторили тактику Росберга, проведя пит-стоп на первом же круге, после чего Масса тоже начал обгонять соперников.
Однако эти планы нарушил Серхио Перес: у его Force India была хорошая скорость на прямых, и Фелипе так и не удалось выйти вперед. А избыточный износ резины потребовал второго визита в боксы, после чего Фелипе финишировал только 11-м.
Зато в 2015-м выбор в пользу классической тактики с одним пит-стопом сработал куда лучше. Хороший первый круг и достаточный темп вывели бразильца на шестое место, которое стало четвертым после памятного столкновения Боттаса и Кими Райкконена на последнем круге.
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB14, и Нико Хюлькенберг, Renault Sport F1 Team RS18
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
3. Макс Ферстаппен, 2018 год
Кроме вариантов с ранним и нормальным пит-стопом для прорыва неплохо подходит и идея с длинным первым отрезком. В 2018-м, под конец сотрудничества Red Bull с Renault, Максу уже приходилось начинать российскую гонку с далекой позиции из-за замены мотора.
Тогда Red Bull была только третьей по скорости машиной в Ф1, однако голландец выдал по-настоящему впечатляющую гонку. Он начал с шести позиций, отыгранных на первом круге, а дальше продолжал подниматься все выше.
Обгоны вывели пилота на пятое место, а пит-стопы лидеров позволили возглавить гонку. Ферстаппен оставался первым более 20 кругов, и лишь в концовке сменил шины и финишировал пятым.
Пьер Гасли и Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C38, и Александр Элбон, Red Bull Racing RB15
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
4. Алекс Элбон, 2019 год
Вы скажете, что все приведенные выше истории или произошли слишком давно, или связаны с топ-пилотами, которым отыгрывать позиции не так сложно. Вот пример, иллюстрирующий возможности для всех.
В сезоне-2019 Алекс Элбон только-только пришел в Ф1, как вдруг по ходу летнего перерыва в результате рокировка с Пьером Гасли оказался в Red Bull. Сочинскую гонку англо-тайскому гонщику пришлось начинать из боксов из-за квалификационной аварии – и казалось, что в лучшем случае он заработает пару очков, так как возможности сильно провести первый круг в этом случае не было.
После финиша Элбон рассказывал, как сложно ему было преследовать соперников и проводить обгоны – но несмотря на это, а также на самую классическую тактику с одним пит-стопом, он все равно пробился в итоге на пятое место и даже не отстал от победителя на круг.
Старт гонки
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
5. Кевин Магнуссен, 2020 год
Есть, впрочем, еще один замечательный способ отыграть позиции. Он, к слову, отлично работает как в Сочи, так и на остальных трассах. Он состоит в том, чтобы просто обогнать десяток соперников в первом же повороте.
Именно так год назад поступил на российском этапе Кевин Магнуссен. На решетке пилот Haas был 18-м, а спустя минуту после стартового сигнала был уже девятым.
Вот видео, которое расскажет об этом эпизоде лучше любых слов.
Читайте также:
Предыдущая новость
На трассе в Сочи пошел ливень, первую гонку Ф2 отложили
Следующая новость
Капито опроверг связь Williams с Red Bull