В этом году Фернандо Алонсо, один из наиболее ярких и популярных пилотов Ф1 последних двадцати лет, возвращается в чемпионат мира в составе команды Renault. Это можно назвать двойным дежавю: ведь Нандо уже дважды выступал за французский коллектив и в общей сложности провел в нем 7 лет (тест-пилот в 2002 году, гонщик основного состава в 2003-2006 и 2008-2009 годах).

Именно в роли гонщика Renault испанец стал одним из лидеров Ф1, добился первых успехов, завоевал оба своих чемпионских титула и выиграл больше гонок, чем в составе других команд вместе взятых – 17 (против 11-ти за Ferrari и 4-х за McLaren). И само собой, среди этих 17-ти побед были совершенно особенные...

Последняя: 2008 год, Гран При Японии

Подиум, в прошлом году завоеванный Даниэлем Риккардо на «Нюрбургринге», стал для Renault первым за 10 лет (если не считать успехов команды в период, когда она называлась Lotus). Побед у французов не было еще дольше, с 12 октября 2008 года.

В том году Renault была скорее лидером среди середняков, чем одной из топ-команд, но мастерства Алонсо хватало, чтобы иногда прыгать выше «головы» болида. Особенно если помогали соперники, как это и случилось в Фудзи.

Фернандо завоевал неплохую четвертую позицию в квалификации, но вряд ли смог бы потягаться в скорости с Хэмилтоном и Райкконеном, стартовавшими с первого ряда. Те сами помогли испанцу. Льюис проиграл Кими старт, пристроился в слипстрим и атаковал на торможении перед первым поворотом. Однако британец пропустил апекс, не вписался в поворот, вылетел сам и выпихнул с трассы Райкконена. А позднее в Хэмилтона приехал его главный соперник в чемпионате Фелипе Масса, что положило конец всем надеждам двух лидеров сезона.

Фото: Sutton Images

Алонсо же, воспользовавшись событиями на старте, вышел на второе место, уступая только Роберту Кубице на BMW Sauber. Поляка испанец сумел пересидеть на круг перед первым пит-стопом и из боксов выехал уже лидером гонки. На пресс-конференции после финиша Нандо сказал, что соответствующее тактическое решение принял сам.

Ко второй остановке Фернандо оторвался от Роберта на 12 секунд и на этот раз нырнул в боксы раньше соперника. Возможно, именно из-за этого под финиш Алонсо ехал явно медленнее преследователей. Однако Кубица схлестнулся с Райкконеном в битве за третье место, что помешало им нагнать лидера. И Алонсо принес Renault последнюю на данный момент победу в истории команды.

Домашняя: 2005 год, Гран При Франции

К приезду в Маньи-Кур Алонсо выигрывал у Кими Райкконена (выступавшего за McLaren) 22 очка – финн был ближайшим преследователем пилота Renault в турнирной таблице. По тем временам, когда за победу давали только 10 баллов, разрыв был очень велик – чтобы его отыграть, требовалось как минимум три этапа.

Будучи друг для друга главными соперниками в чемпионате, Нандо и Кими не так чтобы часто сходились на трассе. За восемь гонок пилоты лишь раз финишировали друг за другом, да и тогда разрыв между ними составил почти полминуты.

Во Франции борьбы тоже ничто не предвещало: хотя в квалификации пилотов разделило всего полторы десятых, на старте Райкконен из-за смены мотора оказался лишь 13-м. Но пока Алонсо уверенно уезжал к победе, к 20-му кругу оторвавшись на 30 секунд, Кими набрал могучий темп и при этом, в отличие от соперников, не спешил на пит-стоп. Затянув с ним почти до середины гонки, финн выехал из боксов вторым – отыграл 11 позиций за 28 кругов!

Алонсо был очень быстр, постепенно превращая всех соперников в круговых, но Райкконен позади был еще быстрее. Когда Нандо провел второй пит-стоп, разрыв сократился до 14 секунд. Быть может, продержись тогда Кими до финиша... Но финна тоже ждали в боксах во второй раз. На финише разрыв между Алонсо и Райкконеном составил всего 12 секунд – намного меньше, чем потратил на пит-стоп пилот McLaren.

Фернандо при всем этом свою гонку провел превосходно: легко уехал от соперников на старте и продолжал до самого финиша уезжать от всех, кроме Райкконена. Алонсо обогнал на круг всех, кроме Кими и Шумахера на Ferrari, а меньше минуты ему проиграл только финн.

Эта победа не только упрочила позиции Нандо в чемпионате, но и стала единственной домашней победой команды Renault в новейшей истории Ф1 (в конце 70-х и начале 80-х французский коллектив выиграл домашний Гран При четыре раза за пять лет, но после победы Проста в 1983 году началась длинная пауза).

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Первая (и рекордная): 2003 год, Гран При Венгрии

Свой первый сезон в Ф1 Алонсо провел на слабенькой Minardi, лишь один раз финишировав в первой десятке. А потом год просидел на скамейке запасных в роли тест-пилота и резервиста Renault. Перед началом 2003 года испанца ввели в основной состав французской команды – и публика ждала возвращения Нандо с большим нетерпением.

К тому моменту в команду после небольшого перерыва вернулся Флавио Бриаторе, под руководством которого в середине 90-х привел коллектив из Энстоуна (тогда называвшийся Benetton) завоевал свои первые титулы. Именно Бриаторе не только разглядел талант испанца, но и заключил с ним контракт. Все это сильно напоминало первые шаги в Ф1 Михаэля Шумахера, который за 10 лет до этого и был лидером Benetton – и многие с нетерпением ждали, как новый подопечный Бриаторе сцепится с прежним. Шумахер за рулем Ferrari к тому моменту уже выиграл три титула подряд и успел поднадоесть своими успехами.

За первую половину сезона 2003 года Нандо успел трижды побывать на подиуме, а в Барселоне даже был близок к победе, но тогда Renault еще не был чемпионским болидом. Однако у Будапеште Фернандо это не остановило.

Испанец мощно начал уик-энд, став самым молодым обладателем поул-позиции в истории. В первом квалификационном заезде Алонсо стал лишь шестым, уступив шесть десятых своему партнеру по команде Ярно Трулли. Но вторую квалификацию итальянец провалил, а Нандо привез четверть секунды Ральф Шумахеру и взял первый поул в карьере.

Гонку Алонсо провел в доминирующем стиле: оторвался от соперников уже к первому повороту и никому не позволял к себе приблизиться. К 14-му кругу преимущество испанца над шедшим вторым Марком Уэббером составляло уже 21 секунду.

За всю дистанцию Фернандо лишь раз уступал первую строчку – когда заехал в боксы и пропустил вперед Кими Райкконена. Но когда на пит-стоп отправился финн, Алонсо вернулся в лидеры и уже никому не дал к себе подобраться. По пути к победе испанец обогнал на круг и Михаэля Шумахера (напомним, действуюшего чемпиона), и Трулли. Эта победа стала первой в карьере Алонсо и самой юной в истории Ф1 на тот момент – Нандо было 22 года и 26 дней.

Заодно Алонсо намекнул Шумахеру на скорый закат карьеры и довел отрыв от Трулли в чемпионате до 30 очков, не оставив Ярно шансов отыграться.

Стратегическая: 2006 год, Гран При Бахрейна

Фернандо сменил Шумахер на чемпионском «посту» в 2005 году, но тогда борьба была откровенно неравной. Единственную победу немец одержал на скандальной гонке в Индианаполисе, где стартовали только 6 машин, и очков по ходу сезона Шуми набрал вдвое меньше, чем Алонсо. А вот в следующем сезоне расклад сил выровнялся, и на первом же Гран При Красный барон всерьез сцепился с тем, кто отобрал у него титул.

В тот год в Ф1 дебютировала система с тремя сегментами квалификации. Действующий чемпион превосходно провел первые два из них, но в третьем неожиданно провалился, проиграв полсекунды собственному лучшему времени. А вот не блиставший поначалу Шумахер в Q3 прибавил и вырвал поул, хотя до времени Алонсо из Q2 все равно не дотянулся.

Фото: Sutton Images

Фернандо же стартовал четвертым, но уже на первом круге оставил позади Дженсона Баттона и Фелипе Массу. Шуми к тому времени создал небольшой задел, и в Renault решили биться тактически. На первый пит-стоп Нандо ушел позже Михаэля, стабилизировав отставание от пилота Ferrari, которое прежде росло. А повторив тот же трюк со второй остановкой, испанец выехал из боксов бок о бок с Шумахером!

На непрогретой резине Алонсо сумел выдержать натиск Михаэля в первых поворотах и отстоял первое место. Шумахер не ослаблял хватки до самого финиша, но Фернандо так и не поддался на его уловки – на финише пилотов разделило полторы секунды, а Алонсо с победы начал второй чемпионский сезон.

Символичная: 2005 год, Гран При Сан-Марино

Фернандо Алонсо великолепно начал тот сезон – выиграл две гонки из трех и к четвертому этапу оторвался от Михаэля Шумахера на 24 очка. У Красного барона дела, напротив, не ладились. В тот год была запрещена смена шин на пит-стопах (дозаправки при этом проводились), шинникам пришлось разрабатывать совершенно новые составы – и Bridgestone, поставлявшая покрышки Ferrari, справилась с этим заметно хуже конкурентов из Michelin.

В Австралии Михаэль не попал в шины во влажной квалификации и стал 18-м, а в гонке сошел после столкновения с Ником Хайдфельдом. В Малайзии с 13-го места на старте доехал до 7-го на финише, а в Бахрейне стартовал с первого ряда, но вскоре сломался.

Казалось, в Сан-Марино неудачи продолжатся: в квалификации Михаэль стал лишь 14-м, проиграв две секунды даже напарнику, Рубенсу Баррикелло. Алонсо, в свою очередь, стартовал вторым и вышел в лидеры после схода Кими Райкконена на девятом круге. Казалось, Нандо и Шуми опять разделит пропасть, но не тут-то было.

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Михаэль провел 20 кругов за спиной Трулли (в те годы «паровозики», которые собирал за собой не слишком быстро едущий итальянец, были на языке и у журналистов, и у болельщиков) – но как только Ярно убрался с дороги, чемпион набрал сумасшедший темп. После пит-стопа Шумахер выехал из боксов третьим и бросился в погоню за двумя лидерами. Немцу хватило 13 кругов, чтобы отыграть 20 секунд отставания от Дженсона Баттона – и впереди остался лишь Алонсо.

После второго пит-стопа разрыв между Фернандо и Михаэлем сократился до полутора секунд, и тут пришел черед испанца демонстрировать свое мастерство. 12 кругов семикратный чемпион терзал соперника. Испанцу помогала не слишком широкая трасса в Имоле – но стоит вспомнить, что тогда на счету у Нандо сезонов в Ф1 было меньше, чем у Михаэля титулов. Болельщикам (большинство из которых, само собой, болело за Ferrari) казалось, что обгон вот-вот состоится – но Алонсо не сдался, отбил все атаки и финишировал с преимуществом 0,215 секунды.

Та оборона Фернандо стала легендарной и выглядела символично: времена безраздельного господства Шумахера и Скудерии прошли, теперь во главе пелотона новый лидер. До дебюта в Ф1 Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля еще оставалось два года.

P.S. Конечно же, нельзя не вспомнить, что в составе Renault испанец одержал и свою самую скандальную победу – на Гран При Сингапура 2008 года, когда напарник Нандо разбил автомобиль, чтобы дать Алонсо стратегическое преимущество над более быстрыми соперниками. Та гонка привела к большому разбирательству, которое среди прочего поставило крест на карьере Флавио Бриаторе в Ф1. Но об этом легендарном Гран При у нас есть отдельный материал.