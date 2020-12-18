В календаре Формулы 1 на следующий сезон, который на этой неделе утвердил Всемирный совет FIA, остается один знак вопроса. Из-за внутренних противоречий вьетнамские организаторы объявили, что не готовы принимать Гран При , и промоутеры чемпионата хотят заполнить освободившуюся дату другой гонкой.

Как стало известно Motorsport.com, в первую очередь рассматриваются трассы, куда Ф1 уже приезжала в 2020-м – в Имоле, Муджелло и Нюрбурге.

21 декабря состоится заседание совета директоров автодрома имени Энцо и Дино Феррари – на нем, как ожидается, будут утверждены серьезные изменения в структуре руководства, призванные повысить шансы Имолы сохранить Гран При.

Компания Formula Imola, которая последние 11 лет управляет автодромом и принадлежит местному муниципалитету, должна будет передать права национальной гоночной федерации ACI, а новым боссом трассы почти наверняка будет утвержден Джанкарло Минарди.

Бывший босс команды Ф1, которому сейчас 73 года, является правой рукой главы ACI Анжело Стикки Дамьяни. Именно ему поручено всячески способствовать проведению Гран При. Мощным агрументом в пользу итальянцев стало назначение боссом Ф1 Стефано Доменикали, который родился в Имоле.

Кроме того, у организаторов есть грант в 5 миллионов евро от властей Эмилии-Романьи – именно имя этой провинции носил этап 2020 года, выигранный Льюисом Хэмилтоном.

Стоит отметить, что ровно такую же сумму – 5 млн – власти Ломбардии выделяют промоутерам Гран При Италии в Монце, которые в сумме платят Ф1 за право проведения гонки 20 милионов.

Правда, с грантом от Эмилии-Романии уже возникли определенные сложности. Глава региона Стефано Боначчини распорядился выделить в ноябре первый транш в 1 млн. Однако местный парламент, сославшись на сложную ситуацию из-за вирусной пандемии, решил сократить сумму почти вдвое – до 516 тысяч.

Как погаваривают, именно это решение и неспособность убедить парламентариев стоило места нынешнему босса автодрома Уберте Сельватико Эстене.

Есть также слух, что в условиях сложностей с финансированием ACI попробует договориться о ежегодном чередовании гонок в Имоле и Монце, но источники Motorsport.com говорят, что подобное маловероятно, и национальный этап Ф1 почти точно останется в пригороде Милана.

Между тем, на недавнем Ралли Монца глава ACI Стикки Дамьяни провел встречу с президентом FIA Жаном Тодтом и министром транспорта и туризма Эмилии-Романьи Андреа Корзини. Борьба за Гран При в Имоле разворачивается по всем фронтам.